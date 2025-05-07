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Kriz Çıkmıştı: Prens Dizisinin Galasına Kimse Katılmadı!

Kriz Çıkmıştı: Prens Dizisinin Galasına Kimse Katılmadı!

Prens Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.05.2025 - 21:38

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı Prens'in üçüncü sezonu için geri sayım başladı. 9 Mayıs günü 3. sezonu yayınlanacak olan dizinin galası bugün (7 Mayıs) yapılırken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yapım şirketi MGX Yapım ve yayın platformu Max arasında anlaşmazlık çıktı. Giray Altınok ve diğer oyuncular galaya katılmama kararı alırken gala saatinde salon resmen sinek avladı.

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Giray Altınok'un enfes performansıyla ünlenen Prens dizisi 3. sezonuyla geliyor.

Giray Altınok'un enfes performansıyla ünlenen Prens dizisi 3. sezonuyla geliyor.

9 Mayıs günü Max platformunda izleyiciye sunulacak olan Prens'in galası bugün (7 Mayıs) planlanırken galaya bir gün kala büyük kriz çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım şirketi MGX Yapım ve yayın platformu Max arasında anlaşmazlık oldu. Max platformu, galaya davet edilecek kişilerin belirli sayıda kalmasını isterken, MGX Yapım ise tüm oyuncu ve teknik ekibin katılmasını istedi. 

Giray Altınok ve diğer Prens oyuncuları galaya katılmayacaklarını belirtirken büyük gün geldi çattı.

Prens galası resmen sinek avladı.

Prens galası resmen sinek avladı.

“Biz diziyi beraber çektiğimiz tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz” diyerek galaya katılmayacaklarını belirten Giray Altınok ve ekip arkadaşları dediklerini yaparak kendi dizilerinin galasına katılmadılar.

İşte 2. Sayfa'nın yayınladığı Prens galası görüntüleri:

Birsen Altuntaş, yayın platformu Max'in tüm alternatiflerine rağmen Prens ekibinin katılmadığını açıkladı.

Birsen Altuntaş, yayın platformu Max'in tüm alternatiflerine rağmen Prens ekibinin katılmadığını açıkladı.
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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