Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece Gürel'in Ölüm Nedenini Açıkladı: Hipotermi!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece Gürel'in Ölüm Nedenini Açıkladı: Hipotermi!
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan ancak tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan açıklama geldi. Ece Gürel’in ölüm nedeni hakkında açıklama yapan Memişoğlu hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.
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Belgrad Ormanı’na 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hastanede hayatını kaybetmişti.
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Ece Gürel'in kesin ölüm nedenini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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olum nedeni kisaca calisanin hakkını korumamak, mobbing e göz yummak ey pabucumun sağlık bakani
o çalışma ve sosyal güvenlik bakanının görevi
Bence kadının eşyaları olduğu yerden alınmamalıydı ya da orda bir ekip beklemeliydi. Geri döndüğünde eşyalarını montunu bulamadı gelmekte istemiyordu yalnız ... Devamını Gör
yine detaysiz kapatildi ýani hipotetmi belliydi zaten