CHP Otobüsünün Şoförüne de Ev Hapsi Verildi: "İyice Zıvanadan Çıktılar"
CHP'nin Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 23 Nisan 2025 günü partilileri Birinci Meclis önüne götüren CHP otobüsünün şoförünün tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildiğini duyurdu. CHP'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ile serbest bırakıldı.
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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
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İşte o paylaşım:
İkinci bir paylaşım yapan Bulut, CHP'nin otobüs şoförünün aldığı cezayı açıkladı. CHP'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ile serbest bırakıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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