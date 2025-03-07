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Ücretler Şaşırttı! Kızılcık Şerbeti'nin Figüran İlanı Sosyal Medyada İfşa Oldu

Ücretler Şaşırttı! Kızılcık Şerbeti'nin Figüran İlanı Sosyal Medyada İfşa Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.03.2025 - 21:19

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarımızı şenlendirmeye devam ediyor. Entrika, kaos, kavga derken zamanın su gibi aktığı Şerbo, halihazırda sosyal medyanın en çok konuşulan dizilerinin de başında geliyor. Üstün stalk seviyesine sahip Şerbo seyircisinden diziye dair tüm haberler alınırken bu defa Kızılcık Şerbeti'nin figüran ilanı sosyal medyada yayıldı. Dizide yer alacak figüranların alacağı ücretler ise görenleri şaşırttı.

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Hem televizyonun hem de sosyal medyanın en çok rağbet gören dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Hem televizyonun hem de sosyal medyanın en çok rağbet gören dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Fenomen haline gelen dizi nefis giden reytinglerle 4. sezonu şimdiden garantiledi bile! Her bölümü seyirciyi etkisi altına alan dizi bir şekilde bizleri şaşırtacak olaylar yaratmayı başarıyor.

Son olarak Nursema-Firaz-İlhami arasındaki aşk üçgeniyle haftalardır seyirciyi ekran başından kaldırmayan Şerbo'da her an her şey olabilir.

Son olarak Nursema-Firaz-İlhami arasındaki aşk üçgeniyle haftalardır seyirciyi ekran başından kaldırmayan Şerbo'da her an her şey olabilir.

Nursema'nın Firaz'a olan duygularını fark etmesiyle söz konusu aşk üçgenindeki eksen tamamen kaymış durumda. Fakat bu ihtimali zaten öngörülü Şerbo izleyicisi haftalar öncesinden biliyordu.

Stalk yeteneği kendini aşmış olan Kızılcık Şerbeti izleyicisi sık sık dizi hakkındaki spoiler bilgileri sosyal medyada yayıp merakımızı giderirken bu defa bambaşka bir ifşayla gündemi meşgul etti.

Kızılcık Şerbeti için yayınlanan figüran ilanını bir şekilde ele geçiren meraklı izleyiciler 93. bölümde gelecek karakterleri ve alacakları ücretleri ifşaladı.

Kızılcık Şerbeti için yayınlanan figüran ilanını bir şekilde ele geçiren meraklı izleyiciler 93. bölümde gelecek karakterleri ve alacakları ücretleri ifşaladı.

6 farklı karakteri izleyeceğimiz Kızılcık Şerbeti'nin 93. bölümünde figüranlar için 8 ila 10 bin TL aralığında bir ücretlendirme yapıldığı ortaya çıkmış oldu.

Peki, siz bu fiyatlandırmayı yeterli buldunuz mu? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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