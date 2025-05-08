Netflix'in Sevilen Dizisi Black Mirror'ın İnteraktif Bölümü Yayından Kaldırılıyor

Netflix'in etkileşimli içerik deneyinin zirvesi olarak görülen bölümde büyük eserini yapmaya çalışan genç bir oyun geliştiricisini takip ediyordu; izleyici en iyi sonu bulmak için tüm seçenekleri keşfetmekle yükümlüydü, baş karakter ise olasılıkların çokluğu karşısında deliriyordu. Bölüm o kadar ilgi gördü ki iki Emmy Ödülü'ne birden layık görüldü. Platformda daha sonra denenen interaktif içeriklerin hiçbiri Bandersnatch kadar ilgi görmedi.

Netflix'te özel olarak denenen Choose Love başarı sağlayamayınca yayından kaldırıldı. You vs. Wild ise yalnızca doğru seçimleri gösteren normal bir bölüme düzenlendi ve Bear Grylls'in tekrar tekrar yok olmasını izleme olanağı ortadan kaldırıldı.

Geriye sadece mevcut dizilerden türetilen etkileşimli bölümler kalmıştı. Fakat What's on Netflix'e göre, Black Mirror ve Kimmy Schmidt de 12 Mayıs'ta kütüphaneden kaldırılıyor. Sebep olarak ise etkileşimli deneyin başarısız olması gösteriliyor.