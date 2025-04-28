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El Turco Dizisinin Konusu Nedir? El Turco Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

El Turco Dizisinin Konusu Nedir? El Turco Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.04.2025 - 16:07

İlk günlerde konusu ve kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken El Turco dizisi son günlerde gündeme damgasını vurmuş durum durumda. Bunda dizinin başrolü Can Yaman'ın 'İtalya mı, Türkiye mi?' sorusuna düşünmeden 'İtalya' cevabı vermesi sonrası gelişen olaylar etkili oldu. GAİN'den kaldırılan El Turco hakkındaki araştırmalar da bir hayli hızlandı. 

Peki El Turco dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

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El Turco Konusu

El Turco Konusu

17. yüzyıl Osmanlı askeri Hasan Balaban'ın kahramanlık dolu hikayesi, Viyana'nın fethi sırasında yaşananları ve ardından gelen olayları merkezine alıyor. 1683 yılında Türk ordusunun Viyana'yı fethetme çabası esnasında ağır yaralanan Hasan Balaban, yaklaşık 200 kilometrelik bir yolculuk sonucunda İtalyan Alpleri'ndeki Moena köyüne ulaşıyor. Burada kendisine gösterilen ilgi ve alaka, onu bu küçük köyün kahramanı haline getiriyor. Hasan Balaban'ın bu yolculuğu, sadece bir askerin hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda bir milletin tarihini şekillendiren olayların da tanığıdır. Bu dizi, Hasan Balaban'ın hikayesini izleyiciye aktarırken, tarihin tozlu sayfalarından bir parça daha aydınlatıyor.

El Turco Oyuncuları

El Turco Oyuncuları

Can Yaman'ın başrolüde yer aldığı El Turco dizisinde Greta Ferro, Will Kemp, Magnus Samuelsson, Slavko Sobin, Haluk Piyes gibi oyuncular performanslarıyla öne çıkıyor.

El Turco Bölümler ve Sezonlar

El Turco Bölümler ve Sezonlar

Henüz ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan El Turco dizisi toplam 6 bölüm yayınlandı. Dizi her bir bölümü yaklaşık 45 dakikalık bölümlerden oluşuyor.

El Turco Dizisi Uyarlama mı?

El Turco Dizisi Uyarlama mı?

El Turco , Osmanlı İmparatorluğu'nun IV. Mehmet döneminde, ünlü sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın hükümetinde hizmet veren ve yeniçeri olarak bilinen Hasan Balaban'ın hayatını beyaz perdeye taşıyor. Fiziksel gücü ve savaşçı ruhuyla tanınan Hasan, Balaban adını alır, bu isim onun yırtıcı bir kuş olan Balaban'ın gücünü ve cesaretini temsil eder. Balaban Hasan, orduda önemli roller üstlenirken, çok dilli oluşu ve yetenekleri onu aynı zamanda değerli bir istihbarat ajanı ve casus yapar.

El Turco Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

El Turco Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

El Turco, 2 Nisan'da GAİN platformu üzerinden izleyicilerle buluştu. Ancak Can Yaman'ın bir dizi tanıtımı etkinliğinde 'İtalya mı Türkiye mi?' sorusuna 'Türkiye' cevabı vermesi sonrası, El Turco platformdan kaldırıldı.

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El Turco İzlenme Oranları ve Reytingler

El Turco İzlenme Oranları ve Reytingler

İtalya'da 8 Nisan 2025'te Canale 5 kanalında ilk kez ekranlara gelen dizi, 1,8 milyon kişi tarafından izlendi. Bu, toplam izleyici kitlesinin %10,9'unu oluşturan bir reyting demek. Ancak bu oran, aynı gece yayınlanan diğer programlarla kıyaslandığında biraz düşük görünüyor. Örneğin, Rai 2 kanalında yayınlanan 'Stasera tutto è possibile' isimli program, 2,7 milyon izleyici ve %17,6'lık bir reyting ile daha yüksek bir izlenme oranına sahip oldu.

'El Turco', yayınlanmadan önce uluslararası arenada büyük bir heyecan yarattı. 2025 yılında en çok beklenen diziler listesinde IMDb'de 9. sıraya yerleşti. Ancak, İtalya'daki ilk yayın sonuçları, bu büyük beklentilerin biraz altında kaldı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyici sayısının nasıl değişeceği, hala merak edilen bir konu.

El Turco Eleştiri ve Ödüller

El Turco Eleştiri ve Ödüller

Can Yaman'ın olay olan 'İtalya' cevabının ardından dizisi GAİN kütüphanesinden kaldırıması sonrası gündem epey hareketlendi. Pek çok Türk kullanıcı Yaman'ın tavırları nedeniyle diziyi de ağır şekilde eleştirdi.

El Turco Son Haberler

El Turco Son Haberler

Hayatına ve kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman'ın dizisinin GAİN'den kaldırılması sonrası yaptığı paylaşım gündem oldu. Yaman, hayatını kaybeden Papa Francis'in 'Doğru olanı yapmak istiyorsan, akıntıya karşı gitmekten korkma. Cesur ol' sözünü paylaştı.

El Turco Benzeri Diziler

El Turco Benzeri Diziler

El Turco Dizisi Nerede Çekiliyor?

El Turco Dizisi Nerede Çekiliyor?

El Turco'nun çekimlerinin büyük bir kısmını İtalya'da gerçekleştirildi. İtalyan Alpleri ve Venedik, dizinin hikayesinin geçtiği mekanlar olup, çekimlerin ana sahnesini oluşturdu. Dizinin tarihi bir doku üzerine kurulu olması nedeniyle, gerçekçi bir atmosfer yaratmak adına, hikayenin geçtiği dönemi en iyi şekilde yansıtan gerçek mekanlar kullanılmıştır. Bununla birlikte, bazı sahneler İstanbul'da, Osmanlı dönemini anımsatan doğal ve iç mekanlarda çekildi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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