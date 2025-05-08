Şişli’de Bahar Aksu’yu Katletmişlerdi: Olay Yerinde Keşif Yapmışlar

İstanbul’un Şişli ilçesinde Bahar Aksu isimli kadın, eski eşi tarafından önce kaçırılmaya çalışılmış sonrasında ise öldürülmüştü. Katil zanlısı ve arkadaşları İstanbul’dan kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin 3 gün önce İstanbul’a gelerek bir otelde kalmaya başladıkları ve olay yerinde keşif yaptıkları belirlendi.