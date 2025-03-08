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"Acıların En Büyüğünü Yaşadım": Özgü Namal 2020 Senesinde Kaybettiği Eşi Hakkında İlk Defa Konuştu!

"Acıların En Büyüğünü Yaşadım": Özgü Namal 2020 Senesinde Kaybettiği Eşi Hakkında İlk Defa Konuştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.03.2025 - 14:13

Özgü Namal ve Ahmet Serdar Oral’ın masalsı ilişkisi, 2020 yılında yaşanan ani bir kayıpla sona ermişti. 2013 yılında tanışan çift, 2014’te evlenerek Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sakin ve doğayla iç içe bir yaşam kurmuştu. 2015 ve 2016 yıllarında iki çocukları Nefes ve Elem Su’yu kucaklarına alarak, huzurlu bir hayat sürdün aile acı bir haberle gündeme gelmişti. 2020’de Ahmet Serdar Oral’ın ani ölümünün ardından, Özgü Namal, bu büyük kayıpla baş başa kalmış ve hayatına çocuklarıyla birlikte devam etmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eşinin ölümünün üstünden 5 yıl geçmesinin ardından Özgü Namal ilk kez o dönem yaşadıklarıyla ilgili konuştu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Hem oyunculuğu hem de güçlü duruşuyla dikkat çeken Özgü Namal, şimdilerde "Kızıl Goncalar" dizisinde canlandırdığı 'Meryem' karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğeni topluyor.

Hem oyunculuğu hem de güçlü duruşuyla dikkat çeken Özgü Namal, şimdilerde "Kızıl Goncalar" dizisinde canlandırdığı 'Meryem' karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğeni topluyor.

Bundan yıllar önce, 2014 yılında, Özgü Namal Ahmet Serdar Oral hayatını birleştirme kararı almış ve kariyerinin en parlak dönemlerinden birinde, oyunculuğu bırakıp eşiyle birlikte Ege’ye yerleşmeye karar vermişti. Çift, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir çiftlik evi kurarak, gözlerden ırak, sakin bir yaşam sürdürmeyi tercih etmişti.

2013 yılında tanışan çift Ahmet Serdar Oral'ın geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle iş yaşamından uzaklaşmış ve daha sakin bir yaşam arayışına girmişti.

2013 yılında tanışan çift Ahmet Serdar Oral'ın geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle iş yaşamından uzaklaşmış ve daha sakin bir yaşam arayışına girmişti.

Bu süreçte nefes terapisi ve yoga ile ilgilenmeye başlayan ünlü reklamcı nefes eğitmeni olarak çalışmaya başladığında, Özgü Namal ile tanıştılar ve aralarında kısa sürede derin bir bağ oluştu. 

Evliliklerinden bir yıl sonrası, 2015 yılı, çift için bir başka dönüm noktasıydı. İlk çocukları Nefes, 2015 yılının Nisan ayında dünyaya geldi. Bir yıl sonra ise, 2016 yılında Elem Su adını verdikleri ikinci kız çocuklarını kucaklarına aldılar.

2017 ile 2020 yılları arasında, Özgü Namal ve Ahmet Serdar Oral, sade ama mutlu bir yaşam sürdüler. Ahmet Serdar Oral, nefes terapisi ve yoga eğitmenliği yapmaya devam ederken, Özgü Namal bahçeyle ilgileniyor, çocuklarıyla vakit geçiriyordu. Çift, çiftliklerini kampçılara açarak, doğa ile iç içe bir yaşam tarzı benimsemişti.

Özgü Namal’ın eşi Ahmet Serdar Oral, 2020 senesinin Ekim ayında evinde geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Özgü Namal’ın eşi Ahmet Serdar Oral, 2020 senesinin Ekim ayında evinde geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaşananlar sadece Özgü Namal için değil, tüm sevenleri için büyük bir şok oldu. Ahmet Serdar Oral’ı çok seven hayat arkadaşı Özgü Namal, o acı ve kaybın derinliği hakkında ilk kez konuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Namal, eşinin acı kaybının üzerinden yıllar geçmesinin ardından ilk kez konuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Namal, eşinin acı kaybının üzerinden yıllar geçmesinin ardından ilk kez konuştu.

Eşinin ölümünden sonra yaşadığı acıyı, 'Acının her şekliyle çok yoğun empati kurabilirim' sözleriyle anlatan Namal, kendisini ve çevresindekileri bu zor dönemi nasıl atlatmaya çalıştığından bahsetti.

O dönemde çevresindeki insanların onu tekrar hayata döndürmeye çalıştığını belirten Namal, Eylül Solakoğlu’na verdiği röportajda 'Eşimin kaybı çok zor ve ağırdı. Mutlaka dünyadaki bütün kayıplar ağırdır, hiçbir acıyı birbiriyle kıyaslamam. Bugün dönüştüğüm insan olarak şunu söyleyebilirim ki, acının her şekliyle çok yoğun empati kurabilirim artık. Çünkü kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım. Etrafımdaki bir sürü insan beni tekrar hayata döndürmek istedi. Fakat ben herkese ‘Lütfen izin verin. Bu acıyı layığıyla yaşayayım, yok olana kadar, arınana kadar bekleyeyim. Ve günün birinde, artık kendimi hazır hissettiğimde ayağa kalkayım' dedim' ifadelerini kullandı.

Eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybettikten sonra bir süre İstanbul'dan uzak kalan Özgü Namal, çocuklarıyla bu zorlu dönemi daha sakin bir ortamda atlatmak istemiş.

Eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybettikten sonra bir süre İstanbul'dan uzak kalan Özgü Namal, çocuklarıyla bu zorlu dönemi daha sakin bir ortamda atlatmak istemiş.

18 ay sonra, yeniden İstanbul’a dönen Namal, “Bu benim şahsi kararımdı. Ortada çok yoğun sevgi ve aşk varken, birini kaybettiğinizde, o öldüğünde siz de ölüyorsunuz. Çocuklarımla birlikte yeniden doğabilmemiz için zamana ihtiyacımız vardı. Bir tohumduk, bekledik, içimize döndük şifalanmak için. Sonra topraktan yeniden doğduk, filizlendik. Şimdi de yavaş yavaş çiçek açmaya başladık beraber. Yaşarken çok zordu ama bugün geldiğim noktada, iyi ki öyle olmuş, tam tersi acının içimden geçmesine izin vermek istedim. Herkes de bana saygı duydu' şeklinde konuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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