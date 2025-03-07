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Ece Gürel'in Eğitim Aldığı Astrolog Söylentileri Yanıtladı

Ece Gürel'in Eğitim Aldığı Astrolog Söylentileri Yanıtladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.03.2025 - 16:31

Ece Gürel'in yürüyüşe çıktığı Belgrad Ormanları'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunması ve kaldırıldığı hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'nin gündeminde. Gürel'in çıktığı yürüyüşe neden olan sebepler ise halen daha araştırılıyor, konuşuluyor. 

Gürel'in spiritüalizme olan ilgisi ve astrolomi eğitimi alması da televizyon programlarında bile konuşulmuş, gözler Hale Özen ve Funda Alan'a dönmüştü. İki isim de Gürel'in ölümü ve kendilerini bu ölüme bağlayanlarla ilgili açıklama yaptı.

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Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda kaybolması Gürel'in kısa süre önce yaşadığı iddia edilen işyerindeki mobbing nedeniyle mi yoksa ruhani akımlardan etkilendiği mi sorularını beraberinde getirdi.

Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda kaybolması Gürel'in kısa süre önce yaşadığı iddia edilen işyerindeki mobbing nedeniyle mi yoksa ruhani akımlardan etkilendiği mi sorularını beraberinde getirdi.

Astrolomi eğitimi aldığı ve tarota ilgisi olduğu bilinen Gürel'in eğitim aldığı kurumun astrologları da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hale Özen, Gürel'in tarot, kurşun veya Şaman eğitmeni olmadığını sadece astrolomi öğrencisi olduğunu belirtti.

Hale Özen, Gürel'in tarot, kurşun veya Şaman eğitmeni olmadığını sadece astrolomi öğrencisi olduğunu belirtti.

Gürel hastaneden gelen acı haberin ardından kendisiyle olan mesajlamalarını yayımlamasını isteyenlere de şu yanıtı verdi;

Gürel hastaneden gelen acı haberin ardından kendisiyle olan mesajlamalarını yayımlamasını isteyenlere de şu yanıtı verdi;

Emniyet'te Gürel'in telefonunun zaten olduğunu belirtti ve insanları empatiye davet etti.

Gürel üzerinden yapılan yorumları da takip ettiğini böyle belirtti.

Gürel üzerinden yapılan yorumları da takip ettiğini böyle belirtti.

Diğer eğitmen Funda Alan ise komplo teorilerine yer vermemek adına olay hakkında suskunluğunu bozmayan diğer öğrencilere teşekkür etti.

Diğer eğitmen Funda Alan ise komplo teorilerine yer vermemek adına olay hakkında suskunluğunu bozmayan diğer öğrencilere teşekkür etti.
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Ölümün ardından merak edilen astrolomi nedir?

Ölümün ardından merak edilen astrolomi nedir?

Özen'in sosyal medyada açıkladığına göre '__Astroloji bilim değildir. Felsefe kullanan bir sistemdir. Ölçümlenemediği için bilim değildir. Bir takvim metodolojisidir. Geçmişte astroloji ve astrolomi birlikte gidiyordu. Astrolomi adı Astroloji ve Astronomi isimlerimin birleşiminden gelir. Adından da anlaşıldığı gibi gökyüzünün dünyaya etkisini astronomi verileri ve gelişmelerine bağlı kalarak pozitif bilimler ve mantıksal çıkarımlara dayanarak değerlendirir. %99 analiz başarı oranına sahiptir. Astrolomi'de retro hareket yoktur. Sadece miladi takvime göre belirli periyotlarda, iki gün kadar S (es) adını verdiğimiz yavaşlama hareketini gerçekleştirirler. İkincil olarak burç diye bir şey yoktur. Takım yıldızlar vardır. En çok öne çıkan diğer konu ise, aslında ana burç dediğimiz şey de gerçek değildir. '

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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