Birbirlerinin Favori Ex'i Olan Danla Bilic ve Çakal Aşkını Bitiren Neden Ortaya Çıktı!
Birbirlerinin Favori Ex'i Olan Danla Bilic ve Çakal Aşkını Bitiren Neden Ortaya Çıktı!
Danla Bilic, son videosunda eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı konuk etti ve ikili yaptığı samimi açıklamalarla gündeme düştü. Videoda, Çakal ilginç bir itirafta bulunarak, Bilic’in çevresindeki bir arkadaşını sevmediğini dile getirdi. 'Biz neden ayrıldık Damla?' sorusunun ardından Cemal Can'ın adını montaj hatasıyla yakalayan sosyal medya kullanıcıları şoke oldu. 'Cemal' ismini vererek, Cemal Can Canseven’i sevmediğini itiraf etti!
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Son yılların en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, yalnızca makyaj videoları ile değil, aynı zamanda özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
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Danla Bilic, özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alan bir isim. Özellikle son dönemde, Emirhan Çakal ile yaşadığı ilişki herkesin dilindeydi.
Danla, ayrılıktan sonra yaptığı açıklamada, "Birlikte yaşamak, evde uzun süre vakit geçirmek, aramızdaki farkı daha da derinleştirdi" diyerek, ilişkinin bitiş nedenine dair önemli bir ipucu vermişti.
Danla Bilic'in YouTube kanalında yaptığı yeni podcast yayını, bir kez daha magazin gündemini salladı! Eski sevgilisi Emirhan Çakal, yayında samimi açıklamalar yaparak herkesi şaşırttı.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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