Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Otobüsüyle İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 23 Nisan Çarşamba günü CHP'li milletvekillerini taşıyan ses ve yayın otobüsünün, 'dur' ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürdüğü gerekçesiyle şoför G.G. hakkında çeşitli suçlardan suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. EGM'nin açıklamasına göre, Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağına rağmen otobüs, girişin yasak olduğu Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalıştı. Olay, güvenlik güçlerinin müdahalesi ve sonrasındaki yasal işlemlerle gündeme taşındı.
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Emniyet yaşanan süreçle ilgili açıklama yayınladı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaşananları "Kamu düzenine yapılmış tehdit" olarak değerlendirdi.
"Emniyet ve devlete bir kastım yoktur"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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