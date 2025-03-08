"Acıların En Büyüğünü Yaşadım": Özgü Namal 2020 Senesinde Kaybettiği Eşi Hakkında İlk Defa Konuştu!

Özgü Namal ve Ahmet Serdar Oral’ın masalsı ilişkisi, 2020 yılında yaşanan ani bir kayıpla sona ermişti. 2013 yılında tanışan çift, 2014’te evlenerek Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sakin ve doğayla iç içe bir yaşam kurmuştu. 2015 ve 2016 yıllarında iki çocukları Nefes ve Elem Su’yu kucaklarına alarak, huzurlu bir hayat sürdün aile acı bir haberle gündeme gelmişti. 2020’de Ahmet Serdar Oral’ın ani ölümünün ardından, Özgü Namal, bu büyük kayıpla baş başa kalmış ve hayatına çocuklarıyla birlikte devam etmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eşinin ölümünün üstünden 5 yıl geçmesinin ardından Özgü Namal ilk kez o dönem yaşadıklarıyla ilgili konuştu.

Kaynak: Birsen Altuntaş