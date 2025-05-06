The Blacklist Konusu Nedir? The Blacklist Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

NBC'nin 2013-2023 yılları arasında ekranlara getirdiği, başrolünde James Spader'ın bulunduğu suç ve gizem türündeki 'The Blacklist' dizisi, ilk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesi yakalamıştır. Bu dönemde, 18-49 yaş aralığındaki izleyicilerden 3.16 reyting alarak, bölüm başına ortalama 11.13 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Bu etkileyici başlangıç, dizinin ikinci sezonunun onaylanmasına zemin hazırlamıştır.

Ancak, ilerleyen sezonlarda izleyici oranlarında bir düşüş yaşanmıştır. Bununla birlikte, 'The Blacklist' genel anlamda izleyicilerden olumlu geri bildirimler almıştır. IMDb'de 7.9/10 puanla değerlendirilen dizi, Rotten Tomatoes'da eleştirmenlerden %91, izleyicilerden ise %79 beğeni oranı elde etmiştir. Bu oranlar, dizinin genel olarak beğenildiğini ve izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardığını göstermektedir.