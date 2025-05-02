Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Otobüsüyle İlgili Suç Duyurusunda Bulundu

Ali Yerlikaya'nın 'kamu düzenine yapılmış tehdit' açıklamasının ardından söz konusu şoförün ifadesi ortaya çıktı. Şoför G.G, 'Olay günü 23 Nisan etkinlikleri için Genel Başkan'a tahsisli makam otobüsü ile yaklaşık 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısı ile Ulus'taki eski Meclis'e gitmek istedik. Program akışına yetişmek için ana yol yerine, önündeki yolu kullandık. Polisler otobüsü durdurmak istedi.

Ancak fren mesafem kısa olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler. Ancak bir müddet sonra aracı durdurdum. Milletvekillerimiz araçtan inerek polislerle konuştular. Daha sonra Trafik Şube Müdürü'nün talimatıyla araca bir eskort verildi ve gideceğimiz yere eskort eşliğinde gittik. Talimatı veren Trafik Şube Müdürü de gideceğimiz yere geldi.' dedi.