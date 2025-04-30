Ahmet Ercan İstanbul’un Deprem Haritasını Paylaştı: İstanbul’un Depremde Güvenli ve Riskli Bölgeleri
İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor. Depreme dair her gün yeni bir açıklama yapılırken sözleriyle dikkat çeken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ercan, paylaşımına “Lacivert en dayanıklı yerler, sarı riskli yerler” notunu düştü.
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Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu son sarsıntılarla bir kez daha hatırlandı.
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25 Nisan Cuma akşamı 4.3 büyüklüğündeki deprem paniği artırdı.
Ahmet Ercan İstanbul'un deprem haritasını paylaştı.
Bir paylaşım daha yapan Ercan, "Tek çare sağlam yerde sağlam yapıdır" dedi ve şöyle devam etti 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bu harita sürekli değişiyor.
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