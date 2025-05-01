İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sosyal Medyadan Duyurdu: 1 Mayıs'ta Yurt Genelinde 409 Kişi Gözaltına Alındı
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplam gözaltı sayısını açıkladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan eylemlerde 409 kişi gözaltına alındığı duyuruldu.
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yine Taksim ve çevresindeki bütün ilçeler ablukaya alındı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gözaltı sayısının 407'ye yükseldiğini, yurt genelinde ise 409 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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