Gossip Girl'ün Blair'i, Rol Arkadaşı Michelle Trachtenberg'in Ölümü Hakkında İlk Kez Konuştu
Gossip Girl dizisinde Georgina karakterine hayat veren Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetmişti. Dizide rol arkadaşı olan Leighton Meester, Trachtenberg'in ölümü hakkında ilk kez konuşarak sessizliğini bozdu.
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Bir döneme damga vuran Gossip Girl dizisinin Georgina Sparks'ı Michelle Trachtenberg, şubat ayında hayatını kaybetmişti.
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Gossip Girl'ün Blair'i sessizliğini sonunda bozdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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