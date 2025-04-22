Netflix'in Yeni Dizisi İstanbul Ansiklopedisi'ne Ünlü İsimlerden ve İzleyicilerden Övgü Yağıyor!
Netflix'in yeni yerli yapımı İstanbul Ansiklopedisi geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu. Canan Ergüder ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı dizide üniversiteyi kazanıp İstanbul’a gelen Zehra ve annesinin bir zamanlar çok yakın, ama uzun yıllardır küs olduğu arkadaşı Nesrin'in (Canan Ergüder) hikayesi anlatılıyor. Zehra'nın kimlik bulma çabasının temelde olduğu dizide vurucu pek çok an yaşanıyor. Hem sosyal medyadan, hem de ünlü isimlerden diziye övgü yağdı.
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Canan Ergüder ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı İstanbul Ansiklopedisi Netflix'te yayınlandı.
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İstanbul Ansiklopedisi kısa zamanda büyük beğeni topladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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