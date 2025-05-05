Erşan Kuneri Dizisinin Konusu Nedir? Erşan Kuneri Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu ve Zafer Algöz'ün başrollerinde yer aldığı Erşan Kuneri dizisi epey ses getiren yapımlardan biri oldu. Yayınlandığı döneme damgasını vuran dizi ilgiyle takip edilmişti. 2. sezonuyla bir kez izleyicileriyle buluşan Erşan Kuneri bir hayli popüler oldu. Erşan Kuneri dizisi ile ilgili bilinmeyenler tüm detaylar da sizler için Onedio'da!
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Erşan Kuneri Konusu
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Erşan Kuneri Oyuncuları
Erşan Kuneri Bölümler ve Sezonlar
Erşan Kuneri Uyarlama mı?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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