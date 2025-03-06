Emrah Altıntoprak Eski 'Apo' Settar Tanrıöğen'le Kızılcık Şerbeti'nden Çok Önce Tanıştığını Açıkladı!
Emrah Altıntoprak Eski 'Apo' Settar Tanrıöğen'le Kızılcık Şerbeti'nden Çok Önce Tanıştığını Açıkladı!
Ekranların son yıllardaki en fenomen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti neredeyse sıkça gündemimize taşınıyor. Bu çoğu zaman dizideki ağızları açık bırakan sahneler olsa da, bazen de yapımın oyuncularından gelen açıklamalar olabiliyor.
Sevilen yapımda 'Mustafa' karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in sunduğu 'Saba Tümer'le' programına konuk oldu. Altıntoprak, dizinin eski 'Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'le bundan yıllar önce tanıştığını açıkladı. Hatta ikilinin arasındaki bir anı da izleyenleri epey güldürdü.
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Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Kızılcık Şerbeti dizisi reytingleri altüst etmeye devam ediyor.
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Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizi olan Kızılcık Şerbeti sosyal medyada da çok konuşuluyor.
Diziyi bu kez ön plana çıkaran kişiyse Emrah Altıntoprak oldu.
Dizide Apo ve Pembe'nin büyük oğulları Mustafa karakterine hayat veren Altıntoprak, aynı zamanda Nilay karakterinin de eşi oluyor.
Altıntoprak Kızılcık Şerbeti yayınlanmadan çok önce usta oyuncu Settar Tanrıöğen'le tanıştıklarını anlattı.
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"Dünyada karşılaşmış gibi" adlı tiyatro oyununda prodüksiyon amiri olan Altıntoprak, usta isme oyuncu olduğunu söylememiş.
İŞTE O ANLAR...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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