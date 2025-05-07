Sokak Ortasında Katledilen Bahar Aksu’nun Videosu ile Eski Eşi ve Kızını Ölümle Tehdit Etti

Başak Boztürk ifadesinde, ''Babam ile geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu zamana kadar görüşmüyordum. Kasım, Aralık aylarında tam tarihini hatırlayamadığım bir zamanda babam ile görüşmek için buluştuk, aramızda tartışma çıktı. İçinde bulunduğumuz kendi sevk ve idaresindeki aracı başka bir aracın üzerine sürerek kaza yapacaktı. O zamandan bu zamana kadar kendisi ile görüşmüyorum. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu zamana kadar da babam benim telefonuma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyor. Annemi ve beni öldüreceğini söylüyor. Artık babamın gönderdiği son mesaj canımı sıktı ve müracaatta bulunmaya karar verdim. Babam bana 5 Mayıs’ta saat 22.30 sıralarında eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen bir kadının haberini paylaştı ve bana ‘sıradaki o.. kendini hazırlasın’ şeklinde mesaj gönderdi. Ayrıca göndermiş olduğu mesajlarda sürekli beni ve annemi öldüreceğini söylüyor. Bizim hakkımızda paylaşımlar yapıyor, mezarlık fotoğrafı, mermi fotoğrafı paylaşıyor” dedi.