Yeni Sevgilisi mi? Melisa Şenolsun Arnavut Oyuncu Nik Xhelilaj ile Gecelerde Görüntülendi
Yeni Sevgilisi mi? Melisa Şenolsun Arnavut Oyuncu Nik Xhelilaj ile Gecelerde Görüntülendi
Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu! Güzel oyuncu önceki akşam Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Oyuncu Ödülü alan Arnavut oyuncu Nik Xhelilaj ile Karaköy’de görüntülendi. Kameraları görünce gülümseyen Şenolsun, “Her an her yerde olabilir” diyerek aşk iddialarını güçlendirdi. Bir süredir kalbinin boş olduğunu söyleyen güzel oyuncunun yeni aşkının Nik Xhelilaj olduğu konuşulmaya başlandı.
İşte geceden detaylar…
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Melisa Şenolsun'u son olarak Now TV'de yayınlanana Aşk, Evlilik, Boşanma dizisinde izlemiştik.
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Karaköy’de Altın Portakal Film Festivali En İyi Oyuncu Ödüllü Arnavut oyuncu Nik Xhelilaj ile samimi şekilde görüntülendi.
Daha önce işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve uzun süredir yalnız olduğu bilinen Şenolsun, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda “İlişkide kurallarım yok, tamamen gönlümden geçene göre hareket ederim” demişti.
Melisa Şenolsun’un yeni aşkı ve kariyer planlarıyla ilgili gelişmeler merakla beklenirken, ünlü oyuncunun bu ilişkisini ne zaman net bir şekilde doğrulayacağı şimdiden magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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