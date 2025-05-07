Kriz Çıkmıştı: Prens Dizisinin Galasına Kimse Katılmadı!
Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı Prens'in üçüncü sezonu için geri sayım başladı. 9 Mayıs günü 3. sezonu yayınlanacak olan dizinin galası bugün (7 Mayıs) yapılırken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yapım şirketi MGX Yapım ve yayın platformu Max arasında anlaşmazlık çıktı. Giray Altınok ve diğer oyuncular galaya katılmama kararı alırken gala saatinde salon resmen sinek avladı.
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Giray Altınok'un enfes performansıyla ünlenen Prens dizisi 3. sezonuyla geliyor.
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Prens galası resmen sinek avladı.
İşte 2. Sayfa'nın yayınladığı Prens galası görüntüleri:
Birsen Altuntaş, yayın platformu Max'in tüm alternatiflerine rağmen Prens ekibinin katılmadığını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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