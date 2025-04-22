Netflix'in Yeni Dizisi İstanbul Ansiklopedisi'ne Ünlü İsimlerden ve İzleyicilerden Övgü Yağıyor!

Netflix'in yeni yerli yapımı İstanbul Ansiklopedisi geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu. Canan Ergüder ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı dizide üniversiteyi kazanıp İstanbul’a gelen Zehra ve annesinin bir zamanlar çok yakın, ama uzun yıllardır küs olduğu arkadaşı Nesrin'in (Canan Ergüder) hikayesi anlatılıyor. Zehra'nın kimlik bulma çabasının temelde olduğu dizide vurucu pek çok an yaşanıyor. Hem sosyal medyadan, hem de ünlü isimlerden diziye övgü yağdı.