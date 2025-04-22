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Ferhunde Hanımlar, Teşkilat Gibi Pek Çok Dizide Rol Alan Usta Oyuncu Leyla Okay Hayatını Kaybetti

Ferhunde Hanımlar, Teşkilat Gibi Pek Çok Dizide Rol Alan Usta Oyuncu Leyla Okay Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.04.2025 - 23:37

Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Teşkilat gibi pek çok dizide rol alan Leyla Okay'dan acı haber geldi. Usta oyuncu 62 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/yasam/...
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Usta oyuncu ve tiyatrocu Leyla Okay hayatını kaybetti.

Usta oyuncu ve tiyatrocu Leyla Okay hayatını kaybetti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Teşkilat dizilerinde rol alan usta oyuncunun vefat haberini yer aldığı tiyatro açıkladı.

Düşkapanı Sanat Merkezi yayınladığı taziye mesajında “Tiyatromuzun kıymetlisi, sevgili Leyla Okay hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 23 Nisan (yarın) öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir. Acısı çok büyük… Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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