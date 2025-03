Justin Bieber'ın Sahne Işıklarıyla Başlayan ve Kendi Çöküşünü Hazırlayan Kariyerini Birlikte Ele Alıyoruz!

'Baby' şarkısını hatırlamayan var mı? Hani, o zamanlar her kafede, her okulda, her radyo istasyonunda çalınan şarkı… O şarkıyla Justin Bieber tam anlamıyla dünyaya açıldı.

Justin Bieber müziğiyle birlikte zamanla pop müziğin zirve isimlerinden biri olarak anılmaya başlandı. İlk albümü My World 2.0 (2010) ile genç yaşta büyük bir çıkış yaptı. Ardından, 'Never Say Never' ile daha geniş bir kitleye hitap etti. Bu, onun sadece bir müzik sanatçısı değil, aynı zamanda pop kültürünün bir simgesi haline gelmesini sağladı.