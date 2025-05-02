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Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Otobüsüyle İlgili Suç Duyurusunda Bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Otobüsüyle İlgili Suç Duyurusunda Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2025 - 17:32

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 23 Nisan Çarşamba günü CHP'li milletvekillerini taşıyan ses ve yayın otobüsünün, 'dur' ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürdüğü gerekçesiyle şoför G.G. hakkında çeşitli suçlardan suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. EGM'nin açıklamasına göre, Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağına rağmen otobüs, girişin yasak olduğu Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalıştı. Olay, güvenlik güçlerinin müdahalesi ve sonrasındaki yasal işlemlerle gündeme taşındı.

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Emniyet yaşanan süreçle ilgili açıklama yayınladı.

Emniyet yaşanan süreçle ilgili açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada 'Sürücü, görevli polis memurumuzun 'dur' ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.' denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaşananları "Kamu düzenine yapılmış tehdit" olarak değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaşananları "Kamu düzenine yapılmış tehdit" olarak değerlendirdi.

Ali Yerlikaya'nın 'kamu düzenine yapılmış tehdit' açıklamasının ardından söz konusu şoförün ifadesi ortaya çıktı. Şoför G.G, 'Olay günü 23 Nisan etkinlikleri için Genel Başkan'a tahsisli makam otobüsü ile yaklaşık 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısı ile Ulus'taki eski Meclis'e gitmek istedik. Program akışına yetişmek için ana yol yerine, önündeki yolu kullandık. Polisler otobüsü durdurmak istedi.

Ancak fren mesafem kısa olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler. Ancak bir müddet sonra aracı durdurdum. Milletvekillerimiz araçtan inerek polislerle konuştular. Daha sonra Trafik Şube Müdürü'nün talimatıyla araca bir eskort verildi ve gideceğimiz yere eskort eşliğinde gittik. Talimatı veren Trafik Şube Müdürü de gideceğimiz yere geldi.' dedi.

"Emniyet ve devlete bir kastım yoktur"

"Emniyet ve devlete bir kastım yoktur"

Şoför G.G. ifadesinde 'Yaklaşık 3 gün önce ifade için karakola çağrıldım. Ancak partide görev aldığım ve il dışında olduğum için ifadeye gelemedim. Ancak kendilerine Mersin'de de ifade verebileceğimi söyledim. Ankara'ya geldiğimde de ilgili polis ekiplerini arayarak ifade verebileceğimi söyledim ve kendi rızamla ifade vermeye geldim. Ben şoför olarak çalışmaktayım. Emniyet'e veya devlete karşı kasti bir eylemim yoktur.' sözlerine yer verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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