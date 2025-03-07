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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece Gürel'in Ölüm Nedenini Açıkladı: Hipotermi!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece Gürel'in Ölüm Nedenini Açıkladı: Hipotermi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.03.2025 - 14:52 Son Güncelleme: 07.03.2025 - 15:06

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan ancak tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan açıklama geldi. Ece Gürel’in ölüm nedeni hakkında açıklama yapan Memişoğlu hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.

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Belgrad Ormanı’na 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hastanede hayatını kaybetmişti.

Belgrad Ormanı’na 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. 

Dün gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu. 

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı.  Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ece Gürel'in kesin ölüm nedenini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı.

Ece Gürel'in kesin ölüm nedenini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı.

Türkiye gündemine oturan olayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.

Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili açıklamasında 'Allah rahmet eylesin. Gece 3'te Mimar Ece Hanımı kaybettik. Aşırı bir hipotermisi vardı. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık. Acı bir olay. Ailesine sabırlar diliyorum' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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B M

olum nedeni kisaca calisanin hakkını korumamak, mobbing e göz yummak ey pabucumun sağlık bakani

Osman Elmallı

o çalışma ve sosyal güvenlik bakanının görevi

Hüsem Çopur

Bence kadının eşyaları olduğu yerden alınmamalıydı ya da orda bir ekip beklemeliydi. Geri döndüğünde eşyalarını montunu bulamadı gelmekte istemiyordu yalnız ... Devamını Gör

nevertheless

yine detaysiz kapatildi ýani hipotetmi belliydi zaten