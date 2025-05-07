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Gossip Girl'ün Blair'i, Rol Arkadaşı Michelle Trachtenberg'in Ölümü Hakkında İlk Kez Konuştu

Gossip Girl'ün Blair'i, Rol Arkadaşı Michelle Trachtenberg'in Ölümü Hakkında İlk Kez Konuştu

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.05.2025 - 19:04

Gossip Girl dizisinde Georgina karakterine hayat veren Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetmişti. Dizide rol arkadaşı olan Leighton Meester, Trachtenberg'in ölümü hakkında ilk kez konuşarak sessizliğini bozdu.

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Bir döneme damga vuran Gossip Girl dizisinin Georgina Sparks'ı Michelle Trachtenberg, şubat ayında hayatını kaybetmişti.

Bir döneme damga vuran Gossip Girl dizisinin Georgina Sparks'ı Michelle Trachtenberg, şubat ayında hayatını kaybetmişti.

Son dönemlerinde kilo veren ve sağlıksız görünümüyle dikkat çeken Trachtenberg'in karaciğer naklinin ardından sorun yaşadığını söylediği ve hayatını kaybetmesinin sebebinin bu olabileceği düşünülüyordu. Fakat 16 Nisan’da yapılan açıklamaya göre, oyuncunun ani ölümünün, şeker hastalığının komplikasyonları nedeniyle gerçekleştiği açıklandı.

Vefat etmesi Hollywood'da büyük yankı uyandıran Michelle Trachtenberg'in ardından rol arkadaşlarından tek tek taziye paylaşımları gelirken Gossip Girl dizisinde 6 sezon boyunca beraber rol aldığı Leighton Meester'dan herhangi bir paylaşım gelmemişti.

Gossip Girl'ün Blair'i sessizliğini sonunda bozdu.

Gossip Girl'ün Blair'i sessizliğini sonunda bozdu.

Michelle Trachtenberg'in ölümü üzerine Flaunt dergisine konuşan Meester, eski rol arkadaşının ölümünün ardından derin bir acı hissettiğini belirtip 'O harika ve yetenekli bir insandı'' ifadelerini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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