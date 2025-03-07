Ece Gürel'in Eğitim Aldığı Astrolog Söylentileri Yanıtladı

Ece Gürel'in yürüyüşe çıktığı Belgrad Ormanları'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunması ve kaldırıldığı hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'nin gündeminde. Gürel'in çıktığı yürüyüşe neden olan sebepler ise halen daha araştırılıyor, konuşuluyor.

Gürel'in spiritüalizme olan ilgisi ve astrolomi eğitimi alması da televizyon programlarında bile konuşulmuş, gözler Hale Özen ve Funda Alan'a dönmüştü. İki isim de Gürel'in ölümü ve kendilerini bu ölüme bağlayanlarla ilgili açıklama yaptı.