Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Dizisinin Konusu Nedir? Behzat Ç. Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin büyük bir bölümü Ankara'da yapılmıştır. Hüseyin'in yeri isimli mekan, Esat semti dört yolda bulunan Sokakbaşı Meyhanesi'nde çekimlere ev sahipliği yapmıştır. Harun ve Eda'nın duygularını birbirlerine açtıkları Kafes isimli mekan, Atakule'nin hemen yanında bulunan Botanik Parkı'nda yer alır. Dizi çekimlerinin çoğu Gazi Üniversitesi ve Gazi Mahallesi'nde gerçekleştirilmiştir. Ancak, Eymir Gölü, ODTÜ, Dikmen Vadisi, Sakarya Caddesi ve Kurtuluş Parkı gibi mekanlarda da çekimler yapılmıştır.

Behzat Ç.'nin evinin bulunduğu Gazi Mahallesi'ndeki ev, çekimlerin tamamlanmasının ardından birkaç yıl sonra yıkılmıştır.

Dizinin ilk sezonunun 20, 23, 27 ve 32. bölümleri İstanbul'da çekilmiştir. 3. sezonun 89. bölümünün çekimleri ise Bolu'da yapılmıştır.