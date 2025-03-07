Malikanesinin Bahçesinde Arabalarıyla Poz Veren Fahriye Evcen Yine "Gösteriş" Eleştirilerinden Kaçamadı!

Çalıkuşu setinde tanışıp aşık olan ve 2017'de evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, hem ekranlardaki başarıları hem de hayatlarındaki renkli detaylarla magazinin en gözde çiftlerinden biri haline geldi. Ancak son zamanlarda, her anını 'kutlama' modunda geçiren çiftin sosyal medya paylaşımları, bazen eğlenceli ama bazen de eleştiri oklarının hedefi oluyor.

Fahriye Evcen'in kocası Burak Özçivit ile birlikte katıldıkları davetlerden tutun, günlük yaşantılarındaki stil seçimlerine kadar her anları dikkatle takip ediliyor.