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Şişli’de Bahar Aksu’yu Katletmişlerdi: Olay Yerinde Keşif Yapmışlar

Şişli’de Bahar Aksu’yu Katletmişlerdi: Olay Yerinde Keşif Yapmışlar

Kadın Cinayetleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.05.2025 - 12:27

İstanbul’un Şişli ilçesinde Bahar Aksu isimli kadın, eski eşi tarafından önce kaçırılmaya çalışılmış sonrasında ise öldürülmüştü. Katil zanlısı ve arkadaşları İstanbul’dan kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin 3 gün önce İstanbul’a gelerek bir otelde kalmaya başladıkları ve olay yerinde keşif yaptıkları belirlendi.

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İstanbul’un Şişli ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü yine bir kadın cinayeti işlendi.

İstanbul’un Şişli ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü yine bir kadın cinayeti işlendi.

Bahar Aksu, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sırasında Rüstem E. ve yanında bulunan 3 kişi, genç kadını önce kaçırmaya çalıştı. Sonrasında ise Rüstem E. defalarca ateş ederek Bahar Aksu’yu sokak ortasında öldürdü.

3 gün önce İstanbul’a gelerek keşif yapmışlar

3 gün önce İstanbul’a gelerek keşif yapmışlar

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin 3 gün önce İstanbul’a gelerek cinayet için hazırlık yaptıkları ortaya çıktı. 

Şüphelilerin bir otele yerleştikleri, ardından kaçırma olayını gerçekleştirdikleri adreste keşif yaptıkları da tespit edildi.

Resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandı.

Resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Rüstem E.’nin resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise İstanbul’a gezme amaçlı geldiklerini, Rüstem E.’nin eşini öldürmeyi planladığından haberlerinin olmadığını iddia ettikleri belirtildi.Şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Şüphelilerin adliye sevk edilme görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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