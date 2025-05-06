Prens'te Gala Krizi: Yapım Şirketi ve Platform Arasında Kriz Çıktı, Oyuncular Galaya Katılmaktan Vazgeçti

Max'in belirli sayıda katılımcı kararının ardından MGX Yapım'ın patronu Müşvik Guluzade oyunculara bir yazı göndererek “Max ekibiyle Prens 3. sezon gala organizasyonunda kontenjan sayısı nedeniyle anlaşmazlık yaşamaktayız. Tüm değerli ekip arkadaşlarımızın emek verdiği işin galasına katılamayacak olması bizi çok üzdü. Bu nedenle MGX Film olarak galaya katılmayacağız. Bununla beraber siz değerli oyuncularımızla alakalı toplu bir hareket içinde yer almak durumunda değiliz. Hiçbirinize katılın ya da katılmayın demiyoruz, isteyen iştirak edebilir. Sadece bizim katılmayacak olduğumuzu size bildirmek istedik” açıklamasında bulundu.

Ancak Giray Altınok ve ekip arkadaşları “Biz diziyi beraber çektiğimiz tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz” diyerek galaya katılmayacaklarını belirttiler.