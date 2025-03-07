Yeni Adresi TYT Türk! Seda Sayan, Gündüz Kuşağı Programıyla Dönüyor
Yeni Adresi TYT Türk! Seda Sayan, Gündüz Kuşağı Programıyla Dönüyor
Star TV'de uzun süre yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programının aniden bitmesiyle televizyona ara veren Seda Sayan, büyük geri dönüş için hazırlanıyor. TYT Türk kanalında gündüz kuşağı programı sunmak için anlaşan Seda Sayan, hafta içi her gün yayınlanacak 'Her Şey Masada' programında yer alacak.
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90'ların sonundan itibaren gündüz kuşağının en sevilen programlarının sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan, uzun süredir ekrandan uzak.
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Programının bitmesinin ardından 1 yıldır televizyondan uzak kalan Seda Sayan hakkında beklenmedik bir gelişme duyuruldu.
Arzu Erdem'in o paylaşımını da buraya bırakalım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Valla bizde ekranlarda birşey eksik ama ne diyoruz gel gel bi sen eksiksin, paran bitmiştir 1 senede gel😉
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