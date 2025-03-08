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Müge Anlı Çıldırdı: 22 Yıllık Eşini Bırakıp TikTok'tan Tanıştığı 14 Yaş Küçük Çobana Kaçtı!

Müge Anlı Çıldırdı: 22 Yıllık Eşini Bırakıp TikTok'tan Tanıştığı 14 Yaş Küçük Çobana Kaçtı!

Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.03.2025 - 08:52

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine dumur eden bir olay işlendi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Nesrin Sungur, 26 Şubat Çarşamba sabahı evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Sungur için endişelenen eşi ve kızı, soluğu Müge Anlı'da aldılar. Öğrendikleri karşısında ise şoke oldular. Nesrin Sungur, TikTok'tan tanıştığı bir adama kaçmıştı.

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atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine şoke eden bir olay işlendi.

atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine şoke eden bir olay işlendi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Nesrin Sungur, 26 Şubat Çarşamba sabahı evinden ayrıldı. Sungur'a o günden sonra kimse ulaşamazken eşi Ömer ve kızı Döndü, Nesrin'in bulunması için soluğu Müge Anlı'nın programında aldılar. 

Nesrin Sungur'un kaybolmadan önce evde hiçbir tartışmanın yaşanmadığını anlatan aile bireyleri, söz konusu kaybın tüm aileyi derinden etkilediğinin de altını çizdiler.

Müge Anlı olayı işlemeye devam ederken canlı yayına telefonla bağlanan kayıp Nesrin Sungur, söylemleriyle stüdyoda buz kestirdi.

Müge Anlı olayı işlemeye devam ederken canlı yayına telefonla bağlanan kayıp Nesrin Sungur, söylemleriyle stüdyoda buz kestirdi.

Gaziantep'te olduğunu ve 4 yıldır görüştüğü sevgilisine kaçtığını açıklayan Sungur, ayrıca kocasını artık çirkin bulduğunu şu sözlerle anlattı:

'Eşim 22 yıldan sonra artık gözüme çirkin gözükmeye başladı. Aşkım bitti. TikTok'tan Gaziantep'te yaşayan birini buldum. 4 senedir görüşüyoruz. Evli olduğumu biliyor. Aşık oldum. Hazırlığımı yaptım ve kaçtım. Eşim boşanma davası açsın. Ben de buradan kabul edeyim. Boşanalım. Çocuklarıma kapım her zaman açık.'

Sungur'un kendisinden 14 yaş küçük, askeri üniformayla kadınları askerim diye kandıran ama aslında minibüste yaşayan çoban Yunus Emre'ye kaçtığı öğrenildi.

Sungur'un kendisinden 14 yaş küçük, askeri üniformayla kadınları askerim diye kandıran ama aslında minibüste yaşayan çoban Yunus Emre'ye kaçtığı öğrenildi.

Müge Anlı, Nesrin'e Yunus Emre isimli şahsın askeri kıyafet çalarak pek çok kadını kandırdığını anlatmak istese de Nesrin Sungur bir türlü geri adım atmadı.

'Ben seni bırakmak istemiyorum çünkü seni iyi görmüyorum. Çocuk değilsin, 4 çocuk annesisin. Bir askeri kıyafet çalıp insanları kandıran ama aslında çobanlık yapan birine kaçmışsın. Bu normal bir şey değil. Senin takip ettiğin kişiler askeri değil, bir çoban. Akıl sağlığının yerinde olduğuna inanmıyorum.'

Canlı yayına bağlanan bir izleyici ise çoban Yunus Emre hakkında söylemleriyle herkesi daha da şaşırttı.

Canlı yayına bağlanan bir izleyici ise çoban Yunus Emre hakkında söylemleriyle herkesi daha da şaşırttı.

'Bu adam vasıfsız, maddi durumu iyi değil. Minibüste yaşıyor. Geçimini sağlayacak bir insan değil. Köyde insanların dalga geçtiği biri. Aklı başında hareketleri yok. Kadına, çoluğa çocuğa yazık.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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