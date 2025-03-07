Özel Haber: Ece Gürel'in Hayatını Kaybetme Süreciyle İlgili Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz ile Konuştuk
Özel Haber: Ece Gürel'in Hayatını Kaybetme Süreciyle İlgili Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz ile Konuştuk
Belgrad Ormanında kaybolan ve sağ olarak bulunduktan sonra hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölümü ile ilgili sır perdesi devam ediyor. Ece'nin hipotermi sebebiyle hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından, süreçle ilgili merak edilenleri Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz'e sorduk. Detaylar içeriğimizde...
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Belgrad Ormanında kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak hastanede tedavi görürken hayatını kaybeden Ece Gürel herkesi derin bir yasa boğdu.
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Ece'nin ölümüyle ilgili birçok tartışma yaşanırken süreçle ilgili merak edilenleri Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz'e sorduk.
"Ece son 24 saatte hipotermiye girmiş gibi görünüyor"
"Ece'nin vücut ısısı 25 derece olarak açıklandı. Bu oldukça düşük bir ısı. Bu sebepten çoklu organ yetmezliği ortaya çıkmış"
Prof. Dr. Halis Dokgöz ile yaptığımız röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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