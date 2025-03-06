onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gıybet
Oğullarına Kavuştular: Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Çifti İlk Çocuklarını Kucağına Aldı!

Oğullarına Kavuştular: Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Çifti İlk Çocuklarını Kucağına Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.03.2025 - 14:50

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Neslihan Atagül Doğulu ve eşi Kadir Doğulu, mutluluklarına bir yenisini daha ekledi. 

Çift, bugün dünyaya gelen bebekleriyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, doğumun ardından yapılan açıklamalarda hem anne Neslihan Atagül Doğulu’nun hem de bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Neslihan Atagül Doğulu, hem oyunculuk kariyerindeki başarılarıyla hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Neslihan Atagül Doğulu, hem oyunculuk kariyerindeki başarılarıyla hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Fatih Harbiye dizisinde tanışan, 2016 yılında evlenmeye karar verip o günden beri de birbirinden kopamayan aşıklar Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu sık sık magazin gündemine oturan çiftlerimizden biri.  Fakat son birkaç aydır, her şey bir kenara bambaşka bir heyecanla gündemde çiftimiz!

Çift, geçtiğimiz aylarda erkek bebek beklediklerini duyurmuş ve mutlu haberlerini sevenleriyle paylaşmıştı.

Çift, geçtiğimiz aylarda erkek bebek beklediklerini duyurmuş ve mutlu haberlerini sevenleriyle paylaşmıştı.

Erkek bebek bekledikleri müjdesini veren çift birbirinden tatlı paylaşımlarıya beğeni yağmuruna tutuluyor, son zamanlarda Atagül'ün ne zaman doğum yapacağı da merak konusu oluyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oğullarına kavuştu. İkilinin bebeklerini sabah saatlerinde kucaklarına aldığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oğullarına kavuştu. İkilinin bebeklerini sabah saatlerinde kucaklarına aldığı öğrenildi.

Neslihan Atagül Doğulu ve eşi Kadir Doğulu, bugün dünyaya gelen oğullarıyla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı! Doğumun ardından anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftini bu mutlu günlerinde sevenleri ve hayranları sosyal medya üzerinden tebrik mesajlarıyla yalnız bırakmadı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın