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Kadro Belli Oldu: Korku Filmi Ready or Not'ın Devam Filmi Geliyor!

Kadro Belli Oldu: Korku Filmi Ready or Not'ın Devam Filmi Geliyor!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.04.2025 - 14:49

Ready or Not'ın kanlı mizahı ve tansiyonu yüksek atmosferiyle dikkat çeken ilk filminin ardından, devam halkası 'Ready or Not: Here I Come' sahaya iniyor. Üstelik yanında korku sinemasının yeni favorileriyle, eski efsaneleri yan yana getiren rüya gibi bir kadro var.

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2019’da düşük bütçesine rağmen gişede büyük iş başaran, kara mizah ve gerilimi ustalıkla harmanlayan Ready or Not, yıllar sonra merakla beklenen devam filmiyle geri dönüyor.

2019’da düşük bütçesine rağmen gişede büyük iş başaran, kara mizah ve gerilimi ustalıkla harmanlayan Ready or Not, yıllar sonra merakla beklenen devam filmiyle geri dönüyor.

Yeni film “Ready or Not: Here I Come” için yapım resmen harekete geçti ve çekimler şu an Kanada’nın Toronto kentinde sürüyor.

Grace karakteriyle ilk filmde akıllara kazınan Samara Weaving, yeniden başrolde.

İki ünlü isim kadroya dahil oldu!

İki ünlü isim kadroya dahil oldu!

Bu kez Samara Weaving'in yanında sinemaseverleri heyecanlandıracak iki kült isim var: “Buffy the Vampire Slayer” efsanesi Sarah Michelle Gellar ve Yüzüklerin Efendisi serisinin Frodo’su olarak hafızalara kazınan Elijah Wood.

Yönetmen koltuğunda yine orijinal filmi hayata geçiren Radio Silence kolektifinin üyeleri Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett oturuyor. Variety'nin haberine göre senaryoda da değişiklik olmayacak ve ilk filmi yazan ekip yine işinin başına olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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