House Of The Dragon Konusu Nedir? House Of The Dragon Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
'Game of Thrones' evreninin büyüleyici dünyasını özleyenler için ilaç gibi gelen House of the Dragon HBO’nun dev prodüksiyonlu yapımı olarak karşımıza çıktı. Targaryen Hanedanı'nın iç savaşını, entrikalarını ve iktidar mücadelesini epik bir anlatımla bizlere sunan diziye yönelik araştırmalar da sıkça devam ediyor. Peki House of the Dragon dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...
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House of the Dragon Dizisi Konusu
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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