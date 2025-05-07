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Hande Erçel ve Barış Arduç'un İkinci Projesi Aşkı Hatırla Dizisinin Teaser Afişi Yayınlandı!

Hande Erçel ve Barış Arduç'un İkinci Projesi Aşkı Hatırla Dizisinin Teaser Afişi Yayınlandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
07.05.2025 - 14:46

Hande Erçel ve Barış Arduç'u ikinci kez bir araya getiren 'Aşkı Hatırla' dizisi büyük bir merakla bekleniyor. Romantizmi doyasıya yaşatacak olan dizinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragmanı da ilgi çekici hale geldi. Dijital platformda yayınlanacak Aşkı Hatırla dizisinin teaser afişi yayınlandı. Kullanıcılardan da epey yorum geldi.

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Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi 14 Şubat'ta yayınlanan 'Rüzgara Bırak' filmi ile tüm gözlerine üzerlerine çekmişlerdi.

Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi 14 Şubat'ta yayınlanan 'Rüzgara Bırak' filmi ile tüm gözlerine üzerlerine çekmişlerdi.

Netflix'te yayınlanan romantik film izleyenlere buram buram yaz havasını hissettirirken filmin başrolleri olan iki ünlü oyuncu performanslarıyla da uzun süre adlarından söz ettirmişlerdi.

Çekimleri Kapodakya'da yapılan Aşkı Hatırla dizisinde yeniden bir araya gelecek olan ikilinin bu projesi de büyük merak konusu haline geldi.

Çekimleri Kapodakya'da yapılan Aşkı Hatırla dizisinde yeniden bir araya gelecek olan ikilinin bu projesi de büyük merak konusu haline geldi.

Aşkı Hatırla'nın konusunu da şöyle bırakalım; Deniz, başarılı bir mimar ve Güneş, popüler bir editör; evlilik planları yaparken ani bir ayrılıkla karşılaşırlar. Fakat, kaderin cilvesiyle tekrar bir araya gelirler ve hayatlarını değiştiren bir yolculuğa çıkarlar. Bu süreçte, ilişkilerindeki boşlukları doldurmak ve aşkı tekrar canlandırmak için uğraşırlar. Bu olaylar, Deniz ve Güneş'in hayatlarında derin izler bırakır. 'Aşkı Hatırla' adlı dizi, aşkın karmaşık yüzünü ve hayatın beklenmedik dönüşlerini izleyiciye aktarıyor.

Hatta geçtiğimiz günlerde Aşkı Hatırla dizisinin ilk tanıtımı da izleyici karşısına çıktı:

Hande ve Barış ikilisini bir kez daha birlikte göreceğimiz ve Disney+'ta yayınlanacak olan Aşkı Hatırla dizisinin teaser afişi yayınlandı.

Hande ve Barış ikilisini bir kez daha birlikte göreceğimiz ve Disney+'ta yayınlanacak olan Aşkı Hatırla dizisinin teaser afişi yayınlandı.

Orijinal hikayesini Ahmet Vatan'ın kaleme aldığı, kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi isimlerin yer aldığı dizi için poz veren Hande Erçel ve Barış Arduç'un kareleri sosyal medyanın da trendlerine oturdu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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