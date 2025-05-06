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House Of The Dragon Konusu Nedir? House Of The Dragon Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

House Of The Dragon Konusu Nedir? House Of The Dragon Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.05.2025 - 17:50

'Game of Thrones' evreninin büyüleyici dünyasını özleyenler için ilaç gibi gelen House of the Dragon HBO’nun dev prodüksiyonlu yapımı olarak karşımıza çıktı. Targaryen Hanedanı'nın iç savaşını, entrikalarını ve iktidar mücadelesini epik bir anlatımla bizlere sunan diziye yönelik araştırmalar da sıkça devam ediyor. Peki House of the Dragon dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

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House of the Dragon Dizisi Konusu

House of the Dragon Dizisi Konusu

House of the Dragon, HBO’nun efsanevi dizisi Game of Thrones evreninde geçen ve Targaryen Hanedanı’nın iç savaşını konu alan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Daenerys Targaryen’den yaklaşık 200 yıl öncesi anlatılıyor. Dizi, Westeros’un en güçlü hanedanlarından biri olan Targaryenler’in taht mücadelesi, entrikalar, ihanetler ve elbette ejderhalarla dolu iç savaş süreci olan 'Ejderhaların Dansı' dönemine odaklanıyor.

House of the Dragon Dizisi Oyuncuları

House of the Dragon Dizisi Oyuncuları

  • Paddy Considine – Kral Viserys I Targaryen

  • Emma D’Arcy – Rhaenyra Targaryen

  • Matt Smith – Prens Daemon Targaryen

  • Olivia Cooke – Alicent Hightower

  • Rhys Ifans – Otto Hightower

  • Steve Toussaint – Lord Corlys Velaryon

  • Eve Best – Prenses Rhaenys Velaryon

  • Fabien Frankel – Ser Criston Cole

House of the Dragon Bölümler ve Sezonlar

House of the Dragon Bölümler ve Sezonlar

İlk sezonu 10 bölümden oluşan House of the Dragon'un her bölümü yaklaşık 60 dakikalık sürüyor. Dizinin 2024 yılında yayınlanan 2. sezonu ise 8 bölümden oluşuyor.

House of the Dragon Dizisi Uyarlama mı?

House of the Dragon Dizisi Uyarlama mı?

House of the Dragon dizisi uyarlamadır. 'House of the Dragon', George R. R. Martin’in 2018 yılında yayımladığı 'Fire & Blood' adlı kitabından uyarlanmıştır. Kitap, Targaryen Hanedanı’nın Westeros’taki 300 yıllık hâkimiyetinin tarihçesini anlatan kurgusal bir tarih kitabı niteliğindedir.

House of the Dragon Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

House of the Dragon Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizi, HBO ve dijital platformu Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden yayınlanmaktadır. Türkiye'de de Max üzerinden izlenebiliyor.

Dizinin 1. sezonu aynı zamanda beIN CONNECT platformunda 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren izleyiciye sunuldu. House of the Dragon dizisinin 2. sezonu ise 17 Haziran 2024 itibarıyla BluTV platformunda yayınlanmaya başladı. Ayrıca, dizinin ilk sezonuna da BluTV’den erişilebiliyor.

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House of the Dragon İzlenme Oranları ve Reytingler

House of the Dragon İzlenme Oranları ve Reytingler

House of the Dragon, ilk bölümüyle HBO tarihinin en çok izlenen açılışlarından birine imza atarak yaklaşık 10 milyon izleyiciye ulaştı. Rotten Tomatoes'da %85 eleştirmen puanı, %83 izleyici puanı aldı. IMDb puanı ise 8.5 civarındadır. Dizi, özellikle prodüksiyon kalitesi, oyunculuk performansları ve siyasi entrikalarıyla övgü toplamıştır.

House of the Dragon Eleştiri ve Ödüller

House of the Dragon Eleştiri ve Ödüller

Dizi, ilk sezonuyla olumlu eleştiriler almış ve başta 'En İyi Kostüm Tasarımı' ve 'Prodüksiyon Tasarımı' olmak üzere birçok dalda ödüle aday gösterilmiştir. 2023 Altın Küre Ödülleri’nde 'En İyi Drama Dizisi' dalında adaylık aldı. Matt Smith ve Emma D'Arcy’nin performansları özel övgü aldı.

House of the Dragon Son Haberler

House of the Dragon Son Haberler

House of the Dragon'ın milyonlar tarafından heyecanla beklenen 3. sezonunun çekimleri için hazırlıklar başladı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte, 3. sezonda kadroya katılacak yeni oyuncular da belli olmaya başladı. 2026 yazında yayınlanması planlanan dizinin 3. sezonuna son olarak James Norton, Tommy Flanagan ve Dan Fogler dahil oldu.

House of the Dragon Benzeri Diziler

House of the Dragon Benzeri Diziler

House of the Dragon Nerede Çekiliyor?

House of the Dragon Nerede Çekiliyor?

Dizi, başta İngiltere olmak üzere İspanya, Portekiz ve Hırvatistan gibi Avrupa ülkelerinde çekilmiştir. Ana stüdyo çekimleri ise Warner Bros. Studios Leavesden (Londra yakınlarında) gerçekleştirilmiştir. 

Çekim mekanlarının bazılarını şöyle sıralayabiliriz;

The Dark Hedges, Kuzey İrlanda

Caceres, İspanya

Svínafellsjökull glacier, İzlanda

Dubrovnik, Hırvatistan

Cornwall, İngiltere

Derbyshir, İngiltere

Monsanto Köyü, Portekiz

Trujillo, İspanya

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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