Sosyal Medyayı Ele Geçiren Incendies (İçimdeki Yangın) Filmi İzleyicileri Perişan Etti!
Birçok dizi ve film yayınlanmasından yıllar sonra sosyal medyada yeniden gündem olabiliyor. Incendies (İçimdeki Yangın) filmi tam da bu doğrultuda viral olan yapımlar arasına girdi. İzleyenlerin psikolojisini altüst eden dram türündeki film X kullanıcılarının radarına girdi. Ağır sahnelerin yer aldığı filme yönelik pek çok yorum yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2010 yapımı Incendies filmi 29 Nisan 2011 tarihinde ülkemizde vizyona girmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzleyenleri psikolojik olarak bir hayli zorlayan Incendies filminin konusunu da şöyle bırakalım;
Incendies (İçimdeki Yangın) filminin X'te viral olan havuz sahnesini de buradan izleyebilirsiniz...
Filmin etkisinden çıkamayan kullanıcılardan gelen birkaç yorumu da buradan okuyabilirsiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın