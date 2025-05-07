Otobüs Silah Sayıldı: CHP’nin Otobüs Şoförü Hakkında 13 Yıl Hapis İstendi!
23 Nisan'da CHP'nin etkinliği öncesinde kapatılan yollardan geçerken polis üzerine otobüs sürdüğü suçlamasıyla ev hapsi verilen CHP’nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt hakkında iddianame hazırlandı. Gülyurt hakkında, polislerin 'dur' ihtarına uymayıp aracı üzerlerine sürdüğü gerekçesiyle, zincirleme şekilde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.
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“Otobüsün ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım.”
İddianamede otobüsün silahtan sayıldığı belirtildi ve şu ifadeler yer aldı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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hatırlarsınız ismi lazım değil birinin kızı arabayla 17 yaşındaki bir gence çarpıp öldürmüştü ona bile 15 sene ceza istendi başka bir şey yazmama gerek yok
Ethem Sarısülüğü öldüren katil polisin silahı bile silah sayılmayınca bu biraz zorlama olmuş..
otobüs ne olacak, otobüse de garaj hapsi verilip gün yüzü gösterilmemeli