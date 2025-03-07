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Malikanesinin Bahçesinde Arabalarıyla Poz Veren Fahriye Evcen Yine "Gösteriş" Eleştirilerinden Kaçamadı!

Malikanesinin Bahçesinde Arabalarıyla Poz Veren Fahriye Evcen Yine "Gösteriş" Eleştirilerinden Kaçamadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.03.2025 - 00:20

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Fahriye Evcen, bir kez daha objektiflere poz verirken eleştirilerin hedefi oldu. Evcen, geçtiğimiz günlerde malikanesinin bahçesinde, pahalı arabalarıyla birlikte verdiği pozlarla yine dikkatleri üzerine çekti. Malikanesinde arabalarının arasından pozlarını paylaşan ismin paylaşımına düştüğü açıklama ayrı eleştirilirken sosyal medya kullanıcıları Evcen'e 'görgüsüz' damgasını yapıştırdı! Gelin o pozlara ve gelen yorumlara birlikte bakalım...

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Bir zamanlar sadece ekranlarda izlediğimiz Fahriye Evcen, zamanla sadece oyunculuğuyla değil, modaya olan düşkünlüğü ve lüks yaşamıyla da adından söz ettirmeye başladı.

Bir zamanlar sadece ekranlarda izlediğimiz Fahriye Evcen, zamanla sadece oyunculuğuyla değil, modaya olan düşkünlüğü ve lüks yaşamıyla da adından söz ettirmeye başladı.

Çalıkuşu setinde tanışıp aşık olan ve 2017'de evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, hem ekranlardaki başarıları hem de hayatlarındaki renkli detaylarla magazinin en gözde çiftlerinden biri haline geldi. Ancak son zamanlarda, her anını 'kutlama' modunda geçiren çiftin sosyal medya paylaşımları, bazen eğlenceli ama bazen de eleştiri oklarının hedefi oluyor.

Fahriye Evcen'in kocası Burak Özçivit ile birlikte katıldıkları davetlerden tutun, günlük yaşantılarındaki stil seçimlerine kadar her anları dikkatle takip ediliyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in “aile boyu” uyumlu tarzları da sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in “aile boyu” uyumlu tarzları da sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in, birbirinden ilginç kombinleriyle dikkat çekmeleri bir yana, özellikle temalı doğum günü kutlamaları, gündemi sıkça meşgul eden konulardan biri. Çiftin en çok konuşulan kutlamalarından biri, Fahriye Evcen'in Barbie temalı doğum gününde görülen devasa pasta olmuştu. O gün, Evcen’in Barbie stilindeki pastası, sosyal medyada oldukça ilgi görüp, kullanıcıların yorumlarına maruz kalmıştı.

Fahriye Evcen, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip, dolayısıyla paylaşımlarının yankıları da büyük oluyor.

Fahriye Evcen, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip, dolayısıyla paylaşımlarının yankıları da büyük oluyor.

Ancak bu sefer, yalnızca kendileri değil, arabalarıyla da büyük bir tartışma başlattılar! Sosyal medya kullanıcıları, çiftin 'göstermelik' ve 'şov' amaçlı paylaşımlarını eleştirse de, onların bu tarzı bir yaşam biçimi haline getirdiği açıkça ortada! Ünlü çiftin lüks yaşamı, takipçilerinin bir kısmından beğeni toplarken, diğer bir kısmı ise gösterişli paylaşımlarıyla alay etmeden edemiyor!

Evcen'in "Yine kararsızım, yine kararsızım 👻🖤🖤🖤 #ikizlerolmakbunugerektirir ✌🏻😚" notuyla malikanesinden paylaştığı pozlar yine dillerden düşmekten kurtulamadı!

Evcen'in "Yine kararsızım, yine kararsızım 👻🖤🖤🖤 #ikizlerolmakbunugerektirir ✌🏻😚" notuyla malikanesinden paylaştığı pozlar yine dillerden düşmekten kurtulamadı!

Daha önce de, benzer paylaşımlarında sosyal medyada 'görgüsüzlük' eleştirilerine maruz kalan Evcen, yine lüks yaşam tarzını gözler önüne serdiği için eleştiri oklarının hedefi oldu. 'Yine mi arabalar? Yine mi gösteriş?' gibi yorumlarla karşılaşan Fahriye Evcen, tabii ki bu tarz yorumlardan kaçamadı.

Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım!

Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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S.

Şu kadına takmanıza kızıordum ama bu gerçekten görgüsüzlük olmuş. Yaprak dökümündeki necla karakterinden çıkamamış yazık orda da sonradan görmeydi. Miletin d... Devamını Gör

pypar

özel plaka da alsa tam süper olucaktı 😃