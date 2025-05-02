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Arjantin'de 7.4 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı, Evler Tahliye Ediliyor

Arjantin'de 7.4 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı, Evler Tahliye Ediliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.05.2025 - 17:21 Son Güncelleme: 02.05.2025 - 17:23

Arjantin’in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Ülkenin Magallanes bölgesinde tsunami riski nedeniyle vatandaşların evlerden tahliye edileceği bildirildi. Henüz can kaybı ve yıkım olup olmadığı bilinmiyor.

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Arjantin büyük depremle sallandı.

Arjantin büyük depremle sallandı.

Arjantin 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre deprem Ushuaia şehrinin 219 kilometre açıklarında Drake Boğazı'nda gerçekleşti. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Depremin ardından en büyüğü 5.7 olan artçı sarsıntı gerçekleşti. Deprem Arjantin’in yanı sıra Şili’yi de etkiledi.  Uluslararası tsunami merkezleri 1-3 metre arasında tsunami dalgası uyarısı verdi.

Deprem sonrasında bölgede uyarı sirenleri çalmaya başladı 👇

Telefonlara gelen tsunami uyarısı ise vatandaşlar tarafından kaydedildi:

1 Mayıs'ta Arjantin'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde dağlık alanlarda heyelan oluştu 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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