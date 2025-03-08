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Babalık Davasının Şokunu Üzerinden Atamayan Nazlı Sabancı Kendini İş Dünyasına Verdi!

Babalık Davasının Şokunu Üzerinden Atamayan Nazlı Sabancı Kendini İş Dünyasına Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.03.2025 - 10:01 Son Güncelleme: 08.03.2025 - 10:06

Bir an olsun gündemden düşmeyen Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı ile evlendikten sonra Arzu Alara adında bir kız çocuğu dünyaya getirmesinin ardından büyük bir şok yaşamıştı! Eşi Hacı Sabancı'nın eski ilişkisinden doğan bir babalık davası, herkesi şaşkına çevirmişti.

Saban'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, bu olayın ardından Nazlı Hanım, kendini iş dünyasına attı ve kozmetik sektörüne girerek kendi parfüm markasını kurmaya karar verdi. Üstelik annesi Güneş Dimili de aynı dönemde iş dünyasına atılıyorlar. Anne-kız, şimdi birlikte güçlerini birleştirip sektörde fırtına gibi esmeye hazırlanıyorlar!

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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2021 yılının Ekim ayında gösterişli bir törenle Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı, hayatında büyük değişimlere yol açan bir dönüm noktasına adım atmıştı.

2021 yılının Ekim ayında gösterişli bir törenle Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı, hayatında büyük değişimlere yol açan bir dönüm noktasına adım atmıştı.

Düğünlerinin ardından mutlu bir evlilik sürdüren çift, 2023 yılı Ağustos ayında Arzu Alara isimli bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak mutlulukları, büyük bir şokla sarsıldı.

Hacı Sabancı, evliliklerinin ardından, geçtiğimiz aylarda eski ilişkisinden kaynaklanan bir babalık davasıyla karşı karşıya kaldı. 2015 yılında ilişki yaşadığı Fatma Demir’in, 2019 yılında Belçika’ya yerleşip evlendikten sonra kısa süre içinde boşandığı ve ardından Hacı Sabancı’dan hukuki destek aldığı öne sürülmüştü.

Ardından Fatma Demir’in oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmesiyle gerilim arttı.

Ardından Fatma Demir’in oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmesiyle gerilim arttı.

Uzay, 2 Şubat 2021’de doğmuştu ve ardından, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testinde Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay’ın biyolojik babası olduğu tespit edildi. 

Hacı Sabancı, oğluyla ilgili sosyal medyada açıklama yaparken, eşi Nazlı Sabancı soyadını sosyal medya hesabından silip tekrar eklemesiyle gündeme geldi.

Başta davayı ve iddiaları reddeden Sabancıların sosyal medya paylaşımları da dikkat çekmiş, hayatlarına kaldığı yerden devam eden ikili gündeme oturmuştu.

Başta davayı ve iddiaları reddeden Sabancıların sosyal medya paylaşımları da dikkat çekmiş, hayatlarına kaldığı yerden devam eden ikili gündeme oturmuştu.

Bütün bu olumsuz gelişmelerin hemen ardından, Nazlı Sabancı iş dünyasına atılmaya karar verdi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Türkiye'nin en zengin ailesinin gelini olan Nazlı Sabancı, kozmetik sektörüne adım atmaya ve bir şirket kurmaya karar verdi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Türkiye'nin en zengin ailesinin gelini olan Nazlı Sabancı, kozmetik sektörüne adım atmaya ve bir şirket kurmaya karar verdi.

Kendi markasıyla parfüm üretmeye başladığı öğrenilen ismin bu hamlesi manidar bulunurken öte yandan, Nazlı Sabancı'nın annesi Güneş Dimili de kızının iş hayatına atılmasıyla aynı dönemde kendi girişimini başlattı.

Güneş Dimili, etkinlik, reklam ve PR hizmeti veren bir şirket kurarak iş dünyasına adım attı. Anne ve kızın iş dünyasına aynı anda girmesi, kısa sürede magazin gündemine yerleşti.

Nazlı Sabancı'nın kozmetik şirketiyle ilgili ilk ürünü ise parfüm olacak. Bu projeyi büyük bir titizlikle hazırlayan Sabancı, markasını yakında piyasaya sunacak. Tanıtım ve reklam süreçleri de annesinin şirketi tarafından gerçekleştirilecek.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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