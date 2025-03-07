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Özel Haber: Ece Gürel'in Hayatını Kaybetme Süreciyle İlgili Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz ile Konuştuk

Özel Haber: Ece Gürel'in Hayatını Kaybetme Süreciyle İlgili Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz ile Konuştuk

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
07.03.2025 - 17:36 Son Güncelleme: 07.03.2025 - 17:53

Belgrad Ormanında kaybolan ve sağ olarak bulunduktan sonra hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölümü ile ilgili sır perdesi devam ediyor. Ece'nin hipotermi sebebiyle hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından, süreçle ilgili merak edilenleri Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz'e sorduk. Detaylar içeriğimizde...

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Belgrad Ormanında kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak hastanede tedavi görürken hayatını kaybeden Ece Gürel herkesi derin bir yasa boğdu.

Belgrad Ormanında kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak hastanede tedavi görürken hayatını kaybeden Ece Gürel herkesi derin bir yasa boğdu.

Ece bulunduğunda hipotermiye girmiş ve konuşamaz haldeydi. Ekiplerin kendisini bulmasının ardından vücut ısısının yükseldiği 6. dakikada konuşmaya çabaladı ancak sadece çığlık atabilidi. Hastaneye giderken kalbi duran Ece, acil müdahalenin ardından hayata döndü ancak tutunamadı.

Ece'nin ölümüyle ilgili birçok tartışma yaşanırken süreçle ilgili merak edilenleri Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz'e sorduk.

Ece'nin ölümüyle ilgili birçok tartışma yaşanırken süreçle ilgili merak edilenleri Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz'e sorduk.

Dokgöz, ağır hipotermi vakalarında kişilerin üzerlerindeki giysileri çıkarttığını, Ece'nin montunun kendisinden 2 km uzakta bulunmasının da bununla açıklanabileceğini söyledi. Paradoksal soyunma denilen bu durumun kişinin bilinç kaybı anında yaptığı bir davranış şekli olduğunu da ekledi.

"Ece son 24 saatte hipotermiye girmiş gibi görünüyor"

"Ece son 24 saatte hipotermiye girmiş gibi görünüyor"

Dokgöz, ekiplerin Ece'ye ulaşıp genç kadının vücut ısısını yükselttikten sonra Ece'nin tepki veriyor olmasını, son 24 ya da 48 saatte hipotermiye girdiğini gösterebileceğini ifade etti. Halis Dokgöz, Ece'nin ekipler geldikten sonra bazı reflekslerde bulunmasının, hipotermiye girişinin geç olduğu anlamına da gelebileceğini kaydetti.

"Ece'nin vücut ısısı 25 derece olarak açıklandı. Bu oldukça düşük bir ısı. Bu sebepten çoklu organ yetmezliği ortaya çıkmış"

"Ece'nin vücut ısısı 25 derece olarak açıklandı. Bu oldukça düşük bir ısı. Bu sebepten çoklu organ yetmezliği ortaya çıkmış"

Otopsi olmadan kesin sebeplerin belli olamayacağını söyleyen Dokgöz, Ece'nin hayata tutunmak için ormanda bulunan mantar gibi yiyecekleri tükettiği ihtimalinin de olduğunu söyledi. Küçük olasılıkların büyük sonuca gidebileceğini anlatan uzman, otopsi sonucundan sonra net tablonun ortaya çıkacağını ekledi.

Prof. Dr. Halis Dokgöz ile yaptığımız röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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