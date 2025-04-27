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Çocuklar Duymasın Dizisinin Konusu Nedir? Çocuklar Duymasın Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Çocuklar Duymasın Dizisinin Konusu Nedir? Çocuklar Duymasın Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.04.2025 - 16:29

Yayınlandığı döneme damgasını vuran dizilerimizden biri olan Çocuklar Duymasın yıllar önce final yapsa da günümüzde hala en sevilen diziler arasında yer alıyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla hafızalarımıza kazınan aile dizisi sosyal medyada da zaman zaman gündeme geliyor. Bunun ardından da diziyle ilgili araştırmalar başlıyor. 

Çocuklar Duymasın dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

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Çocuklar Duymasın Konusu

Çocuklar Duymasın Konusu

Ayrılmanın eşiğindeki birbirine katlanamayan birer karı-koca olan Haluk ve Meltem çiftinin ve onların evli kalmalarını zorunlu hale getiren iki çocuktan oluşan bir ailenin hem birbirleri hem de dostlarıyla olan ilişkileri konu ediniyor.

Çocuklar Duymasın Oyuncuları

Çocuklar Duymasın Oyuncuları

Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Zeyno Gönenç gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizide Ayşecan Tatari, Furkan Kızılay, Özgür Ozan, Ayşen Tekin, Nejat Birecik, Vatan Şaşmaz, Meriç Acemi, Alpaslan Özmol, Şükrü Koruyucu, Yakup Uysal gibi birçok isim rol aldı.

Çocuklar Duymasın Bölümler ve Sezonlar

Çocuklar Duymasın Bölümler ve Sezonlar

Farklı kanallarda, bazen de farklı karakter ve senaryolarla karşımıza çıkan Çocuklar Duymasın dizisi toplam 9 sezon yayınlandı. Dizinin ilk sezonu da 24 bölümden oluşuyor.

Çocuklar Duymasın Dizisi Uyarlama mı?

Çocuklar Duymasın Dizisi Uyarlama mı?

Senaryosu Birol Güven tarafından kaleme alınan aile ve komedi türündeki Çocuklar Duyması dizisinin uyarlama olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Çocuklar Duymasın Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Çocuklar Duymasın Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Çocuklar Duymasın ilk olarak TGRT ekranlarında yayınlanmıştı. Daha sonra sırasıyla ATV, Star TV, ATV, FOX ve Kanal D'ye geçen dizi burada final yaptı. Dizinin bölümlerine YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Çocuklar Duymasın İzlenme Oranları ve Reytingler

Çocuklar Duymasın İzlenme Oranları ve Reytingler

İlk olarak 2002 yılında yayın hayatına başlayan Çocuklar Duymasın zaman içinde farklı sezonlarla izleyici karşısına çıktı. Reyting performansı da dönemsel olarak değişiklikler gösterdi. İlk sezon, çok büyük bir patlama yapıp özellikle 2002-2004 arası, haftalık reytinglerde genellikle ilk 3 sırada yer aldı.

2017'de ekranlara döndüğünde nostalji etkisiyle ilk bölümler yüksek reytingler aldı. Ancak birkaç ay içinde ilgi azaldı, dizinin bölümleri zamanla orta-alt sıralarda yer almaya başladı.

Çocuklar Duymasın Eleştiri ve Ödüller

Çocuklar Duymasın Eleştiri ve Ödüller

  • 2003 Altın Kelebek Ödülleri

  • - En İyi Komedi Dizisi ödülünü kazandı.

  • - Başrol oyuncuları Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ büyük övgü aldı.

  • 2003 Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri

  • - En İyi Dizi seçildi.

  • 2004 Altın Objektif Ödülleri

  • - En İyi Aile Dizisi ödülü verildi.

  • İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 2004 Ödülleri

  • - Yılın Dizisi seçildi (öğrenci oylamalarıyla).

  • 2017 Altın Palmiye Ödülleri (Yeniden Başladığı Yıl)

  • - Yılın Nostaljik Projesi ödülünü aldı.

Çocuklar Duymasın Son Haberler

Çocuklar Duymasın Son Haberler

Eski bölümleri çeşitli kanallarda zaman zaman yayınlandığı için gündeme gelen Çocuklar Duymasın dizisiyle ilgili son haberler genel olarak oyuncuların geçmişten günümüze yaşadığı değişimler üzerine oldu.

Çocuklar Duymasın Benzeri Diziler

Çocuklar Duymasın Benzeri Diziler

  • Ayrılsak da Beraberiz 

  • En Son Babalar Duyar

  • İki Aile

  • Geniş Aile

  • Seksenler 

  • Canım Ailem

  • Familya

  • Beş Kardeş

Çocuklar Duymasın Dizisi Nerede Çekiliyor?

Çocuklar Duymasın Dizisi Nerede Çekiliyor?

Sahne aralarında gösterilen Çocuklar Duymasın evi Beşiktaş Arma Kent Sitesi'nde yer alıyor. Ancak dizinin iç mekan çekimleri bir platoda gerçekleştirildi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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