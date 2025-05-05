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Erşan Kuneri Dizisinin Konusu Nedir? Erşan Kuneri Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Erşan Kuneri Dizisinin Konusu Nedir? Erşan Kuneri Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.05.2025 - 21:21

Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu ve Zafer Algöz'ün başrollerinde yer aldığı Erşan Kuneri dizisi epey ses getiren yapımlardan biri oldu. Yayınlandığı döneme damgasını vuran dizi ilgiyle takip edilmişti. 2. sezonuyla bir kez izleyicileriyle buluşan Erşan Kuneri bir hayli popüler oldu. Erşan Kuneri dizisi ile ilgili bilinmeyenler tüm detaylar da sizler için Onedio'da!

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Erşan Kuneri Konusu

Erşan Kuneri Konusu

Erşan Kuneri, G.O.R.A. filminde ilk kez karşımıza çıkan ve kaçak sigara bulundurma suçundan dolayı hapse atılan bir karakterdir. 1981 yılında cezaevinden çıktıktan sonra, film sektöründe yeni bir yol çizmeye karar verir ve bu süreçte başından geçen maceralar diziye konu olur. 70'li yılların erotik sinema sektöründe büyük bir başarı elde eden Kuneri, kariyerinde farklı bir yöne gitmeye karar verir. Bu yeni yolculuğunda, sektördeki ortakları Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Kaya Akın, Firdevs ve Payro Kemal ile birlikte farklı film türlerini denemeye başlar. Bu süreçte yaşadıkları, diziye renkli ve heyecanlı bir hava katar.

Erşan Kuneri Oyuncuları

Erşan Kuneri Oyuncuları

Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Hande Yılmaz, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Can Yılmaz, Celal Kadri Kınoğlu, Ahsen Eroğlu, Bige Önal, Şükran Ovalı, Bora Akkaş, İsa Telci, Necip Memilli, Gürhan Altundasar, Özkan Uğur

Erşan Kuneri Bölümler ve Sezonlar

Erşan Kuneri Bölümler ve Sezonlar

İlk sezonu 13 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan Erşan Kuneri'nin ilk sezonu toplam 8 bölümdür. Dizinin 10 Ekim 2024'te yayınlanan ikinci sezonunda da 8 bölüm yer alıyor.

Erşan Kuneri Uyarlama mı?

Erşan Kuneri Uyarlama mı?

Erşan Kuneri karakteri Cem Yılmaz tarafından oluşturulmuş ve canlandırılmış kurgusal bir karakterdir. Dizinin uyarlama olduğuna yönelik bir bilgi de bulunmuyor.

Erşan Kuneri Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Erşan Kuneri Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

İki sezon ve toplamda 16 bölümden oluşan Erşan Kuneri dizisi popüler dijital platform olan Netflix'te yayınlanmıştır.

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Erşan Kuneri İzlenme Oranları ve Reytingler

Erşan Kuneri İzlenme Oranları ve Reytingler

Erşan Kuneri'nin ikinci sezonu, 10 Ekim 2024'te gösterime girdi ve Netflix Türkiye'nin en popüler dizisi haline geldi. 713 Ekim ve 2127 Ekim 2024 tarihleri arasında en çok izlenen yapım oldu. Ayrıca, yayınlandığı ilk ay içinde, Netflix Türkiye'deki yerli yapımlar arasında en çok izlenen içerik unvanını elde etti. 

Erşan Kuneri'nin bu başarısı, Netflix Türkiye'deki büyük bir izleyici kitlesine ulaştığını kanıtlıyor. Dizi, Netflix'in izlenme süreleri üzerinden oluşturulan haftalık Top 10 listelerinde üst sıralarda yer alarak, izleyicilerin büyük ilgisini topladı. Bu durum, dizinin sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda dünya genelinde de büyük bir başarı elde ettiğini gösteriyor.

Erşan Kuneri Eleştiri ve Ödüller

Erşan Kuneri Eleştiri ve Ödüller

2022'nin prestijli 48. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Komedi Dizisi' dalında Erşan Kuneri'nin adaylığı göz doldurdu. Bununla birlikte, 'Alev' karakteriyle Ezgi Mola, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülerek başarısını taçlandırdı. Aynı kategoride Nilperi Şahinkaya ve Merve Dizdar'ın da aday olması dikkat çekti. İki yıl sonrasında, 2024 'Yılın Yıldızları' ödül töreninde 'En Beğenilen Dizi-Film Müziği' ödülüne layık görüldü. Bu ödül, dizinin müzikal başarısını Sertap Özgümüş'ün bestesiyle perçinledi.

  • Ahmet Hakan : Dizinin 2. sezonunu 'feci derecede sıkıcı', 'korkunç derecede bayat' ve 'fena halde demode' olarak nitelendirdi.

  • 'Dayı' karakteri (Kukla Kabare): Diziyi, 'andropozlu insanların rakı masasındaki muhabbetini bir sürü prodüksiyonla ekrana taşıdığı bir eser' şeklinde eleştirdi.  

  • Ekşi Şeyler: Dizinin parodi unsurlarının yüzeysel kaldığını ve karakter gelişiminin yetersiz olduğunu belirtti

Erşan Kuneri Son Haberler

Erşan Kuneri Son Haberler

Dizi en son Zafer Algöz'ün 'Erşan Kuneri 3. sezon gelecek mi?' sorusuna, 'Yayıcı kanal devamını istiyor. Türkiye'de en çok izlenen işlerden biri oldu. Ancak bu tür projelerın hazırlığı 1.5-2 sene sürebiliyor. Ha deyince olmaz' demesiyle gündeme geldi.

Erşan Kuneri Benzeri Diziler

Erşan Kuneri Benzeri Diziler

Erşan Kuneri Dizisi Nerede Çekildi?

Erşan Kuneri Dizisi Nerede Çekildi?

Durum komedisi türündeki Erşan Kuneri dizisi, Kocaeli ve İstanbul'un çeşitli bölgelerinde kamera karşısına geçti. İlk dört bölümü, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Teksen köyünün pitoresk manzaralarında çekildi. Bu bölümlerin ardından, dizi ekibi İstanbul'un hareketli sokaklarına taşındı ve hikayenin son dört bölümünü burada çekti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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