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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sosyal Medyadan Duyurdu: 1 Mayıs'ta Yurt Genelinde 409 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sosyal Medyadan Duyurdu: 1 Mayıs'ta Yurt Genelinde 409 Kişi Gözaltına Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.05.2025 - 20:38 Son Güncelleme: 01.05.2025 - 21:01

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplam gözaltı sayısını açıkladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan eylemlerde 409 kişi gözaltına alındığı duyuruldu.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yine Taksim ve çevresindeki bütün ilçeler ablukaya alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yine Taksim ve çevresindeki bütün ilçeler ablukaya alındı.

İstanbul Valiliği 384 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan paylaşım geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gözaltı sayısının 407'ye yükseldiğini, yurt genelinde ise 409 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gözaltı sayısının 407'ye yükseldiğini, yurt genelinde ise 409 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şunları söyledi: 

'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, 78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı. 

Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı.

Taksim Meydanı’na “Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşuna Karanfil Bırakma” etkinliği ile ilgili 13 sendika organizesinde 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik gerçekleştirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı.

Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum.'

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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