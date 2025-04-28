El Turco Dizisinin Konusu Nedir? El Turco Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

İtalya'da 8 Nisan 2025'te Canale 5 kanalında ilk kez ekranlara gelen dizi, 1,8 milyon kişi tarafından izlendi. Bu, toplam izleyici kitlesinin %10,9'unu oluşturan bir reyting demek. Ancak bu oran, aynı gece yayınlanan diğer programlarla kıyaslandığında biraz düşük görünüyor. Örneğin, Rai 2 kanalında yayınlanan 'Stasera tutto è possibile' isimli program, 2,7 milyon izleyici ve %17,6'lık bir reyting ile daha yüksek bir izlenme oranına sahip oldu.

'El Turco', yayınlanmadan önce uluslararası arenada büyük bir heyecan yarattı. 2025 yılında en çok beklenen diziler listesinde IMDb'de 9. sıraya yerleşti. Ancak, İtalya'daki ilk yayın sonuçları, bu büyük beklentilerin biraz altında kaldı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyici sayısının nasıl değişeceği, hala merak edilen bir konu.