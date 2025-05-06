Harika Bir Hafta Olacak: 6-12 Mayıs Tarihlerinde Yayınlanmaya Başlayacak Diziler

Televizyon izlemekten hoşlanmıyor ama dizi izlemekten vazgeçemiyorsanız dijital platformlarda yayınlanan diziler tam sizlik demektir. Pek çoğunda koca bir sezonu tek seferde izlemek mümkün olan dizileri hızlıca tüketmek izleyiciler için vazgeçilmez oluyor. Kimisi sezonlar boyu sürse de yine de kısa sürede bir sezonda yaşanacak tüm gelişmelere hakim olmak oldukça tatmin edici.

Sevdalısı olup yolunu gözlediğiniz ya da ilk kez karşınıza çıksa bile etkileyecek olan diziler bu hafta yayınlanacak olabilir! Bu yüzden sizleri böyle alalım.

Bakalım 6-12 Mayıs tarihlerinde hangi diziler yayınlanacakmış?

Kaynak: Box Office