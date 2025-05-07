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Sokak Ortasında Katledilen Bahar Aksu’nun Videosu ile Eski Eşi ve Kızını Ölümle Tehdit Etti

Sokak Ortasında Katledilen Bahar Aksu’nun Videosu ile Eski Eşi ve Kızını Ölümle Tehdit Etti

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.05.2025 - 16:57

İstanbul’da Bahar Aksu isimli kadın Şişli’de sokak ortasında eski eşi tarafından katledilmişti. Ankara’da yaşayan T. Boztürk isimli kişi, Bahar Aksu’nun öldürüldüğü videoyu WhatsApp üzerinden kızına atarak eski eşi ve kızını ölümle tehdit etti. Gözaltına alınan T. Bozkurt tutuklanma isteği ile mahkemeye sevk edildi.

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İstanbul’un Şişli ilçesinde yaşanan kadın cinayeti herkesin kanını dondurmuştu.

İstanbul’un Şişli ilçesinde yaşanan kadın cinayeti herkesin kanını dondurmuştu.

4 yaşındaki Bahar Aksu eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, ardından silahla vurularak öldürülmüştü.

Zanlılar, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakalamıştı.

Bahar Aksu cinayeti ile eki eşini ve kızını tehdit etti.

Bahar Aksu cinayeti ile eki eşini ve kızını tehdit etti.

Ankara’da 10 yıl önce T. Boztürk ile H.E. boşandı. H.E’nin evlenmesinin ardından şüpheil Boztürk, kızı Başak Boztürk ve H.E’yi tehdit etmeye başladı. 

Anne ve kızının engellemesine rağmen sahte hesaplar açarak sistematik tehditlerine ve hakaretlerine devam eden T. Boztürk, son olarak dün kızına geçtiğimiz gün İstanbul’da eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu’nun öldürülme videosunu atarak 'Sıradaki o… kendini hazırlasın'' mesajı attı.

Sürekli mezarlık ve mermi fotoğrafı paylaşıyormuş.

Sürekli mezarlık ve mermi fotoğrafı paylaşıyormuş.

Başak Boztürk ifadesinde, ''Babam ile geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu zamana kadar görüşmüyordum. Kasım, Aralık aylarında tam tarihini hatırlayamadığım bir zamanda babam ile görüşmek için buluştuk, aramızda tartışma çıktı. İçinde bulunduğumuz kendi sevk ve idaresindeki aracı başka bir aracın üzerine sürerek kaza yapacaktı. O zamandan bu zamana kadar kendisi ile görüşmüyorum. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu zamana kadar da babam benim telefonuma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyor. Annemi ve beni öldüreceğini söylüyor. Artık babamın gönderdiği son mesaj canımı sıktı ve müracaatta bulunmaya karar verdim. Babam bana 5 Mayıs’ta saat 22.30 sıralarında eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen bir kadının haberini paylaştı ve bana ‘sıradaki o.. kendini hazırlasın’ şeklinde mesaj gönderdi. Ayrıca göndermiş olduğu mesajlarda sürekli beni ve annemi öldüreceğini söylüyor. Bizim hakkımızda paylaşımlar yapıyor, mezarlık fotoğrafı, mermi fotoğrafı paylaşıyor” dedi.

Zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlı adliyeye sevk edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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d cord

Katil ve psikopatları salıyorlar, sırf düşündükleri için çocukları hapse tıkıyorlar, bu ne yaman çelişki

lily

ülkeye bir punisher lazım insan hakları vs bu artıklara çok bile

Umut Akseloglu

Bu baba değil, bu cani direkt olarak tutuklanmalı, bunun gibi insan bozuntularının ne yaptığını görüyoruz, ama iş işten geçmiş oluyor