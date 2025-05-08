Netflix'in Sevilen Dizisi Black Mirror'ın İnteraktif Bölümü Yayından Kaldırılıyor
Black Mirror'ın interaktif bölümü Bandersnatch, yayınlanmasının üstünden geçen 7 yılın ardından Netflix kütüphanesinden kaldırılıyor. Yayınlandığı dönem büyük ilgi gören Bandersnatch'in günümüzde aynı etkiyi göstermemesi sebebiyle bölümün yayından kaldırılma kararı alındı.
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Her bölümünde ayrı bir dünyaya kapı açıyormuş gibi hissettiren Black Mirror'ın ilk bölümünün üstünden 14 yıl geçti.
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Black Mirror'la ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizinin interaktif bölümü Bandersnatch yayından kaldırılıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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