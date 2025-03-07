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Yeni Adresi TYT Türk! Seda Sayan, Gündüz Kuşağı Programıyla Dönüyor

Yeni Adresi TYT Türk! Seda Sayan, Gündüz Kuşağı Programıyla Dönüyor

Seda Sayan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.03.2025 - 17:24

Star TV'de uzun süre yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programının aniden bitmesiyle televizyona ara veren Seda Sayan, büyük geri dönüş için hazırlanıyor. TYT Türk kanalında gündüz kuşağı programı sunmak için anlaşan Seda Sayan, hafta içi her gün yayınlanacak 'Her Şey Masada' programında yer alacak.

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90'ların sonundan itibaren gündüz kuşağının en sevilen programlarının sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan, uzun süredir ekrandan uzak.

90'ların sonundan itibaren gündüz kuşağının en sevilen programlarının sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan, uzun süredir ekrandan uzak.

Seda Sayan, son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programını sundu. 

2021-2024 yılları arasında ekrana gelen program epey rağbet görse de aniden yayından kaldırılması ve yerine Uğur Arslan ile Songül Karlı'nın sunduğu Sana Değer programının gelmesi ortalığı karıştırmıştı. Seda Sayan'ın programının aniden bitmesi hakkında ise hala bir açıklama yapılmış değil!

Programının bitmesinin ardından 1 yıldır televizyondan uzak kalan Seda Sayan hakkında beklenmedik bir gelişme duyuruldu.

Programının bitmesinin ardından 1 yıldır televizyondan uzak kalan Seda Sayan hakkında beklenmedik bir gelişme duyuruldu.

TYT Türk kanalının Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Seda Sayan'ın kanal bünyesinde yer alan 'Her Şey Masada' programının sunuculuğunu üstleneceğini duyurdu. 

Bu gelişmeyle beraber Seda Sayan, 1 yıllık ekran arasına son verip çok sevildiği gündüz kuşağına geri dönecek.

Arzu Erdem'in o paylaşımını da buraya bırakalım:

Arzu Erdem'in o paylaşımını da buraya bırakalım:

Ünlü sanatçımız, ekranların özlenen yüzü Seda Sayan, 17 Mart 2025 itibarıyla, hafta içi her gün Türkiye’nin yeni televizyonu TYT Türk ekranlarında olacak!

Merakla beklenen #HerŞeyMasada programımız için geri sayım başladı… ⏳📺

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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maestro__

Valla bizde ekranlarda birşey eksik ama ne diyoruz gel gel bi sen eksiksin, paran bitmiştir 1 senede gel😉

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