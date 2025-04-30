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Sosyal Medyayı Ele Geçiren Incendies (İçimdeki Yangın) Filmi İzleyicileri Perişan Etti!

Sosyal Medyayı Ele Geçiren Incendies (İçimdeki Yangın) Filmi İzleyicileri Perişan Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
30.04.2025 - 16:23

Birçok dizi ve film yayınlanmasından yıllar sonra sosyal medyada yeniden gündem olabiliyor. Incendies (İçimdeki Yangın) filmi tam da bu doğrultuda viral olan yapımlar arasına girdi. İzleyenlerin psikolojisini altüst eden dram türündeki film X kullanıcılarının radarına girdi. Ağır sahnelerin yer aldığı filme yönelik pek çok yorum yapıldı.

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2010 yapımı Incendies filmi 29 Nisan 2011 tarihinde ülkemizde vizyona girmişti.

2010 yapımı Incendies filmi 29 Nisan 2011 tarihinde ülkemizde vizyona girmişti.

Souha Bechara'nın hayat hikayesi ve Wajdi Mouawad'ın aynı isimli dramasına dayanan Kanada yapımı dram filmi izleyenleri bir hayli etkileyen konusuyla çok konuşulmuştu.

Lubna Azabal ve Mélissa Désormeaux-Poulin'in başrollerinde yer aldığı yapım son günlerde sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.

İzleyenleri psikolojik olarak bir hayli zorlayan Incendies filminin konusunu da şöyle bırakalım;

İzleyenleri psikolojik olarak bir hayli zorlayan Incendies filminin konusunu da şöyle bırakalım;

Jeanne ve Simon adlı ikizlerin karmaşık kökenlerini keşfetmek üzere Orta Doğu'ya yolculuk etmeleri, bir annenin son arzusudur. Wajdi Mouawad'ın takdir toplayan oyunundan esinlenilerek oluşturulan Incendies, iki genç bireyin nefretin derinliklerine, bitmeyen savaşların kalbine ve kalıcı aşkın izlerine doğru yaptıkları etkileyici ve duygusal yolculuğu işler. Bu hikaye, genç yetişkinlerin köklerine dair bir arayışı ve onların bu süreçte karşılaştıkları zorlukları, yaşadıkları duygusal iniş çıkışları ve bu sürecin onları nasıl dönüştürdüğünü anlatır. Bu yolculuk, onları sadece ailelerinin geçmişine değil, aynı zamanda kendi kimliklerine ve hayatın anlamına dair daha derin bir anlayışa da götürür. Bu, sadece bir keşif hikayesi değil, aynı zamanda bir büyüme ve olgunlaşma hikayesidir.

Incendies (İçimdeki Yangın) filminin X'te viral olan havuz sahnesini de buradan izleyebilirsiniz...

Filmin etkisinden çıkamayan kullanıcılardan gelen birkaç yorumu da buradan okuyabilirsiniz!

Filmin etkisinden çıkamayan kullanıcılardan gelen birkaç yorumu da buradan okuyabilirsiniz!
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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