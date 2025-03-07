onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Cenk Torun ve Mahassine Merabet Arasındaki Aşk İddiasına Yapım Şirketinden Yalanlama

Cenk Torun ve Mahassine Merabet Arasındaki Aşk İddiasına Yapım Şirketinden Yalanlama

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.03.2025 - 00:04

Esaret dizisinin başrolleri Cenk Torun ve Mahassine Merabet arasında çıkan yasak aşk iddiaları uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Eşi Cenk Torun'a boşanma davası açan ve 40 milyon liralık tazminat isteyen Nevin Torun'un açıklamaları bomba etkisi yaratırken dizi setinden iki kişinin bu iddiaları doğrulaması ortalığı daha da karıştırmıştı. Esaret dizisinin yapım şirketi, başroller hakkında çıkan iddialar için açıklama metni yayınladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Esaret'te 3 yıldır başrolü paylaşan Cenk Torun ve Mahassine Merabet, bir süredir gündemi meşgul ediyor.

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Esaret'te 3 yıldır başrolü paylaşan Cenk Torun ve Mahassine Merabet, bir süredir gündemi meşgul ediyor.

Cenk Torun'un eşi Nevin Torun'un boşanma davası açması ve eşini, rol arkadaşıyla yasak aşk yaşadığı yönünde suçlaması gündemden düşmezken söz konusu iddialara Esaret setinden iki kişi daha destek çıkan açıklamalarda bulunmuştu.

Cenk Torun ve Mahassine Merabet'in ilişki yaşadığına dair iddialarda bulunan oyuncu Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik'in açıklamaları resmen bomba etkisi yaratmıştı.

Cenk Torun ve Mahassine Merabet'in ilişki yaşadığına dair iddialarda bulunan oyuncu Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik'in açıklamaları resmen bomba etkisi yaratmıştı.

Züleyha Hamza, “Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını ve bu kadar yakın partner olduklarını görmedim. Sette herkes bunu biliyor ama iş kaygısından konuşamıyor” derken Arya Çevik ise “Aynı odada kalıyorlardı. Bazen kapı kilitli oluyordu. Çok rahat takılıyorlardı. Torun’un evli olduğunu bile bilmiyorduk” diye konuşmuştu.

Söz konusu iddialar alıp başını yürürken Cenk Torun, konu hakkında ilk kez konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Söz konusu iddialar alıp başını yürürken Cenk Torun, konu hakkında ilk kez konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

'Son dönemde yıllarımı sevgi ve saygı ile paylaştığım, Nevin Torun’la yaşadığımız boşanma sürecimiz sebebiyle istemeden gündemin bir parçası oldum. Boşanmak zaten zor bir süreç iken gerçeğe aykırı yayınlar ya da ithamlar nedeniyle son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Konuşmak, iddialara yanıt vermek ve olası polemiklere girmek tarzım olmadığı için susmayı ve hukuki haklarımı aramayı bu zamana kadar tercih ettim. Sadece işimi doğru ve iyi yapmaya çalışırken ve işimden başka hiçbir şeyle konuşulmak istemezken, 3 yıldır rol aldığım günlük dizi sebebiyle her anımı paylaşmak durumunda olduğum partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır. Yapılan itibarsızlaştırma çabalarının eşimle olan boşanma kararımla hiçbir bağlantısı yoktur. Asılsız iddiaların, yalancı şahitlerin ve de haberlerin tamamı hukuki mücadelemiz sonucunda aydınlığa kavuşacaktır. Kanıt olarak ortaya atılan tüm görüntüler, dizinin çekim sürecine dahil çalışmalardır. Yapılan çirkin suçlamalara rağmen, saygı ve şevkle devam edeceğim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, güven ve inançla yanımda olan yapımcım, ekip arkadaşlarım, sevgiyle sarmalayan takipçilerime teşekkür ederim.'

İddialara Cenk Torun'un ardından Esaret dizisinin yapım şirketi Karamel Yapım'dan da bir açıklama geldi.

İddialara Cenk Torun'un ardından Esaret dizisinin yapım şirketi Karamel Yapım'dan da bir açıklama geldi.

Şirket, resmi sosyal medya hesaplarından Cenk Torun ve Mahassine Merabet ile alakalı iddiadan ibaret gerçek olmayan beyanların karalama kampanyasına dönüştürülmeye çalışıldığını belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın