GAİN, Can Yaman'ın Açıklamalarının Ardından "El Turco" Dizisini Platformdan Kaldırdığını Açıkladı
'El Turco' dizisinin başrolü Can Yaman, geçtiğimiz günlerde yurt dışında verdiği röportajda sarf ettiği sözlerle tepkilerin odağı haline gelmişti. 'El Turco' dizisini platformunda yayınlayan GAİN, Can Yaman'ın tepki görmesi üzerine diziyi platformdan kaldırdığına dair açıklama yaptı.
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Can Yaman'ın merakla beklenen "El Turco" dizisi 2 Nisan günü GAİN'de yayınlanmıştı.
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Can Yaman'ın gündem olan videosunu da ekleyelim:
GAİN, resmi sosyal medya hesabından Can Yaman'ın açıklaması sonrasında "El Turco" dizisini platformdan kaldırdığını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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