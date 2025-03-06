Oğullarına Kavuştular: Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Çifti İlk Çocuklarını Kucağına Aldı!
Oğullarına Kavuştular: Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Çifti İlk Çocuklarını Kucağına Aldı!
Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Neslihan Atagül Doğulu ve eşi Kadir Doğulu, mutluluklarına bir yenisini daha ekledi.
Çift, bugün dünyaya gelen bebekleriyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, doğumun ardından yapılan açıklamalarda hem anne Neslihan Atagül Doğulu’nun hem de bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Neslihan Atagül Doğulu, hem oyunculuk kariyerindeki başarılarıyla hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Çift, geçtiğimiz aylarda erkek bebek beklediklerini duyurmuş ve mutlu haberlerini sevenleriyle paylaşmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oğullarına kavuştu. İkilinin bebeklerini sabah saatlerinde kucaklarına aldığı öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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