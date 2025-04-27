Çocuklar Duymasın Dizisinin Konusu Nedir? Çocuklar Duymasın Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Yayınlandığı döneme damgasını vuran dizilerimizden biri olan Çocuklar Duymasın yıllar önce final yapsa da günümüzde hala en sevilen diziler arasında yer alıyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla hafızalarımıza kazınan aile dizisi sosyal medyada da zaman zaman gündeme geliyor. Bunun ardından da diziyle ilgili araştırmalar başlıyor.
Çocuklar Duymasın dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...
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Çocuklar Duymasın Konusu
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Çocuklar Duymasın Oyuncuları
Çocuklar Duymasın Bölümler ve Sezonlar
Çocuklar Duymasın Dizisi Uyarlama mı?
Çocuklar Duymasın Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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