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Prens'te Gala Krizi: Yapım Şirketi ve Platform Arasında Kriz Çıktı, Oyuncular Galaya Katılmaktan Vazgeçti

Prens'te Gala Krizi: Yapım Şirketi ve Platform Arasında Kriz Çıktı, Oyuncular Galaya Katılmaktan Vazgeçti

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.05.2025 - 23:30

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı, Giray Altınok'un başrolünde oynadığı Prens'in üçüncü sezonu 9 Mayıs'ta Max'te yayınlanacak. Dizinin galası ise yarın (7 Mayıs Çarşamba) günü yapılacak. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yapım şirketi MGX Yapım ve yayın platformu Max arasında anlaşmazlık çıktı. Max, galaya davet edilecek kişilerin kendi global standartları uyarınca belirli sayıda kalmasını isterken, MGX Yapım ise tüm oyuncu ve teknik ekibin katılmasını istedi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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9 Mayıs'ta 3. sezonu yayınlanacak Prens'in yarın (7 Mayıs Çarşamba) günü galası düzenlenecek.

9 Mayıs'ta 3. sezonu yayınlanacak Prens'in yarın (7 Mayıs Çarşamba) günü galası düzenlenecek.

Fenomen dizinin yeni sezonunun yayınlanmasından hemen önce düzenlenecek galaya yayın platformu Max, davet edilecek kişilerin kendi global standartları uyarınca belirli sayıda kalmasını istedi. Ancak dizinin yapım şirketi MGX Yapım ise tüm oyuncu ve teknik ekibi davet etmek istediğini açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Prens'in yapım şirketi ve yayın platformu arasında gala krizi çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Prens'in yapım şirketi ve yayın platformu arasında gala krizi çıktı.

Max'in belirli sayıda katılımcı kararının ardından MGX Yapım'ın patronu Müşvik Guluzade oyunculara bir yazı göndererek “Max ekibiyle Prens 3. sezon gala organizasyonunda kontenjan sayısı nedeniyle anlaşmazlık yaşamaktayız. Tüm değerli ekip arkadaşlarımızın emek verdiği işin galasına katılamayacak olması bizi çok üzdü. Bu nedenle MGX Film olarak galaya katılmayacağız. Bununla beraber siz değerli oyuncularımızla alakalı toplu bir hareket içinde yer almak durumunda değiliz. Hiçbirinize katılın ya da katılmayın demiyoruz, isteyen iştirak edebilir. Sadece bizim katılmayacak olduğumuzu size bildirmek istedik” açıklamasında bulundu.

Ancak Giray Altınok ve ekip arkadaşları “Biz diziyi beraber çektiğimiz tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz” diyerek galaya katılmayacaklarını belirttiler.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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