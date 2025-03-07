"Hiç Akla Yatkın Değil!": Müge Anlı'da Ece Gürel'in Başına Ne Geldiği Üzerine İhtimaller Tartışıldı
"Hiç Akla Yatkın Değil!": Müge Anlı'da Ece Gürel'in Başına Ne Geldiği Üzerine İhtimaller Tartışıldı
Geçtiğimiz günlerde kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'den acı haber geldi. Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ bulunan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gece vakti gelen haberin ardından Müge Anlı'da araştırılan gizemli kayıp ile ilgili Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözen bazı tahminlerini dile getirdi. Genç kadın ardında aralanmamış bir sır perdesi bıraktı.
36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'e ne oldu? İşte, Müge Anlı'daki ilk açıklamalar...
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2 Mart Pazar günü kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, 7 Mart Cuma günü vefat etti.
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Gürel'in kaybındaki bazı detaylar olayın gizemini arttırdı.
Ece Gürel'e ne olduğu gizemini korurken Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzman isimler kaybı tartıştı.
Ece Gürel'e Belgrad Ormanı'nda ne oldu?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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