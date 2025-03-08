"Acıların En Büyüğünü Yaşadım": Özgü Namal 2020 Senesinde Kaybettiği Eşi Hakkında İlk Defa Konuştu!
Özgü Namal ve Ahmet Serdar Oral’ın masalsı ilişkisi, 2020 yılında yaşanan ani bir kayıpla sona ermişti. 2013 yılında tanışan çift, 2014’te evlenerek Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sakin ve doğayla iç içe bir yaşam kurmuştu. 2015 ve 2016 yıllarında iki çocukları Nefes ve Elem Su’yu kucaklarına alarak, huzurlu bir hayat sürdün aile acı bir haberle gündeme gelmişti. 2020’de Ahmet Serdar Oral’ın ani ölümünün ardından, Özgü Namal, bu büyük kayıpla baş başa kalmış ve hayatına çocuklarıyla birlikte devam etmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eşinin ölümünün üstünden 5 yıl geçmesinin ardından Özgü Namal ilk kez o dönem yaşadıklarıyla ilgili konuştu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Hem oyunculuğu hem de güçlü duruşuyla dikkat çeken Özgü Namal, şimdilerde "Kızıl Goncalar" dizisinde canlandırdığı 'Meryem' karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğeni topluyor.
2013 yılında tanışan çift Ahmet Serdar Oral'ın geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle iş yaşamından uzaklaşmış ve daha sakin bir yaşam arayışına girmişti.
Özgü Namal’ın eşi Ahmet Serdar Oral, 2020 senesinin Ekim ayında evinde geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Namal, eşinin acı kaybının üzerinden yıllar geçmesinin ardından ilk kez konuştu.
Eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybettikten sonra bir süre İstanbul'dan uzak kalan Özgü Namal, çocuklarıyla bu zorlu dönemi daha sakin bir ortamda atlatmak istemiş.
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