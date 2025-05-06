Prens'te Gala Krizi: Yapım Şirketi ve Platform Arasında Kriz Çıktı, Oyuncular Galaya Katılmaktan Vazgeçti
Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı, Giray Altınok'un başrolünde oynadığı Prens'in üçüncü sezonu 9 Mayıs'ta Max'te yayınlanacak. Dizinin galası ise yarın (7 Mayıs Çarşamba) günü yapılacak. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yapım şirketi MGX Yapım ve yayın platformu Max arasında anlaşmazlık çıktı. Max, galaya davet edilecek kişilerin kendi global standartları uyarınca belirli sayıda kalmasını isterken, MGX Yapım ise tüm oyuncu ve teknik ekibin katılmasını istedi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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9 Mayıs'ta 3. sezonu yayınlanacak Prens'in yarın (7 Mayıs Çarşamba) günü galası düzenlenecek.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Prens'in yapım şirketi ve yayın platformu arasında gala krizi çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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