Adile Filminde Münir Özkul'u Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!
Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan ve büyük saygı duyduğumuz sanatçı Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Hazırlıklarına başlanan Adile filminde Adile Naşit'i canlandıracak oyuncu Meltem Kaplan olmuştu. Herkes filmde Münir Özkul'u kimin canlandıracağını merak etmeye başlamıştı. Sonunda Adile filminde Münir Özkul'u canlandıracak oyuncu belli oldu!
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Yeşilçam'ın efsanesi Adile Naşit'in hayatı film oluyor.
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Adile filminde Münir Özkul'u Levent Can canlandıracak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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