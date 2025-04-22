Kadro Belli Oldu: Korku Filmi Ready or Not'ın Devam Filmi Geliyor!
Ready or Not'ın kanlı mizahı ve tansiyonu yüksek atmosferiyle dikkat çeken ilk filminin ardından, devam halkası 'Ready or Not: Here I Come' sahaya iniyor. Üstelik yanında korku sinemasının yeni favorileriyle, eski efsaneleri yan yana getiren rüya gibi bir kadro var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2019’da düşük bütçesine rağmen gişede büyük iş başaran, kara mizah ve gerilimi ustalıkla harmanlayan Ready or Not, yıllar sonra merakla beklenen devam filmiyle geri dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki ünlü isim kadroya dahil oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın