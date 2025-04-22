Murat Yıldırım'ın Başrolünde Oynadığı Kara Kış'ın Görüntü Yönetmeni Ersan Çapan Sette Kalp Krizi Geçirdi
TRT Tabii'de yayınlanacak Kara Kış dizisinin çekimleri başlamıştı. 1939’da Erzincan’da 40 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği 7.9 büyüklüğündeki depremde aldığı kritik kararla efsaneleşen Savcı İzzet Akçal'ın hikayesinin anlatıldığı dizide başrolü Murat Yıldırım canlandırıyor. Sete çıkan diziden üzücü bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin görüntü yönetmeni Ersan Çapan kalp krizi geçirdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı Kara Kış dizisinin setinden üzücü bir haber geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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