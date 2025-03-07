"Hiç Akla Yatkın Değil!": Müge Anlı'da Ece Gürel'in Başına Ne Geldiği Üzerine İhtimaller Tartışıldı

Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözen, Müge Anlı ile birlikte bugünkü yayında bilgi ve birikimlerine dayanarak, Gürel'e ne olmuş olabileceği üzerine tahminler yürüttü.

Aslında Şevki Hoca kötü gidişatın farkındaymış. Dünkü Müge Anlı programında Ece'nin annesi Şevki Hoca'ya kızının uzun süre kalbinin durduğunu söylemişti ve bu durumda ne olur, diye sormuştu. Şevki Hoca sağlık durumunun pek de iyiye gitmediğini fark etse de 'Bir gözlerini açsın. Konuşalım.' demişti.

Diğer yandan Müge Anlı, 'Her ne kadar sağlık durumunun kötü olduğunu bilsek de yemek yemeye başlayınca umutlanmıştık.' dedi.

Bu nedenle Şevki Hoca, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek açıklama ile her şeyin belli olacağını söyledi. Rapora göre, genç kadının açlıktan ve susuzluktan öldüğü netleşti.