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Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Dizisinin Konusu Nedir? Behzat Ç. Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Dizisinin Konusu Nedir? Behzat Ç. Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.04.2025 - 13:35

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi yayınlandığı döneme damgasını vuran dizilerden bir tanesi oldu. Karakterleri ve hikayesiyle çok sevilen dizi dijital platforma taşınsa da popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Şimdilerde yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. 

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin konusu nedir? Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin oyuncuları kimler?

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi hakkında tüm bilinenler...

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Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Konusu

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Konusu

Behzat Ç., 1985 yılında Polis Akademisi'nden onur derecesi ile mezun olmuş, yetenekli ve deneyimli bir polis memurudur. Mesleki hayatına Cinayet Büro'da devam eden Behzat Ç., kıdem tenzilleri nedeniyle Başkomiser rütbesinde kalmıştır. Ankara'nın karmaşık ve çözülmesi zor cinayet dosyalarını çözme görevini üstlenen Behzat Ç., ekibi ile birlikte suçluların peşine düşer. Erdal Beşikcioğlu'nun canlandırdığı bu karakter, doğru bildiği yoldan sapmayan, gerçekleri ne olursa olsun ortaya çıkarmaktan çekinmeyen bir adamın hikayesini anlatır. Beşikçioğlu'nun bir röportajında ifade ettiği gibi, Behzat Ç. 'Doğruları başka insanlara yanlış gelen bir adamın hikâyesi.' Bu hikaye, sadece bir polis memurunun değil, aynı zamanda adaletin peşinden giden bir adamın öyküsüdür.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Oyuncuları

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Oyuncuları

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı polisiye dizide 

  • Fatih Artman – Harun

  • İnanç Konukçu – Hayalet

  • Berkan Şal – Akbaba,

  • Canan Ergüder – Savcı Esra,

  • Ayça Eren – Eda

  • Aslı Orcan – Şule

  • Ege Aydan – Şevket Ç.

  • Hakan Hatipoğlu – Komiser Cevdet gibi sevilen isimler rol almıştı.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Bölümler ve Sezonlar

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Bölümler ve Sezonlar

İlk sezonuyla büyük ses getiren Behzat Ç., 4 sezon boyunca seyircisinin karşısına çıktı. İlk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen ve 5. sezonu iptal edilen dizi toplam 105 bölüm yayınlandı.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Dizisi Uyarlama mı?

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Dizisi Uyarlama mı?

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır romanından esinlenerek hazırlandı.

İlk bölümü 6 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin devamı olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi, Ortaks Yapım imzalı, Emrah Serbes'in aynı adlı romanı Çekiç ve Gül'den esinlenildi.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2010-2013 yılları arasında Star TV'de, 2019 yılında ise Blu TV'de izleyici karşısına çıkmıştı. Dizinin geçmiş bölümleri Star TV'nin sitesinde, BluTV'de, MAX ve PuhuTV'de yer alıyor.

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Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi İzlenme Oranları ve Reytingler

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi İzlenme Oranları ve Reytingler

Toplamda 38 bölümle ilk sezonunu tamamlayan Behzat Ç., özellikle AB grubunda yüksek izlenme oranlarına ulaştı. 2019 yılında ise dizi, BluTV platformunda 4. sezonuyla izleyicilerle buluştu. Bu sezon, dijital bir platformda yayınlandığından dolayı, geleneksel reyting ölçümleriyle karşılaştırmak ne yazık ki imkansız. Fakat, 9 bölümlük bu sezon, BluTV'nin en popüler içeriklerinden biri haline geldi. Dizinin dijital platformdaki başarısı, sosyal medya etkileşimleri ve izleyici yorumlarıyla da pekiştirildi. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, her ne kadar geleneksel reyting sıralamalarında her zaman en üst sıralarda yer almasa da, sadık izleyici kitlesi ve dijital platformlardaki başarısıyla Türk televizyon tarihinde kendine özgü bir konum edindi. Karakterlerin derinliği, senaryonun kalitesi ve gerçekçi anlatımıyla dikkat çeken dizi, zaman içinde kült bir yapıma dönüştü.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Eleştiri ve Ödüller

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Eleştiri ve Ödüller

  • 2010 – Kültür Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (Kültürçev) Tanıtım Ödülü: Ankara'nın tanıtımına katkısı nedeniyle verilmiştir. ​

  • 2010 – Ayaklıgazete.com Televizyon Yıldızları Ödülleri: 'Yılın En İyi Polisiye Dizisi' ödülünü kazanmıştır.​

  • 2011 – 2. Antalya Televizyon Ödülleri: Senarist Ercan Mehmet Erdem, 'En İyi Drama Dizisi Senaryosu' ödülüne layık görülmüştür.​ 

  • 2011 – Televizyondizisi.com Anketi: Dizi, 'Yılın Dizisi' seçilmiştir

Eleştiriler:

  • Reyting Tartışmaları: Dizinin reytingleri, internet üzerinden izlenme oranlarını tam olarak yansıtmadığı için eleştirilmiştir. 

  • Karakter Temsili Eleştirisi: Dizinin 4. bölümünde, eşcinsel bir karakterin olumsuz şekilde tasvir edilmesi, ayrımcılık eleştirilerine neden olmuştur. ​

  • Emniyet Eleştirileri: Bazı izleyiciler, dizinin Emniyet teşkilatını olumsuz gösterdiğini düşünmüş; ancak başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, dizinin bir edebiyat uyarlaması olduğunu vurgulamıştır.

  • Toplumsal Eleştiriler: Dizi, yozlaşmış bürokrasi, adaletsizlik ve toplumsal sorunları cesurca ele almıştır.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Son Haberler

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Son Haberler

Yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Behzat Ç. dizisi son olarak Erdal Beşikçioğlu'nun sahnelerinin mesai saatleri dışında çekildiği haberiyle gündeme gelmişti.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Benzeri Diziler

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Benzeri Diziler

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Dizisi Nerede Çekiliyor?

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Dizisi Nerede Çekiliyor?

Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin büyük bir bölümü Ankara'da yapılmıştır. Hüseyin'in yeri isimli mekan, Esat semti dört yolda bulunan Sokakbaşı Meyhanesi'nde çekimlere ev sahipliği yapmıştır. Harun ve Eda'nın duygularını birbirlerine açtıkları Kafes isimli mekan, Atakule'nin hemen yanında bulunan Botanik Parkı'nda yer alır. Dizi çekimlerinin çoğu Gazi Üniversitesi ve Gazi Mahallesi'nde gerçekleştirilmiştir. Ancak, Eymir Gölü, ODTÜ, Dikmen Vadisi, Sakarya Caddesi ve Kurtuluş Parkı gibi mekanlarda da çekimler yapılmıştır.

Behzat Ç.'nin evinin bulunduğu Gazi Mahallesi'ndeki ev, çekimlerin tamamlanmasının ardından birkaç yıl sonra yıkılmıştır.

Dizinin ilk sezonunun 20, 23, 27 ve 32. bölümleri İstanbul'da çekilmiştir. 3. sezonun 89. bölümünün çekimleri ise Bolu'da yapılmıştır.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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