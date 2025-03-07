Cenk Torun ve Mahassine Merabet Arasındaki Aşk İddiasına Yapım Şirketinden Yalanlama
Cenk Torun ve Mahassine Merabet Arasındaki Aşk İddiasına Yapım Şirketinden Yalanlama
Esaret dizisinin başrolleri Cenk Torun ve Mahassine Merabet arasında çıkan yasak aşk iddiaları uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Eşi Cenk Torun'a boşanma davası açan ve 40 milyon liralık tazminat isteyen Nevin Torun'un açıklamaları bomba etkisi yaratırken dizi setinden iki kişinin bu iddiaları doğrulaması ortalığı daha da karıştırmıştı. Esaret dizisinin yapım şirketi, başroller hakkında çıkan iddialar için açıklama metni yayınladı.
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Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Esaret'te 3 yıldır başrolü paylaşan Cenk Torun ve Mahassine Merabet, bir süredir gündemi meşgul ediyor.
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Cenk Torun ve Mahassine Merabet'in ilişki yaşadığına dair iddialarda bulunan oyuncu Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik'in açıklamaları resmen bomba etkisi yaratmıştı.
Söz konusu iddialar alıp başını yürürken Cenk Torun, konu hakkında ilk kez konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
İddialara Cenk Torun'un ardından Esaret dizisinin yapım şirketi Karamel Yapım'dan da bir açıklama geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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