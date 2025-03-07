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"Hiç Akla Yatkın Değil!": Müge Anlı'da Ece Gürel'in Başına Ne Geldiği Üzerine İhtimaller Tartışıldı

"Hiç Akla Yatkın Değil!": Müge Anlı'da Ece Gürel'in Başına Ne Geldiği Üzerine İhtimaller Tartışıldı

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.03.2025 - 12:44

Geçtiğimiz günlerde kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'den acı haber geldi. Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ bulunan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gece vakti gelen haberin ardından Müge Anlı'da araştırılan gizemli kayıp ile ilgili Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözen bazı tahminlerini dile getirdi. Genç kadın ardında aralanmamış bir sır perdesi bıraktı. 

36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'e ne oldu? İşte, Müge Anlı'daki ilk açıklamalar...

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2 Mart Pazar günü kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, 7 Mart Cuma günü vefat etti.

2 Mart Pazar günü kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, 7 Mart Cuma günü vefat etti.

Pazar günü, İstanbul Kağıthane'deki evinden 'Biraz hava alacağım' diyerek ayrılan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'na gittikten sonra kaybolmuştu. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, dört gün sonra gece saatlerinde sağ olarak bulundu. Ancak, tedavi altına alındığı hastanede yaklaşık 24 saat sonra hayatını kaybetti.

Gürel'in kaybındaki bazı detaylar olayın gizemini arttırdı.

Gürel'in kaybındaki bazı detaylar olayın gizemini arttırdı.

Gürel'in kaybolduğu süre zarfında, çantası ve montu ormanda bulunmuş, kendisi ise bu eşyaların sadece 9 metre uzağında tespit edilmişti. 

Ayrıca genç kadının arkadaşına yazdığı son mesaj kulağa oldukça tuhaf geliyordu: 'Oturdum, ruhum geride kaldı.' 

Bir Kızılderili sözü olduğu anlaşılan bu mesajın ardından Gürel'in olumlama, meditasyon, yoga, astroloji, tarot falı ve kurşun dökme gibi konularla ilgilendiği ortaya çıktı.

Hatta özel hayatında tarot falı bakma işini para karşılığı yaptığı açıklandı.

Diğer yandan iş yerinde uğradığı mobbing dolayısıyla sorunları olduğu iddia edilen kadının, eşiyle de bazı problemleri olduğu konuşuluyordu.

Ece Gürel'e ne olduğu gizemini korurken Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzman isimler kaybı tartıştı.

Ece Gürel'e ne olduğu gizemini korurken Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzman isimler kaybı tartıştı.

Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözen, Müge Anlı ile birlikte bugünkü yayında bilgi ve birikimlerine dayanarak, Gürel'e ne olmuş olabileceği üzerine tahminler yürüttü. 

Aslında Şevki Hoca kötü gidişatın farkındaymış. Dünkü Müge Anlı programında Ece'nin annesi Şevki Hoca'ya kızının uzun süre kalbinin durduğunu söylemişti ve bu durumda ne olur, diye sormuştu. Şevki Hoca sağlık durumunun pek de iyiye gitmediğini fark etse de 'Bir gözlerini açsın. Konuşalım.' demişti. 

Diğer yandan Müge Anlı, 'Her ne kadar sağlık durumunun kötü olduğunu bilsek de yemek yemeye başlayınca umutlanmıştık.' dedi.

Bu nedenle Şevki Hoca, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek açıklama ile her şeyin belli olacağını söyledi. Rapora göre, genç kadının açlıktan ve susuzluktan öldüğü netleşti.

Ece Gürel'e Belgrad Ormanı'nda ne oldu?

Ece Gürel'e Belgrad Ormanı'nda ne oldu?

Müge Anlı'nın emin olduğu tek bir şey var, genç kadın ormanda bir şey yaşadı ama ne? Çünkü ormana giderken kamera görüntülerinde gayet iyi. Orada da birlikte yürüdüğü anne ve kızı Müge Anlı'ya konuk oldu. Gürel'in tuhaf bir hali olmadığını söylediler. Ne olduysa oradan sonra oldu. Gürel, 2-3 gibi ormanda tanıştığı aileden uzaklaştı. Akşam 18.00 gibi de telefonu kapandı.

Avukat Rahmi Bey genç kadının kesinlikle biri ya da birileri tarafından yönlendirildiğini düşünüyor.

Çünkü akşam saatlerinde başlayan arama çalışmalarında Ece'nin montu ve çantası çoktan bulunmuştu. Dolayısıyla eğer hep oradaysa kadının bulunması gerekiyordu. Ancak tam 3 gün sonra aynı yerde bulundu. 

Ek olarak Anlı, 'Aramalarda termal drone kameralar kullanıldı. Yaklaşık 10 iz takip ve kadavra köpekleriyle arandı. Dört gün sonunda bulunan kadın eğer hep o bölgede olsaydı mutlaka bulunurdu. Ya da kameralar çalışmıyor diyebilirdik.' diye konuştu.

Bu nedenle olayın hiçbir yerinin akla yatkın olmadığını belirtti. 

İlk tahmin edilenlere göre, Ece Gürel bulunana kadar bir yerde saklanmış olabilir. Ya da birileri tarafından oraya sonradan bırakılmış olabilir.

Müge Anlı'nın tahminine göre ise genç kadın belki de düşüp başını bir yere çarpmış olabilir. Geçirdiği kafa travması ile yolunu kaybetmiş veya bilinç kaybı yaşamış olabilir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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