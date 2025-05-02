onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’da Deprem: Marmara’da Artçı Depremler Devam Ediyor

İstanbul’da Deprem: Marmara’da Artçı Depremler Devam Ediyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.05.2025 - 11:55

İstanbul’da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sonrasında artçı depremler aralıksız olarak devam ediyor. Bugün de saat 11:30’da merkezüssü Marmara Denizi olan bir artçı deprem meydana geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’da depremler devam ediyor. İstanbul'da geçen hafta olan depremlerin artçılarından bir deprem daha oldu.

İstanbul’da depremler devam ediyor. İstanbul'da geçen hafta olan depremlerin artçılarından bir deprem daha oldu.

İstanbul Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan sarsıntılar sürüyor. Saat 11.30'da bir deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adalar açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,2 olarak açıkladı. Deprem 6,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın