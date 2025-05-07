Hande Erçel ve Barış Arduç'un İkinci Projesi Aşkı Hatırla Dizisinin Teaser Afişi Yayınlandı!
Hande Erçel ve Barış Arduç'u ikinci kez bir araya getiren 'Aşkı Hatırla' dizisi büyük bir merakla bekleniyor. Romantizmi doyasıya yaşatacak olan dizinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragmanı da ilgi çekici hale geldi. Dijital platformda yayınlanacak Aşkı Hatırla dizisinin teaser afişi yayınlandı. Kullanıcılardan da epey yorum geldi.
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Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi 14 Şubat'ta yayınlanan 'Rüzgara Bırak' filmi ile tüm gözlerine üzerlerine çekmişlerdi.
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Çekimleri Kapodakya'da yapılan Aşkı Hatırla dizisinde yeniden bir araya gelecek olan ikilinin bu projesi de büyük merak konusu haline geldi.
Hande ve Barış ikilisini bir kez daha birlikte göreceğimiz ve Disney+'ta yayınlanacak olan Aşkı Hatırla dizisinin teaser afişi yayınlandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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