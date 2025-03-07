Ece Gürel'in Ölümüyle Gündeme Gelen Ayahuasca, 46 Yok Olan Dizisinde de Geçmişti
Ece Gürel'in Ölümüyle Gündeme Gelen Ayahuasca, 46 Yok Olan Dizisinde de Geçmişti
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra bilinci kapalı halde bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümü tüm Türkiye'de gündem oldu. Günlerce ormanda aç ve susuz hayatta kalan Gürel, tedavi gördüğü hastanede hipotermiden vefat etti. Kayboluşundaki gizem sosyal medyada pek çok teorinin oluşmasına sebebiyet verirken bunlardan biri de ayahuasca ritüeli iddiaları oldu. Söz konusu iddiayla gündem olan ayahuascanın Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı '46 Yok Olan' dizisinde de geçtiği hatırlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peyzaj mimarı Ece Gürel, İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş ve 4 gün sonra bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başak Koçak'ın haberine göre, Ece Gürel’in, halüsinojenik etkisiyle bilinen ve birçok ülkede yasak olan ayahuasca çayıyla bir ritüel gerçekleştirdiği iddia edildi.
Ayahuasca gündeme gelirken akıllara Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı 46 Yok Olan dizisi geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın