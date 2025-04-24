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GAİN, Can Yaman'ın Açıklamalarının Ardından "El Turco" Dizisini Platformdan Kaldırdığını Açıkladı

GAİN, Can Yaman'ın Açıklamalarının Ardından "El Turco" Dizisini Platformdan Kaldırdığını Açıkladı

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.04.2025 - 10:40 Son Güncelleme: 24.04.2025 - 10:44

'El Turco' dizisinin başrolü Can Yaman, geçtiğimiz günlerde yurt dışında verdiği röportajda sarf ettiği sözlerle tepkilerin odağı haline gelmişti. 'El Turco' dizisini platformunda yayınlayan GAİN, Can Yaman'ın tepki görmesi üzerine diziyi platformdan kaldırdığına dair açıklama yaptı.

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Can Yaman'ın merakla beklenen "El Turco" dizisi 2 Nisan günü GAİN'de yayınlanmıştı.

Can Yaman'ın merakla beklenen "El Turco" dizisi 2 Nisan günü GAİN'de yayınlanmıştı.

El Turco dizisinin tanıtımı için çeşitli röportajlar veren Can Yaman, geçtiğimiz haftalarda yurt dışında verdiği bir röportajla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Can Yaman, bir söyleşide kendisine yöneltilen ''Türkiye mi, İtalya mı?'' sorusuna tereddütsüz ''İtalya'' yanıtını vermiş ve haliyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

Can Yaman'ın gündem olan videosunu da ekleyelim:

GAİN, resmi sosyal medya hesabından Can Yaman'ın açıklaması sonrasında "El Turco" dizisini platformdan kaldırdığını açıkladı.

GAİN, resmi sosyal medya hesabından Can Yaman'ın açıklaması sonrasında "El Turco" dizisini platformdan kaldırdığını açıkladı.

GAİN açıklamasında 'Son günlerde, “El Turco” dizimizde rol alan oyunculardan Can Yaman’ın yurt dışında verdiği bir röportajda kullandığı bazı ifadeler kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olmuş, çeşitli hassasiyetleri beraberinde getirmiştir. GAİN olarak bu konudaki tüm görüş ve eleştirilere açık yüreklilikle yaklaştığımızı ve milletimizin duyarlılıklarını her zaman önemsediğimizi özellikle vurgulamak isteriz.' ifadelerine yer verdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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