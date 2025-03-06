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Emrah Altıntoprak Eski 'Apo' Settar Tanrıöğen'le Kızılcık Şerbeti'nden Çok Önce Tanıştığını Açıkladı!

Emrah Altıntoprak Eski 'Apo' Settar Tanrıöğen'le Kızılcık Şerbeti'nden Çok Önce Tanıştığını Açıkladı!

Kızılcık Şerbeti
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.03.2025 - 21:39

Ekranların son yıllardaki en fenomen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti neredeyse sıkça gündemimize taşınıyor. Bu çoğu zaman dizideki ağızları açık bırakan sahneler olsa da, bazen de yapımın oyuncularından gelen açıklamalar olabiliyor. 

Sevilen yapımda 'Mustafa' karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in sunduğu 'Saba Tümer'le' programına konuk oldu. Altıntoprak, dizinin eski 'Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'le bundan yıllar önce tanıştığını açıkladı. Hatta ikilinin arasındaki bir anı da izleyenleri epey güldürdü.

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Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Kızılcık Şerbeti dizisi reytingleri altüst etmeye devam ediyor.

Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Kızılcık Şerbeti dizisi reytingleri altüst etmeye devam ediyor.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi 3. sezonuyla da ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizi olan Kızılcık Şerbeti sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizi olan Kızılcık Şerbeti sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de elbette izleyiciye 'Yok artık!' dedirten sahneler oluyor. Öte yandan dizi oyuncularının açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları da bu durumu oldukça etkiliyor.

Diziyi bu kez ön plana çıkaran kişiyse Emrah Altıntoprak oldu.

Diziyi bu kez ön plana çıkaran kişiyse Emrah Altıntoprak oldu.

Saba Tümer'in CNBC-e'de sunmaya başladığı yeni talk show'u 'Saba Tümer'le' programına konuk olan Altıntoprak samimi sohbetiyle büyük beğeni topladı.

Dizide Apo ve Pembe'nin büyük oğulları Mustafa karakterine hayat veren Altıntoprak, aynı zamanda Nilay karakterinin de eşi oluyor.

Dizide Apo ve Pembe'nin büyük oğulları Mustafa karakterine hayat veren Altıntoprak, aynı zamanda Nilay karakterinin de eşi oluyor.

Kariyerinden aşk hayatına kadar pek çok soruya yanıt veren ünlü oyuncu, çalışma hayatında pek çok alanda yer aldığını belirten açıklamalarda da bulundu.

Altıntoprak Kızılcık Şerbeti yayınlanmadan çok önce usta oyuncu Settar Tanrıöğen'le tanıştıklarını anlattı.

Altıntoprak Kızılcık Şerbeti yayınlanmadan çok önce usta oyuncu Settar Tanrıöğen'le tanıştıklarını anlattı.

Kendisinin prodüksiyon amirliği yaptığı dönemde, Kızılcık Şerbeti'nde Apo'yu canlandıran ancak ciddi sağlık sorunları yüzünden diziden ayrılmak durumunda kaldıktan sonra yerini Ahmet Mümtaz Taylan'a bırakan Settar Tanrıöğlen'le bir tiyatro oyununda tanıştıklarını söyledi.

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"Dünyada karşılaşmış gibi" adlı tiyatro oyununda prodüksiyon amiri olan Altıntoprak, usta isme oyuncu olduğunu söylememiş.

"Dünyada karşılaşmış gibi" adlı tiyatro oyununda prodüksiyon amiri olan Altıntoprak, usta isme oyuncu olduğunu söylememiş.

Bundan yıllar sonra da Show Tv'de yayın hayatına başlayacak Kızılcık Şerbeti'nin çekimi başlamadan bir gün önce Settar Tanrıöğen'i arayıp 'Büyük oğlunu ben oynuyorum' demiş.

İŞTE O ANLAR...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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