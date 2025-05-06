Harika Bir Hafta Olacak: 6-12 Mayıs Tarihlerinde Yayınlanmaya Başlayacak Diziler
Kaynak: https://boxofficeturkiye.com/haber/bu...
Televizyon izlemekten hoşlanmıyor ama dizi izlemekten vazgeçemiyorsanız dijital platformlarda yayınlanan diziler tam sizlik demektir. Pek çoğunda koca bir sezonu tek seferde izlemek mümkün olan dizileri hızlıca tüketmek izleyiciler için vazgeçilmez oluyor. Kimisi sezonlar boyu sürse de yine de kısa sürede bir sezonda yaşanacak tüm gelişmelere hakim olmak oldukça tatmin edici.
Sevdalısı olup yolunu gözlediğiniz ya da ilk kez karşınıza çıksa bile etkileyecek olan diziler bu hafta yayınlanacak olabilir! Bu yüzden sizleri böyle alalım.
Bakalım 6-12 Mayıs tarihlerinde hangi diziler yayınlanacakmış?
Kaynak: Box Office
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Kız Babası (6 Mayıs) - Tabii
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Forever (8 Mayıs) - Netflix
The Royals (9 Mayıs) - Netflix
Prens 3. Sezon (9 Mayıs) - Max
Tastefully Yours (12 Mayıs) - Netflix
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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