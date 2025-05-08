Şişli’de Bahar Aksu’yu Katletmişlerdi: Olay Yerinde Keşif Yapmışlar
İstanbul’un Şişli ilçesinde Bahar Aksu isimli kadın, eski eşi tarafından önce kaçırılmaya çalışılmış sonrasında ise öldürülmüştü. Katil zanlısı ve arkadaşları İstanbul’dan kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin 3 gün önce İstanbul’a gelerek bir otelde kalmaya başladıkları ve olay yerinde keşif yaptıkları belirlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’un Şişli ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü yine bir kadın cinayeti işlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 gün önce İstanbul’a gelerek keşif yapmışlar
Resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandı.
Şüphelilerin adliye sevk edilme görüntüleri 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın