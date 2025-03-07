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Ece Gürel Ardında Soru İşaretleri Bıraktı: Şüpheli Ölümün Ardından Sosyal Medyada Gündem Olan Yorum

Ece Gürel Ardında Soru İşaretleri Bıraktı: Şüpheli Ölümün Ardından Sosyal Medyada Gündem Olan Yorum

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.03.2025 - 17:26

İstanbul’da 2 Mart Pazar günü Kağıthane’deki evinden ‘yürüyüş yapacağını’ söyleyerek evden çıkarak Belgrad Ormanı’na giden Ece Gürel, hayatını kaybetti. 

Kaybolmasından 4 gün sonra sağ olarak ormanda bulunan 36 yaşındaki Gürel’in ölüm nedeni ‘hipotermi’ olarak açıklandı.  Genç kadın arkasında soru işaretleri ve sırlar bıraktı. Gürel'in şüpheli ölümünün ardından geride kalan soru işaretleri de sosyal medyada pek çok iddiaları doğurdu. 

Bu iddiaların nedeni ise Gürel’in astroloji ve tarota olan ilgisi; hatta ücretli olarak tarot yorumculuğu yapıyor olmasıydı. Kimi sosyal medya kullanıcısı Gürel’in ormana giderek astral seyahat denemesi yaptığını iddia etti kimisi ise yaptığı ritüel sonucu öldüğünü ileri sürdü. 

Tüm bu iddiaların ardından Ekşi Sözlük’te ‘sacidauzunaklida’ isimli kullanıcının Gürel’in ölümünden önce yaptığı yorum X’te gündem oldu.  

Gürel’in ölümünün sır perdesi belki hiçbir zaman aralanmayacak. Ancak gündem olan bu yorum hiç şüphesiz hayatında bir çıkış noktası bulmaya çalışan, hayata tutunmaya çalışan pek çok kişinin duygularına tercüman oldu. Yorumu eleştirenler de elbette oldu.

Hadi gelin hep birlikte o yoruma, gelen desteklere ve eleştirilere bakalım.

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Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak kurtarılan Ece Gürel’den acı haber bu sabah geldi.

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak kurtarılan Ece Gürel’den acı haber bu sabah geldi.

İstanbul’da yaşayan Ece Gürel, Kağıthane ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’ndeki evinden 2 Mart Pazar günü, Belgrad Ormanı’na yürüyüş yapmak için ayrıldı. Kendisinden haber alınamayan Gürel için başlatılan arama çalışmalarının dördüncü gün sevindirici haber geldi. 36 yaşındaki Ece Gürel, gece saatlerinde Belgrad Ormanı’nda sağ olarak bulundu.

Gürel’in sağ olarak bulunması hepimizin içine su serptti. Ta ki bu sabah saatlerine kadar. Genç kadının geçirdiği hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Ece Gürel, ardında pek çok soru işareti bırakarak aramızdan ayrıldı.

Ece Gürel, ardında pek çok soru işareti bırakarak aramızdan ayrıldı.

36 yaşındaki Gürel’in ölümünün ardından iddialar arşa çıktı. Gürel’in iş yerinde bir süredir sorun yaşadığı bu nedenle son günlerde üzüntülü ve stresli olduğu iddia edildi. Gürel’in ailesi kadının mobbinge uğradığını ileri sürerken patronu ise iddiaları reddetti. Patron, Ece’nin işten çıkarılmadığını söyleyerek sorunlar olduğunu ancak zaman verdiklerini dile getirdi. 

Bir diğer iddianın kaynağı ise Ece Gürel’in spiritüel uğraşlara ilgili duymasıydı. Ece Gürel’in astroloji ve tarota ilgisinin yanı sıra astroloji uzmanlığı için eğitim aldığı ortaya çıkarken pek çok kişi bu sebeplerden ‘öldüğünü’ de iddia etti.

Tarot, astroloji meditasyon, astral seyahat...

Tarot, astroloji meditasyon, astral seyahat...

