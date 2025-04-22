Kadro Belli Oldu: Korku Filmi Ready or Not'ın Devam Filmi Geliyor!

Bu kez Samara Weaving'in yanında sinemaseverleri heyecanlandıracak iki kült isim var: “Buffy the Vampire Slayer” efsanesi Sarah Michelle Gellar ve Yüzüklerin Efendisi serisinin Frodo’su olarak hafızalara kazınan Elijah Wood.

Yönetmen koltuğunda yine orijinal filmi hayata geçiren Radio Silence kolektifinin üyeleri Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett oturuyor. Variety'nin haberine göre senaryoda da değişiklik olmayacak ve ilk filmi yazan ekip yine işinin başına olacak.