The Blacklist Konusu Nedir? The Blacklist Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bir hayli fenomen haline gelen The Blacklist dizisi, yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Hal böyle olunca The Blacklist hakkında araştırmalar sıkça yapılıyor. Peki The Blacklist konusu ne, oyuncuları kimler?
GelinThe Blacklist dizisine dair tüm detayları birlikte görelim...
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The Blacklist Dizisi Konusu
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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