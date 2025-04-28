El Turco Dizisinin Konusu Nedir? El Turco Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
İlk günlerde konusu ve kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken El Turco dizisi son günlerde gündeme damgasını vurmuş durum durumda. Bunda dizinin başrolü Can Yaman'ın 'İtalya mı, Türkiye mi?' sorusuna düşünmeden 'İtalya' cevabı vermesi sonrası gelişen olaylar etkili oldu. GAİN'den kaldırılan El Turco hakkındaki araştırmalar da bir hayli hızlandı.
Peki El Turco dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...
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El Turco Konusu
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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