Sosyal Medyayı Ele Geçiren Incendies (İçimdeki Yangın) Filmi İzleyicileri Perişan Etti!

Jeanne ve Simon adlı ikizlerin karmaşık kökenlerini keşfetmek üzere Orta Doğu'ya yolculuk etmeleri, bir annenin son arzusudur. Wajdi Mouawad'ın takdir toplayan oyunundan esinlenilerek oluşturulan Incendies, iki genç bireyin nefretin derinliklerine, bitmeyen savaşların kalbine ve kalıcı aşkın izlerine doğru yaptıkları etkileyici ve duygusal yolculuğu işler. Bu hikaye, genç yetişkinlerin köklerine dair bir arayışı ve onların bu süreçte karşılaştıkları zorlukları, yaşadıkları duygusal iniş çıkışları ve bu sürecin onları nasıl dönüştürdüğünü anlatır. Bu yolculuk, onları sadece ailelerinin geçmişine değil, aynı zamanda kendi kimliklerine ve hayatın anlamına dair daha derin bir anlayışa da götürür. Bu, sadece bir keşif hikayesi değil, aynı zamanda bir büyüme ve olgunlaşma hikayesidir.