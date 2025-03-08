Müge Anlı Çıldırdı: 22 Yıllık Eşini Bırakıp TikTok'tan Tanıştığı 14 Yaş Küçük Çobana Kaçtı!

Müge Anlı, Nesrin'e Yunus Emre isimli şahsın askeri kıyafet çalarak pek çok kadını kandırdığını anlatmak istese de Nesrin Sungur bir türlü geri adım atmadı.

'Ben seni bırakmak istemiyorum çünkü seni iyi görmüyorum. Çocuk değilsin, 4 çocuk annesisin. Bir askeri kıyafet çalıp insanları kandıran ama aslında çobanlık yapan birine kaçmışsın. Bu normal bir şey değil. Senin takip ettiğin kişiler askeri değil, bir çoban. Akıl sağlığının yerinde olduğuna inanmıyorum.'