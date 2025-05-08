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Adile Filminde Münir Özkul'u Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

Adile Filminde Münir Özkul'u Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.05.2025 - 11:31

Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan ve büyük saygı duyduğumuz sanatçı Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Hazırlıklarına başlanan Adile filminde Adile Naşit'i canlandıracak oyuncu Meltem Kaplan olmuştu. Herkes filmde Münir Özkul'u kimin canlandıracağını merak etmeye başlamıştı. Sonunda Adile filminde Münir Özkul'u canlandıracak oyuncu belli oldu!

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Yeşilçam'ın efsanesi Adile Naşit'in hayatı film oluyor.

Yeşilçam'ın efsanesi Adile Naşit'in hayatı film oluyor.

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstleneceği filmde, Adile Naşit'in iç dünyası ve sahne arkasındaki hayatına da tanık olacağız. Meltem Kaplan'ın canlandıracağı Adile Naşit'in ardından Münir Özkul'u kimin canlandıracağı merak ediliyordu.

Adile filminde Münir Özkul'u Levent Can canlandıracak.

Adile filminde Münir Özkul'u Levent Can canlandıracak.
Adile filminde Münir Özkul'u Levent Can canlandıracak.

Umutsuz Ev Kadınları, Kurtlar Vadisi: Pusu, Vatanım Sensin, Teşkilat ve Sandık Kokusu gibi dizilerin yanı sıra pek çok sinema filminde rol alan Levent Can, Adile filminin Münir Özkul'u oldu. Siz bu tercihi nasıl buldunuz?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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