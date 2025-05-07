Sosyal Medyanın Günlerdir Konuştuğu Otobüs Durağında Bekleyen Gelin ve Damat Sonunda Ortaya Çıktı!
Birinin sizi gerçekten sevdiğini nasıl anlarsınız? Size olan bakışlarından, davranışlarından, yaptığı fedakarlıklardan elbette. Sizi gerçekten seven kişi, sizinle kuru bir ekmeği paylaşmaya bile razıdır. Sosyal medya, geçtiğimiz günlerde tam da böyle bir fotoğrafı konuşmaya başladı. Bir gelin ve damat otobüs durağında oturmuş, bekliyorlardı.
Fotoğrafı paylaşan kişi 'galiba kadınlar gerçekten sevince hiçbir şeyin önemi olmuyor.' dedi. O meşhur çift, fotoğraflarının paylaşılmasından günler sonra ortaya çıktı.
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Gerçek aşıklar için hiçbir şeyin önemi yoktur!
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"Galiba kadınlar gerçekten sevince hiçbir şey önemli olmuyor." dedi.
Bu paylaşım, sosyal medyada epey ilgi gördü.
Hatta benzer olaylar yaşayanlar da vardı.
Gelin görün ki linçler de eksik olmadı.
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Otobüs yerine taksiye binilemez miydi?
Çok geçmeden işin aslını öğrendik.
Bu güzel çiftten daha sonra başka bir fotoğraf daha geldi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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