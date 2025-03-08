Müge Anlı Çıldırdı: 22 Yıllık Eşini Bırakıp TikTok'tan Tanıştığı 14 Yaş Küçük Çobana Kaçtı!
Müge Anlı Çıldırdı: 22 Yıllık Eşini Bırakıp TikTok'tan Tanıştığı 14 Yaş Küçük Çobana Kaçtı!
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine dumur eden bir olay işlendi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Nesrin Sungur, 26 Şubat Çarşamba sabahı evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Sungur için endişelenen eşi ve kızı, soluğu Müge Anlı'da aldılar. Öğrendikleri karşısında ise şoke oldular. Nesrin Sungur, TikTok'tan tanıştığı bir adama kaçmıştı.
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atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine şoke eden bir olay işlendi.
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Müge Anlı olayı işlemeye devam ederken canlı yayına telefonla bağlanan kayıp Nesrin Sungur, söylemleriyle stüdyoda buz kestirdi.
Sungur'un kendisinden 14 yaş küçük, askeri üniformayla kadınları askerim diye kandıran ama aslında minibüste yaşayan çoban Yunus Emre'ye kaçtığı öğrenildi.
Canlı yayına bağlanan bir izleyici ise çoban Yunus Emre hakkında söylemleriyle herkesi daha da şaşırttı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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