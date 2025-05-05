Erşan Kuneri Dizisinin Konusu Nedir? Erşan Kuneri Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Erşan Kuneri'nin ikinci sezonu, 10 Ekim 2024'te gösterime girdi ve Netflix Türkiye'nin en popüler dizisi haline geldi. 713 Ekim ve 2127 Ekim 2024 tarihleri arasında en çok izlenen yapım oldu. Ayrıca, yayınlandığı ilk ay içinde, Netflix Türkiye'deki yerli yapımlar arasında en çok izlenen içerik unvanını elde etti.

Erşan Kuneri'nin bu başarısı, Netflix Türkiye'deki büyük bir izleyici kitlesine ulaştığını kanıtlıyor. Dizi, Netflix'in izlenme süreleri üzerinden oluşturulan haftalık Top 10 listelerinde üst sıralarda yer alarak, izleyicilerin büyük ilgisini topladı. Bu durum, dizinin sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda dünya genelinde de büyük bir başarı elde ettiğini gösteriyor.