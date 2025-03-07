Birbirlerinin Favori Ex'i Olan Danla Bilic ve Çakal Aşkını Bitiren Neden Ortaya Çıktı!

1994 doğumlu olan Bilic, sosyal medyanın hızla yükselen isimlerinden biri olarak, hem YouTube hem de Instagram'da büyük bir takipçi kitlesi oluşturan influencerlardan biri.

Her hareketi sosyal medyada olay olan isimlerden biri haline gelen Danla Bilic zaman zaman dobralığıyla da dikkat çekiyor. Ama Danla’nın asıl dikkat çeken yönü, sadece işindeki başarısı değil, aşk hayatı ve buna dair yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde olması!