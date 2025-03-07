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Birbirlerinin Favori Ex'i Olan Danla Bilic ve Çakal Aşkını Bitiren Neden Ortaya Çıktı!

Birbirlerinin Favori Ex'i Olan Danla Bilic ve Çakal Aşkını Bitiren Neden Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.03.2025 - 20:00

Danla Bilic, son videosunda eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı konuk etti ve ikili yaptığı samimi açıklamalarla gündeme düştü. Videoda, Çakal ilginç bir itirafta bulunarak, Bilic’in çevresindeki bir arkadaşını sevmediğini dile getirdi. 'Biz neden ayrıldık Damla?' sorusunun ardından Cemal Can'ın adını montaj hatasıyla yakalayan sosyal medya kullanıcıları şoke oldu. 'Cemal' ismini vererek, Cemal Can Canseven’i sevmediğini itiraf etti!

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Son yılların en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, yalnızca makyaj videoları ile değil, aynı zamanda özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Son yılların en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, yalnızca makyaj videoları ile değil, aynı zamanda özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

1994 doğumlu olan Bilic, sosyal medyanın hızla yükselen isimlerinden biri olarak, hem YouTube hem de Instagram'da büyük bir takipçi kitlesi oluşturan influencerlardan biri. 

Her hareketi sosyal medyada olay olan isimlerden biri haline gelen Danla Bilic zaman zaman dobralığıyla da dikkat çekiyor. Ama Danla’nın asıl dikkat çeken yönü, sadece işindeki başarısı değil, aşk hayatı ve buna dair yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde olması!

Danla Bilic, özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alan bir isim. Özellikle son dönemde, Emirhan Çakal ile yaşadığı ilişki herkesin dilindeydi.

Danla Bilic, özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alan bir isim. Özellikle son dönemde, Emirhan Çakal ile yaşadığı ilişki herkesin dilindeydi.

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle bir hayli konuşulan bu ilişki, geçtiğimiz yıl sonunda sona erdi. Aralarında 7 yaş fark olan Danla ve Emirhan’ın ayrılığı, sosyal medya ve magazin basınında büyük yankı uyandırdı. Tabii, ayrılığın hemen ardından Danla’nın yaptığı açıklamalar ayrı, ortaya atılan aralık iddiaları da ayrı olay oldu.

Danla, ayrılıktan sonra yaptığı açıklamada, "Birlikte yaşamak, evde uzun süre vakit geçirmek, aramızdaki farkı daha da derinleştirdi" diyerek, ilişkinin bitiş nedenine dair önemli bir ipucu vermişti.

Danla, ayrılıktan sonra yaptığı açıklamada, "Birlikte yaşamak, evde uzun süre vakit geçirmek, aramızdaki farkı daha da derinleştirdi" diyerek, ilişkinin bitiş nedenine dair önemli bir ipucu vermişti.

Danla Bilic'in 'favori ex'i' Çakal DanlaCast programına konuk oldu ve ikili ilişkilerine dair birçok konuya açıklık getirdi!

Bilic ve Çakal’ın ilişkisi, özellikle yaş farklarıyla dikkat çekmişti. Danla, kendisinden genç olan Çakal ile romantik bir ilişkiye başladığında, aralarındaki yaş farkı magazin dünyasında çok konuşulmuştu.

Danla Bilic'in YouTube kanalında yaptığı yeni podcast yayını, bir kez daha magazin gündemini salladı! Eski sevgilisi Emirhan Çakal, yayında samimi açıklamalar yaparak herkesi şaşırttı.

Danla Bilic'in YouTube kanalında yaptığı yeni podcast yayını, bir kez daha magazin gündemini salladı! Eski sevgilisi Emirhan Çakal, yayında samimi açıklamalar yaparak herkesi şaşırttı.

Çakal, Danla Bilic’in bir arkadaşını sevmediğini dile getirdi ve bu itiraf, hem merak uyandırdı hem de bazı ilginç detayları ortaya çıkardı.

Çakal, 'Biz niye ayrıldık Damla? Çevrende sadece sevmediğim bir insan var. Onu da zaten çok iyi biliyorsun' diyerek, söz konusu kişiyi gizlemeden ifade etti. Videoda bazı kelimelerin 'bip'lenmisine rağmen ve o kişinin kim olduğu yapılan hata yüzünden ortaya çıktı! Emirhan Çakal'ın video sırasında 'Cemal' ismini söylediği anlar izleyiciden kaçmadı...

Evet, doğru duydunuz, o kişi Cemal Can Canseven çıktı!

Gelin o anlara birlikte bakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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