Hande Erçel ve Barış Arduç'un İkinci Projesi Aşkı Hatırla Dizisinin Teaser Afişi Yayınlandı!

Aşkı Hatırla'nın konusunu da şöyle bırakalım; Deniz, başarılı bir mimar ve Güneş, popüler bir editör; evlilik planları yaparken ani bir ayrılıkla karşılaşırlar. Fakat, kaderin cilvesiyle tekrar bir araya gelirler ve hayatlarını değiştiren bir yolculuğa çıkarlar. Bu süreçte, ilişkilerindeki boşlukları doldurmak ve aşkı tekrar canlandırmak için uğraşırlar. Bu olaylar, Deniz ve Güneş'in hayatlarında derin izler bırakır. 'Aşkı Hatırla' adlı dizi, aşkın karmaşık yüzünü ve hayatın beklenmedik dönüşlerini izleyiciye aktarıyor.