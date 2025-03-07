Ücretler Şaşırttı! Kızılcık Şerbeti'nin Figüran İlanı Sosyal Medyada İfşa Oldu
Ücretler Şaşırttı! Kızılcık Şerbeti'nin Figüran İlanı Sosyal Medyada İfşa Oldu
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarımızı şenlendirmeye devam ediyor. Entrika, kaos, kavga derken zamanın su gibi aktığı Şerbo, halihazırda sosyal medyanın en çok konuşulan dizilerinin de başında geliyor. Üstün stalk seviyesine sahip Şerbo seyircisinden diziye dair tüm haberler alınırken bu defa Kızılcık Şerbeti'nin figüran ilanı sosyal medyada yayıldı. Dizide yer alacak figüranların alacağı ücretler ise görenleri şaşırttı.
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Hem televizyonun hem de sosyal medyanın en çok rağbet gören dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.
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Son olarak Nursema-Firaz-İlhami arasındaki aşk üçgeniyle haftalardır seyirciyi ekran başından kaldırmayan Şerbo'da her an her şey olabilir.
Kızılcık Şerbeti için yayınlanan figüran ilanını bir şekilde ele geçiren meraklı izleyiciler 93. bölümde gelecek karakterleri ve alacakları ücretleri ifşaladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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