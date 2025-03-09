onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gıybet
Yeni Sevgilisi mi? Melisa Şenolsun Arnavut Oyuncu Nik Xhelilaj ile Gecelerde Görüntülendi

Yeni Sevgilisi mi? Melisa Şenolsun Arnavut Oyuncu Nik Xhelilaj ile Gecelerde Görüntülendi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.03.2025 - 09:03

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu! Güzel oyuncu önceki akşam Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Oyuncu Ödülü alan  Arnavut oyuncu Nik Xhelilaj ile Karaköy’de görüntülendi. Kameraları görünce gülümseyen Şenolsun, “Her an her yerde olabilir” diyerek aşk iddialarını güçlendirdi. Bir süredir kalbinin boş olduğunu söyleyen güzel oyuncunun yeni aşkının Nik Xhelilaj olduğu konuşulmaya başlandı.

İşte geceden detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Melisa Şenolsun'u son olarak Now TV'de yayınlanana Aşk, Evlilik, Boşanma dizisinde izlemiştik.

Melisa Şenolsun'u son olarak Now TV'de yayınlanana Aşk, Evlilik, Boşanma dizisinde izlemiştik.

Ancak dizi reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyince erken final kararı verilmişti. Dizide Bennu Yıldırımlar ve Müjde Uzman'la başrolü paylaşan Şenolsun dizi bittikten sonra ortalıktan kaybolmuştu. Ancak bir önceki akşam özel hayatındaki hareketlilik ile gündem oldu.

Karaköy’de Altın Portakal Film Festivali En İyi Oyuncu Ödüllü Arnavut oyuncu Nik Xhelilaj ile samimi şekilde görüntülendi.

Karaköy’de Altın Portakal Film Festivali En İyi Oyuncu Ödüllü Arnavut oyuncu Nik Xhelilaj ile samimi şekilde görüntülendi.

Birlikte mekandan ayrılan ikili, taksiye binmek üzereyken gazetecileri karşısında buldu. Şenolsun, basın mensuplarının aşk sorularına net bir yanıt vermekten kaçınsa da gülümseyerek “Her an her yerde olabilir” demekle yetindi. 

Bu sözler, ünlü oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı şeklinde yorumlandı.

Daha önce işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve uzun süredir yalnız olduğu bilinen Şenolsun, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda “İlişkide kurallarım yok, tamamen gönlümden geçene göre hareket ederim” demişti.

Daha önce işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve uzun süredir yalnız olduğu bilinen Şenolsun, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda “İlişkide kurallarım yok, tamamen gönlümden geçene göre hareket ederim” demişti.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ünlü oyuncunun Nik Xhelilaj ile görüntülenmesi aşk iddialarını da alevlendirdi. Öte yandan Melisa Şenolsun, gazetecilere yeni projeleriyle ilgili de ipuçları verdi. “Yeni bir projeye başlıyorum, bugün toplantısını yaptık ama netleşmediği için fazla detay veremem” diyerek ekranlara döneceğinin sinyalini verdi.

Melisa Şenolsun’un yeni aşkı ve kariyer planlarıyla ilgili gelişmeler merakla beklenirken, ünlü oyuncunun bu ilişkisini ne zaman net bir şekilde doğrulayacağı şimdiden magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu.

Melisa Şenolsun’un yeni aşkı ve kariyer planlarıyla ilgili gelişmeler merakla beklenirken, ünlü oyuncunun bu ilişkisini ne zaman net bir şekilde doğrulayacağı şimdiden magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu.

Bakalım, bekleyip göreceğiz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın