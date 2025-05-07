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Otobüs Silah Sayıldı: CHP’nin Otobüs Şoförü Hakkında 13 Yıl Hapis İstendi!

Otobüs Silah Sayıldı: CHP’nin Otobüs Şoförü Hakkında 13 Yıl Hapis İstendi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2025 - 16:52

23 Nisan'da CHP'nin etkinliği öncesinde kapatılan yollardan geçerken polis üzerine otobüs sürdüğü suçlamasıyla ev hapsi verilen CHP’nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt hakkında iddianame hazırlandı. Gülyurt hakkında, polislerin 'dur' ihtarına uymayıp aracı üzerlerine sürdüğü gerekçesiyle, zincirleme şekilde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianameye göre CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, Gökhan Gülyurt'un kullandığı makam otobüsü, 23 Nisan'da seyir halindeyken, polisler Sare Y. ve Okan A, otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla 'dur' ikazında bulunarak aracı durdurmak istedi. Gülyurt’un aracı iki polisine üzerine sürdüğü ileri sürülürken iddianamede müşteki polis Mehmet Ö, elini kaldırarak ısrarla şüpheliye 'dur' ihtarında bulunmasına rağmen aracın durmadığı ve Mehmet Ö, otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atladığı belirtildi.

“Otobüsün ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım.”

“Otobüsün ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım.”

İddianamede ifadesine yer verilen Gölyurt, 'Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüsün ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler” dedi.

İddianamede otobüsün silahtan sayıldığı belirtildi ve şu ifadeler yer aldı:

İddianamede otobüsün silahtan sayıldığı belirtildi ve şu ifadeler yer aldı:

'Şüphelinin, Hipodrom Caddesi'nde müştekiler Sare Y. ile Okan A'nın üzerine otobüsü sürdükten sonra, Altınsoy Caddesi'nde müşteki Mehmet Ö'nün üzerine, ardından Atatürk Bulvarı'nda da müştekiler Okan Y. ile Yasemin K'nin üzerine sevk ve idaresindeki otobüsü sürdüğü anlaşılmıştır.

Müştekiler Sare Y. ile Okan A'nın, müşteki Mehmet Ö'nün ve Okan Y. ile Yasemin K'nin aralarında mekan birliği olmayan farklı yerlerde bulundukları, şüpheliye ayrı ayrı 'dur' ihtarında bulunmaları, ancak buna rağmen şüphelinin 'dur' ihtarlarını görmesine karşın, her seferinde yeni bir suç işlemek kararı kapsamında müştekilerin üzerine silahtan sayılan otobüsü sürmek suretiyle isnat edilen suçu üç kez işlediği belirlenmiştir. Şüphelinin, müştekiler Sare Y. ile Okan A'ya ve müştekiler Okan Y. ile Yasemin K'ye yönelik suçları tek bir fiil ile işlemesi nedeniyle, şüpheli hakkında ayrıca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği kanaatine varılmıştır.'

İddianamede, Gülyurt'un zincirleme şekilde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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onur.ozdemir

hatırlarsınız ismi lazım değil birinin kızı arabayla 17 yaşındaki bir gence çarpıp öldürmüştü ona bile 15 sene ceza istendi başka bir şey yazmama gerek yok

Kılıç

Ethem Sarısülüğü öldüren katil polisin silahı bile silah sayılmayınca bu biraz zorlama olmuş..

ercan doğan

otobüs ne olacak, otobüse de garaj hapsi verilip gün yüzü gösterilmemeli