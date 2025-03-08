Babalık Davasının Şokunu Üzerinden Atamayan Nazlı Sabancı Kendini İş Dünyasına Verdi!

Bir an olsun gündemden düşmeyen Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı ile evlendikten sonra Arzu Alara adında bir kız çocuğu dünyaya getirmesinin ardından büyük bir şok yaşamıştı! Eşi Hacı Sabancı'nın eski ilişkisinden doğan bir babalık davası, herkesi şaşkına çevirmişti.

Saban'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, bu olayın ardından Nazlı Hanım, kendini iş dünyasına attı ve kozmetik sektörüne girerek kendi parfüm markasını kurmaya karar verdi. Üstelik annesi Güneş Dimili de aynı dönemde iş dünyasına atılıyorlar. Anne-kız, şimdi birlikte güçlerini birleştirip sektörde fırtına gibi esmeye hazırlanıyorlar!