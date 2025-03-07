Ece Gürel Ardında Soru İşaretleri Bıraktı: Şüpheli Ölümün Ardından Sosyal Medyada Gündem Olan Yorum
İstanbul’da 2 Mart Pazar günü Kağıthane’deki evinden ‘yürüyüş yapacağını’ söyleyerek evden çıkarak Belgrad Ormanı’na giden Ece Gürel, hayatını kaybetti.
Kaybolmasından 4 gün sonra sağ olarak ormanda bulunan 36 yaşındaki Gürel’in ölüm nedeni ‘hipotermi’ olarak açıklandı. Genç kadın arkasında soru işaretleri ve sırlar bıraktı. Gürel'in şüpheli ölümünün ardından geride kalan soru işaretleri de sosyal medyada pek çok iddiaları doğurdu.
Bu iddiaların nedeni ise Gürel’in astroloji ve tarota olan ilgisi; hatta ücretli olarak tarot yorumculuğu yapıyor olmasıydı. Kimi sosyal medya kullanıcısı Gürel’in ormana giderek astral seyahat denemesi yaptığını iddia etti kimisi ise yaptığı ritüel sonucu öldüğünü ileri sürdü.
Tüm bu iddiaların ardından Ekşi Sözlük’te ‘sacidauzunaklida’ isimli kullanıcının Gürel’in ölümünden önce yaptığı yorum X’te gündem oldu.
Gürel’in ölümünün sır perdesi belki hiçbir zaman aralanmayacak. Ancak gündem olan bu yorum hiç şüphesiz hayatında bir çıkış noktası bulmaya çalışan, hayata tutunmaya çalışan pek çok kişinin duygularına tercüman oldu. Yorumu eleştirenler de elbette oldu.
Hadi gelin hep birlikte o yoruma, gelen desteklere ve eleştirilere bakalım.
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak kurtarılan Ece Gürel’den acı haber bu sabah geldi.
Ece Gürel, ardında pek çok soru işareti bırakarak aramızdan ayrıldı.
Tarot, astroloji meditasyon, astral seyahat...
Gürel'in sır dolu ölümüne dair her yerden bir ses çıkarken sosyal medyada paylaşılan bir yorum gündem oldu.
Ekşi Sözlük’te ‘sacidauzunaklida’ isimli kullanıcının Gürel’in ölümünden önce yaptığı yorum şöyle:
Yapılan bu yoruma sosyal medyadan pek çok kadın destek verdi. İlk önce destek yorumlarına bakalım 👇
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Yorumu eleştirenler de oldu 👇
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