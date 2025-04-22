Ferhunde Hanımlar, Teşkilat Gibi Pek Çok Dizide Rol Alan Usta Oyuncu Leyla Okay Hayatını Kaybetti
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/yasam/...
Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Teşkilat gibi pek çok dizide rol alan Leyla Okay'dan acı haber geldi. Usta oyuncu 62 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Usta oyuncu ve tiyatrocu Leyla Okay hayatını kaybetti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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