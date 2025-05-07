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Sosyal Medyanın Günlerdir Konuştuğu Otobüs Durağında Bekleyen Gelin ve Damat Sonunda Ortaya Çıktı!

Sosyal Medyanın Günlerdir Konuştuğu Otobüs Durağında Bekleyen Gelin ve Damat Sonunda Ortaya Çıktı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.05.2025 - 16:09

Birinin sizi gerçekten sevdiğini nasıl anlarsınız? Size olan bakışlarından, davranışlarından, yaptığı fedakarlıklardan elbette. Sizi gerçekten seven kişi, sizinle kuru bir ekmeği paylaşmaya bile razıdır. Sosyal medya, geçtiğimiz günlerde tam da böyle bir fotoğrafı konuşmaya başladı. Bir gelin ve damat otobüs durağında oturmuş, bekliyorlardı. 

Fotoğrafı paylaşan kişi 'galiba kadınlar gerçekten sevince hiçbir şeyin önemi olmuyor.' dedi. O meşhur çift, fotoğraflarının paylaşılmasından günler sonra ortaya çıktı.

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Gerçek aşıklar için hiçbir şeyin önemi yoktur!

Gerçek aşıklar için hiçbir şeyin önemi yoktur!

Nerede olduğunuzun, ne yediğinizin, ne içtiğinizin önemi yoktur, sevdiğiniz kişi yanınızda olsun yeter. Hani derler ya, 'iki gönül bir olunca samanlık seyran olur' diye, işte tam da öyle. 

Bu kez sosyal medyada bu sözün bir örneğini gördük. Bir kişi, otobüs durağında bekleyen gelin ve damadın fotoğrafını paylaştı.

"Galiba kadınlar gerçekten sevince hiçbir şey önemli olmuyor." dedi.

"Galiba kadınlar gerçekten sevince hiçbir şey önemli olmuyor." dedi.
twitter.com

Bu paylaşım, sosyal medyada epey ilgi gördü.

Bu paylaşım, sosyal medyada epey ilgi gördü.
twitter.com

Hatta benzer olaylar yaşayanlar da vardı.

Hatta benzer olaylar yaşayanlar da vardı.
twitter.com

Gelin görün ki linçler de eksik olmadı.

Gelin görün ki linçler de eksik olmadı.
twitter.com
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Otobüs yerine taksiye binilemez miydi?

Otobüs yerine taksiye binilemez miydi?
twitter.com

Çok geçmeden işin aslını öğrendik.

Çok geçmeden işin aslını öğrendik.
twitter.com

Çiftimiz aslında otobüs durağında gelin arabasını bekliyormuş!

Bu güzel çiftten daha sonra başka bir fotoğraf daha geldi.

Bu güzel çiftten daha sonra başka bir fotoğraf daha geldi.
twitter.com

Demek ki neymiş, her gördüğümüze de inanmamak gerekiyormuş.

Çiftimize mutluluklar diliyoruz! E bir de araba :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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