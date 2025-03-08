Babalık Davasının Şokunu Üzerinden Atamayan Nazlı Sabancı Kendini İş Dünyasına Verdi!
Babalık Davasının Şokunu Üzerinden Atamayan Nazlı Sabancı Kendini İş Dünyasına Verdi!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Bir an olsun gündemden düşmeyen Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı ile evlendikten sonra Arzu Alara adında bir kız çocuğu dünyaya getirmesinin ardından büyük bir şok yaşamıştı! Eşi Hacı Sabancı'nın eski ilişkisinden doğan bir babalık davası, herkesi şaşkına çevirmişti.
Saban'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, bu olayın ardından Nazlı Hanım, kendini iş dünyasına attı ve kozmetik sektörüne girerek kendi parfüm markasını kurmaya karar verdi. Üstelik annesi Güneş Dimili de aynı dönemde iş dünyasına atılıyorlar. Anne-kız, şimdi birlikte güçlerini birleştirip sektörde fırtına gibi esmeye hazırlanıyorlar!
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2021 yılının Ekim ayında gösterişli bir törenle Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı, hayatında büyük değişimlere yol açan bir dönüm noktasına adım atmıştı.
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Ardından Fatma Demir’in oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmesiyle gerilim arttı.
Başta davayı ve iddiaları reddeden Sabancıların sosyal medya paylaşımları da dikkat çekmiş, hayatlarına kaldığı yerden devam eden ikili gündeme oturmuştu.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Türkiye'nin en zengin ailesinin gelini olan Nazlı Sabancı, kozmetik sektörüne adım atmaya ve bir şirket kurmaya karar verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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