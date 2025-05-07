Sokak Ortasında Katledilen Bahar Aksu’nun Videosu ile Eski Eşi ve Kızını Ölümle Tehdit Etti
İstanbul’da Bahar Aksu isimli kadın Şişli’de sokak ortasında eski eşi tarafından katledilmişti. Ankara’da yaşayan T. Boztürk isimli kişi, Bahar Aksu’nun öldürüldüğü videoyu WhatsApp üzerinden kızına atarak eski eşi ve kızını ölümle tehdit etti. Gözaltına alınan T. Bozkurt tutuklanma isteği ile mahkemeye sevk edildi.
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İstanbul’un Şişli ilçesinde yaşanan kadın cinayeti herkesin kanını dondurmuştu.
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Bahar Aksu cinayeti ile eki eşini ve kızını tehdit etti.
Sürekli mezarlık ve mermi fotoğrafı paylaşıyormuş.
Zanlı adliyeye sevk edildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Katil ve psikopatları salıyorlar, sırf düşündükleri için çocukları hapse tıkıyorlar, bu ne yaman çelişki
ülkeye bir punisher lazım insan hakları vs bu artıklara çok bile
Bu baba değil, bu cani direkt olarak tutuklanmalı, bunun gibi insan bozuntularının ne yaptığını görüyoruz, ama iş işten geçmiş oluyor