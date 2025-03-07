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Ece Gürel'in Ölümüyle Gündeme Gelen Ayahuasca, 46 Yok Olan Dizisinde de Geçmişti

Ece Gürel'in Ölümüyle Gündeme Gelen Ayahuasca, 46 Yok Olan Dizisinde de Geçmişti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.03.2025 - 19:31

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra bilinci kapalı halde bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümü tüm Türkiye'de gündem oldu. Günlerce ormanda aç ve susuz hayatta kalan Gürel, tedavi gördüğü hastanede hipotermiden vefat etti. Kayboluşundaki gizem sosyal medyada pek çok teorinin oluşmasına sebebiyet verirken bunlardan biri de ayahuasca ritüeli iddiaları oldu. Söz konusu iddiayla gündem olan ayahuascanın Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı '46 Yok Olan' dizisinde de geçtiği hatırlandı.

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Peyzaj mimarı Ece Gürel, İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş ve 4 gün sonra bulunmuştu.

Peyzaj mimarı Ece Gürel, İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş ve 4 gün sonra bulunmuştu.

4 gün boyunca ormanda aç ve susuz nasıl hayatta kaldığı merak yaratan Gürel, tedavi gördüğü hastanede hipotermi geçirdiği için hayatını kaybetti. Geriye ise cevaplanmamış sorular kaldı. Ece Gürel'in gündemden düşmeyen kayboluşu hakkında pek çok teori ortaya atılırken bunlardan en şaşırtanını Sputnik’ten Başak Koçak'ın haberinde okuduk.

Başak Koçak'ın haberine göre, Ece Gürel’in, halüsinojenik etkisiyle bilinen ve birçok ülkede yasak olan ayahuasca çayıyla bir ritüel gerçekleştirdiği iddia edildi.

Başak Koçak'ın haberine göre, Ece Gürel’in, halüsinojenik etkisiyle bilinen ve birçok ülkede yasak olan ayahuasca çayıyla bir ritüel gerçekleştirdiği iddia edildi.

Söz konusu iddia sonrasında ayahuasca kısa sürede gündeme oturdu.

Banisteriopsis caapi bitkisinden hazırlanan ve Amazon yerlileri tarafından binlerce yıldır ritüellerde kullanılan bir çay olan ayahuasca, Güney Amerika’da şamanlar tarafından kullanılıyor ve halüsinojenik etkisiyle tanınıyor.

Söz konusu iddiayı buradan okuyabilirsiniz:

Ayahuasca gündeme gelirken akıllara Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı 46 Yok Olan dizisi geldi.

Ayahuasca gündeme gelirken akıllara Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı 46 Yok Olan dizisi geldi.

Dizide 5 yıldır komadaki kardeşini uyandırmak için ilaç üreten doktor Murat ilacında eksik olan maddenin Şamanizm ayinlerinde içilen içeceğin içinde olduğuna inanarak ormanda Şamanizm ayinine katılıyordu.

Kız kardeşi Ezo'yu tekrardan sağlığına kavuşturabilmek için Murat Hoca, ayahuascayı kardeşine enjekte ederek kardeşinin gözlerini açmasını sağlamıştı.

Ayahuasca'nın içeriğindeki dimetiltriptamin (DMT) nedeniyle birçok ülkede yasaklanmış durumda olduğunun da altını çizelim.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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