Ece Gürel'in ölümünün ardındaki sır perdesi belki de hiçbir zaman aydınlanmayacak. Gürel'in ücretli olarak tarot yorumculuğu yapması, spiritüel konulara ilgi duymasının ölümünde kuvvetli olduğu öne sürüldü. Hatta sosyal medyada Gürel'in Belgrad Ormanı'na astral seyahat denemesi yapmak için gittiğine inananların sayısı oldukça fazla. Hatta bu kişilerin iddiasına göre Gürel, astral seyahat yaparken hayatını kaybetti. Başka kullanıcılar ise Gürel'in astral seyahatten döndüğünü ve sağ bulunmasının ikinci yaşamına başladığının göstergesi olduğunu ifade ediyordu. Ancak Gürel'in ölmesini ise 'metafizik unsurlar' tarafından konuşmasının engellenmesi ve 'yarım kalan işi' tamamlamalarına bağladılar.

Gürel'in sır dolu ölümüne dair her yerden bir ses çıkarken sosyal medyada paylaşılan bir yorum gündem oldu.

Gürel'in sır dolu ölümüne dair her yerden bir ses çıkarken sosyal medyada paylaşılan bir yorum gündem oldu.
twitter.com

Pek çok kadın toplumsal baskılarının ardından hayata tutunma çabası gösteriyor. İşte, sokakta, hayatın her alanında cinsiyet ayrımcılığı yaşayan; emek sömürüsü, psikolojik, ekonomik şiddete uğrayan kadınlar kendisini hayatın içinde var etmeye çalışıyor. Kadınlar “Ben de buradayım!” sözleriyle haykırmak isterken her defasında önlerine etten duvar engeller örülüyor. 8 Mart’a bir gün kala Ece Gürel’in şüpheli ölümü genç kadının hayatta nelerden kaçtığına, yaşama tutunmak için nasıl çaba sarfettiğine dair soru işaretleri bıraktı.

Ekşi Sözlük’te ‘sacidauzunaklida’ isimli kullanıcının Gürel’in ölümünden önce yaptığı yorum şöyle:

Ekşi Sözlük’te ‘sacidauzunaklida’ isimli kullanıcının Gürel’in ölümünden önce yaptığı yorum şöyle:

“O kadar çok kadın var ki böyle. Kendini çalışmak zorunda hissedip hem evliliğini, evini yürütüne hem kariyerine devam ettirip parasını kazanan ve bunları yaparken çok ama çok yorulan. Ve da asla anlaşılmayan… Hele ki Ece gibi kocasının bile haberi olmadan ormana giden, her yerde sürekli mimar olduğu belirtilen ama arabası bile olmayan, yürüyüşe otobüsle giden bir kadın. İş yerinde mobbinge uğrayıp psikolojisi bozulan ve eşinin bunu anlamadığı, ölmek üzereyken bile inanılmaz rahat tavırları ile sinir bozan kocaya sahip, o kadar çok kariyer kadını var ki… Ece de bunlardan biri. Bu kadınlar gördüğümüz gibi tarottur astrolojidir meditasyondur… Benzeri şeylere kafa yorarak gerçeklikten kaçacak yer arıyorlar kendilerine. Bilmeden atıp tutmak çok kolay. Tespitleriniz sizin küçük dünyanızın yansıması. Kimin ne yaşadığını asla bilemeyiz.”

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Yapılan bu yoruma sosyal medyadan pek çok kadın destek verdi. İlk önce destek yorumlarına bakalım 👇

Yapılan bu yoruma sosyal medyadan pek çok kadın destek verdi. İlk önce destek yorumlarına bakalım 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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twitter.com

'Mobbing olayı artık gerçekten canımıza tak ettirdi sağlık sektöründe nice doktorumuz şu mobbing yüzünden canına kıydı nice güzel sektörlerin de hayatını karartmaya yetiyor nasıl ve neden öldü emin olamayız ama tek bildiğimiz Ece’nin hem iş hayatında hem belki aşk hayatında yaşadığı net bir mobbing vardı ve bu yıllardır birçok insanının canına kıymasıyla son buluyor.'

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Yorumu eleştirenler de oldu 👇

Yorumu eleştirenler de oldu 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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