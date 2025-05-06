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The Blacklist Konusu Nedir? The Blacklist Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

The Blacklist Konusu Nedir? The Blacklist Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Netflix
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.05.2025 - 17:08

Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bir hayli fenomen haline gelen The Blacklist dizisi, yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Hal böyle olunca The Blacklist hakkında araştırmalar sıkça yapılıyor.  Peki The Blacklist konusu ne, oyuncuları kimler? 

GelinThe Blacklist dizisine dair tüm detayları birlikte görelim...

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The Blacklist Dizisi Konusu

The Blacklist Dizisi Konusu

Amerikan yapımı bir suç serisi olan The Blacklist, eski askeri okul mezunu ve günümüzün en aranan suçlularından biri olan Raymond 'Red' Reddington'un FBI'ya teslim oluşunu konu alır. Reddington, kendisine sağlanacak yasal dokunulmazlık karşılığında, FBI'ya kara listesindeki diğer suçluların ağını çözme konusunda yardımcı olmayı teklif eder. Ancak, bu işbirliği için tek bir şartı vardır: Yeni yetme FBI profilcisi Elizabeth Keen ile çalışmak. Bu durum, hem Keen'in hem de FBI'ın başını karıştıracak bir dizi olayı tetikler. Bu seri, suç, gizem ve gerilim dolu bir hikayeyi izleyicilerine sunar.

The Blacklist Dizisi Oyuncuları

The Blacklist Dizisi Oyuncuları

  • James Spader - Raymond 'Red' Reddington

  • Megan Boone - Elizabeth 'Liz' Keen

  • Diego Klattenhoff - Donald Ressler

  • Ryan Eggold - Tom Keen

  • Harry Lennix - Harold Cooper

  • Mozhan Marnò - Samar Navabi

The Blacklist Bölümler ve Sezonlar

The Blacklist Bölümler ve Sezonlar

23 Eylül 2013'te ilk kez NBC'de yayınlanan The Blacklist toplam 10 sezondan oluşuyor. 3. ve 7. sezonu dışında tüm sezonlarda 22'şer bölüm bulunuyor. 3 sezonda 23 bölüm varken, 7. sezonda ise 19 bölüm bulunuyor.

The Blacklist Dizisi Uyarlama mı?

The Blacklist Dizisi Uyarlama mı?

Blacklist dizisi bir uyarlama yapımlardan bir tanesi değil. Orijinal bir yapım olan Blacklist,  Jon Bokenkampt arafından yaratılmıştır.

The Blacklist Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

The Blacklist Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizinin tüm bölümleri Netflix'te yayınlandı. Blacklist'in tüm sezonları hala Netfix kütüphanesinde bulunuyor.

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The Blacklist İzlenme Oranları ve Reytingler

The Blacklist İzlenme Oranları ve Reytingler

NBC'nin 2013-2023 yılları arasında ekranlara getirdiği, başrolünde James Spader'ın bulunduğu suç ve gizem türündeki 'The Blacklist' dizisi, ilk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesi yakalamıştır. Bu dönemde, 18-49 yaş aralığındaki izleyicilerden 3.16 reyting alarak, bölüm başına ortalama 11.13 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Bu etkileyici başlangıç, dizinin ikinci sezonunun onaylanmasına zemin hazırlamıştır.

Ancak, ilerleyen sezonlarda izleyici oranlarında bir düşüş yaşanmıştır. Bununla birlikte, 'The Blacklist' genel anlamda izleyicilerden olumlu geri bildirimler almıştır. IMDb'de 7.9/10 puanla değerlendirilen dizi, Rotten Tomatoes'da eleştirmenlerden %91, izleyicilerden ise %79 beğeni oranı elde etmiştir. Bu oranlar, dizinin genel olarak beğenildiğini ve izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardığını göstermektedir.

The Blacklist Eleştiri ve Ödüller

The Blacklist Eleştiri ve Ödüller

  • Primetime Emmy Ödülleri:

  • - 2014: En İyi Drama Dizisi İçin Başarı - Ses Kurgusu dalında adaylık.

  • Golden Globe Adaylığı:

  • - 2014: James Spader, En İyi Erkek Oyuncu – Drama dalında aday gösterildi.

  • People's Choice Awards:

  • - 2015 yılında 'Favorite New TV Drama' (En Sevilen Yeni Drama) dalında ödül kazandı.

  • ASCAP Film and Television Music Awards:

  • - Best Television Series – 2014 ve 2015 yıllarında müzikleriyle ödül aldı.

The Blacklist Son Haberler

The Blacklist Son Haberler

Dizinin başrol oyuncusu James Spader, NBC'ye yaptığı bir açıklamasında 1o. sezonla birlikte sona eren dizi hakkında '10. sezondan sonra devam etmek için hiçbir neden yoktu. Bence dizi bu yılın ötesine geçseydi, çok farklı bir diziye dönüşürdü. Ve bence bu dizide güzel olan şey, dizi için gerçekten net bir paradigmamızın hiç olmamasıydı. Dizi ton olarak bölümden bölüme çok değişiyor ve bence dizi bile garip dönüşler yaptı ve dizi daha da ileri gitseydi, benim için daha az tanınabilir bir şeye dönüşeceğinden şüpheleniyordum.' dedi.

The Blacklist Benzeri Diziler

The Blacklist Benzeri Diziler

  • Person of Interest

  • Hannibal

  • Lie to Me

  • Luther

  • Prison Break

  • Sherlock

The Blacklist Nerede Çekiliyor?

The Blacklist Nerede Çekiliyor?

The Blacklist'in çekimleri çoğunlukla New York'ta gerçekleşti ve sahneler Law & Order dizisi için kullanılan aynı stüdyoda çekildi.

Bazı sahneler için kullanılan mekanları da şöyle bırakalım; Cobble Hill Park, Fort Wadsworth, Green-Wood Mezarlığı, Honeywell Caddesi, Long Beach, Madison Square Park, New York Şehri, Nyack, Pearl River, Pier 25, Pleasantville, Rockefeller Park, Tottenville, WB Thompson Malikanesi, Yonkers İstasyonu...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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