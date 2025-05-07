Sosyal Medyanın Günlerdir Konuştuğu Otobüs Durağında Bekleyen Gelin ve Damat Sonunda Ortaya Çıktı!

Nerede olduğunuzun, ne yediğinizin, ne içtiğinizin önemi yoktur, sevdiğiniz kişi yanınızda olsun yeter. Hani derler ya, 'iki gönül bir olunca samanlık seyran olur' diye, işte tam da öyle.

Bu kez sosyal medyada bu sözün bir örneğini gördük. Bir kişi, otobüs durağında bekleyen gelin ve damadın fotoğrafını paylaştı.