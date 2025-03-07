Ece Gürel'in Eğitim Aldığı Astrolog Söylentileri Yanıtladı
Ece Gürel'in Eğitim Aldığı Astrolog Söylentileri Yanıtladı
Ece Gürel'in yürüyüşe çıktığı Belgrad Ormanları'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunması ve kaldırıldığı hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'nin gündeminde. Gürel'in çıktığı yürüyüşe neden olan sebepler ise halen daha araştırılıyor, konuşuluyor.
Gürel'in spiritüalizme olan ilgisi ve astrolomi eğitimi alması da televizyon programlarında bile konuşulmuş, gözler Hale Özen ve Funda Alan'a dönmüştü. İki isim de Gürel'in ölümü ve kendilerini bu ölüme bağlayanlarla ilgili açıklama yaptı.
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Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda kaybolması Gürel'in kısa süre önce yaşadığı iddia edilen işyerindeki mobbing nedeniyle mi yoksa ruhani akımlardan etkilendiği mi sorularını beraberinde getirdi.
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Hale Özen, Gürel'in tarot, kurşun veya Şaman eğitmeni olmadığını sadece astrolomi öğrencisi olduğunu belirtti.
Gürel hastaneden gelen acı haberin ardından kendisiyle olan mesajlamalarını yayımlamasını isteyenlere de şu yanıtı verdi;
Gürel üzerinden yapılan yorumları da takip ettiğini böyle belirtti.
Diğer eğitmen Funda Alan ise komplo teorilerine yer vermemek adına olay hakkında suskunluğunu bozmayan diğer öğrencilere teşekkür etti.
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Ölümün ardından merak edilen astrolomi nedir?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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