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Harika Bir Hafta Olacak: 6-12 Mayıs Tarihlerinde Yayınlanmaya Başlayacak Diziler

Harika Bir Hafta Olacak: 6-12 Mayıs Tarihlerinde Yayınlanmaya Başlayacak Diziler

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.05.2025 - 19:53

Televizyon izlemekten hoşlanmıyor ama dizi izlemekten vazgeçemiyorsanız dijital platformlarda yayınlanan diziler tam sizlik demektir. Pek çoğunda koca bir sezonu tek seferde izlemek mümkün olan dizileri hızlıca tüketmek izleyiciler için vazgeçilmez oluyor. Kimisi sezonlar boyu sürse de yine de kısa sürede bir sezonda yaşanacak tüm gelişmelere hakim olmak oldukça tatmin edici.

Sevdalısı olup yolunu gözlediğiniz ya da ilk kez karşınıza çıksa bile etkileyecek olan diziler bu hafta yayınlanacak olabilir! Bu yüzden sizleri böyle alalım.

Bakalım 6-12 Mayıs tarihlerinde hangi diziler yayınlanacakmış?

Kaynak: Box Office

Kaynak: https://boxofficeturkiye.com/haber/bu...
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Kız Babası (6 Mayıs) - Tabii

Kız Babası (6 Mayıs) - Tabii

Kız Babası Konusu: Dizide büyük bir suç örgütü için çalışan Şahin'in eski eşinden bir kızı olmasıyla değişen hayatı konu alınıyor. Şahin, suç dünyasından uzaklaşarak eşi ve kızının bulunduğu kasabaya yerleşerek bambaşka maceralar yaşıyor.

Kız Babası Oyuncu Kadrosu: Görkem Sevindik, Gülper Özdemir, Almina Keskin, Hasan Küçükçetin

Forever (8 Mayıs) - Netflix

Forever (8 Mayıs) - Netflix

Forever Konusu: Judy Blume'un tv filmi uyarlaması da yapılan aynı adlı çok satan romanından uyarlanan Forever, birbirlerinin ilkleri olma yolunda tuhaf bir yolculukta romantizmi ve kimliklerini keşfeden iki sporcu gencin hikayesini konu alıyor.

Forever Oyuncu Kadrosu: Lovie Simone, Michael Cooper Jr., Marvin Lawrence, Wood Harris

The Royals (9 Mayıs) - Netflix

The Royals (9 Mayıs) - Netflix

The Royals Konusu: Hindistan yapımı dizide hiçbir zenginliği bulunmayan bir kraliyet ailesine gelin giden kadının entrikalarla dolu hikayesi anlatılıyor.

The Royals Oyuncu Kadrosu: Bhumi Pednekar, Ishaan Khatter, Sakshi Tanwar, Nora Fatehi

Prens 3. Sezon (9 Mayıs) - Max

Prens 3. Sezon (9 Mayıs) - Max

Prens Konusu: İlk iki sezonuyla Blu TV'de yer alan Prens, platformun Max'e dönüşmesiyle hikayesine buradan devam ediyor. Adı bile olmayan bir prensin kimsenin umursamadığı Bongomia adlı ülkenin sınırlarından taşan hikayesi konu alınıyor.

Prens Oyuncu Kadrosu: Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak, Onur Özaydın, Yiğit Özşener, Binnur Kaya, Tansu Biçer, Burcu Özberk

Tastefully Yours (12 Mayıs) - Netflix

Tastefully Yours (12 Mayıs) - Netflix

Tastefully Yours Konusu: Kore yapımı dizide Seul'de lüks bir restoran işletmesine rağmen yemekle hiç işi olmayan bir adamın, lezzet tutkunu bir şef ile tanışmasıyla birlikte hayatındaki değişimler konu alınıyor.

Tastefully Yours Oyuncu Kadrosu: Kang Ha-neul, Go Min-si, Kim Shin-rok, Yoo Su-bin

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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