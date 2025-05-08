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Netflix'in Sevilen Dizisi Black Mirror'ın İnteraktif Bölümü Yayından Kaldırılıyor

Netflix'in Sevilen Dizisi Black Mirror'ın İnteraktif Bölümü Yayından Kaldırılıyor

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.05.2025 - 12:24

Black Mirror'ın interaktif bölümü Bandersnatch, yayınlanmasının üstünden geçen 7 yılın ardından Netflix kütüphanesinden kaldırılıyor. Yayınlandığı dönem büyük ilgi gören Bandersnatch'in günümüzde aynı etkiyi göstermemesi sebebiyle bölümün yayından kaldırılma kararı alındı.

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Her bölümünde ayrı bir dünyaya kapı açıyormuş gibi hissettiren Black Mirror'ın ilk bölümünün üstünden 14 yıl geçti.

Her bölümünde ayrı bir dünyaya kapı açıyormuş gibi hissettiren Black Mirror'ın ilk bölümünün üstünden 14 yıl geçti.

Teknoloji, siyaset, medya, sanat ve bireyin problemlerini hem bilim kurgu hem de hicivli bir şekilde ele alan Black Mirror, dünya çapında büyük bir başarı sağladı. Dizinin son sezonu olan 7. sezonu 10 Nisan 2025'te Netflix'e gelmişti. Bu sezon da yine daha öncekiler gibi beğeni toplamayı başardı.

Black Mirror'la ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizinin interaktif bölümü Bandersnatch yayından kaldırılıyor.

Black Mirror'la ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizinin interaktif bölümü Bandersnatch yayından kaldırılıyor.

Netflix'in etkileşimli içerik deneyinin zirvesi olarak görülen bölümde büyük eserini yapmaya çalışan genç bir oyun geliştiricisini takip ediyordu; izleyici en iyi sonu bulmak için tüm seçenekleri keşfetmekle yükümlüydü, baş karakter ise olasılıkların çokluğu karşısında deliriyordu. Bölüm o kadar ilgi gördü ki iki Emmy Ödülü'ne birden layık görüldü. Platformda daha sonra denenen interaktif içeriklerin hiçbiri Bandersnatch kadar ilgi görmedi.

Netflix'te özel olarak denenen Choose Love başarı sağlayamayınca yayından kaldırıldı. You vs. Wild ise yalnızca doğru seçimleri gösteren normal bir bölüme düzenlendi ve Bear Grylls'in tekrar tekrar yok olmasını izleme olanağı ortadan kaldırıldı.

Geriye sadece mevcut dizilerden türetilen etkileşimli bölümler kalmıştı. Fakat What's on Netflix'e göre, Black Mirror ve Kimmy Schmidt de 12 Mayıs'ta kütüphaneden kaldırılıyor. Sebep olarak ise etkileşimli deneyin başarısız olması gösteriliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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