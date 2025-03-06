Emrah Altıntoprak Eski 'Apo' Settar Tanrıöğen'le Kızılcık Şerbeti'nden Çok Önce Tanıştığını Açıkladı!

Ekranların son yıllardaki en fenomen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti neredeyse sıkça gündemimize taşınıyor. Bu çoğu zaman dizideki ağızları açık bırakan sahneler olsa da, bazen de yapımın oyuncularından gelen açıklamalar olabiliyor.

Sevilen yapımda 'Mustafa' karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in sunduğu 'Saba Tümer'le' programına konuk oldu. Altıntoprak, dizinin eski 'Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'le bundan yıllar önce tanıştığını açıkladı. Hatta ikilinin arasındaki bir anı da izleyenleri epey güldürdü.