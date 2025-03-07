Malikanesinin Bahçesinde Arabalarıyla Poz Veren Fahriye Evcen Yine "Gösteriş" Eleştirilerinden Kaçamadı!
Malikanesinin Bahçesinde Arabalarıyla Poz Veren Fahriye Evcen Yine "Gösteriş" Eleştirilerinden Kaçamadı!
Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Fahriye Evcen, bir kez daha objektiflere poz verirken eleştirilerin hedefi oldu. Evcen, geçtiğimiz günlerde malikanesinin bahçesinde, pahalı arabalarıyla birlikte verdiği pozlarla yine dikkatleri üzerine çekti. Malikanesinde arabalarının arasından pozlarını paylaşan ismin paylaşımına düştüğü açıklama ayrı eleştirilirken sosyal medya kullanıcıları Evcen'e 'görgüsüz' damgasını yapıştırdı! Gelin o pozlara ve gelen yorumlara birlikte bakalım...
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Bir zamanlar sadece ekranlarda izlediğimiz Fahriye Evcen, zamanla sadece oyunculuğuyla değil, modaya olan düşkünlüğü ve lüks yaşamıyla da adından söz ettirmeye başladı.
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in “aile boyu” uyumlu tarzları da sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.
Fahriye Evcen, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip, dolayısıyla paylaşımlarının yankıları da büyük oluyor.
Evcen'in "Yine kararsızım, yine kararsızım 👻🖤🖤🖤 #ikizlerolmakbunugerektirir ✌🏻😚" notuyla malikanesinden paylaştığı pozlar yine dillerden düşmekten kurtulamadı!
Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Şu kadına takmanıza kızıordum ama bu gerçekten görgüsüzlük olmuş. Yaprak dökümündeki necla karakterinden çıkamamış yazık orda da sonradan görmeydi. Miletin d... Devamını Gör
özel plaka da alsa tam süper olucaktı 😃