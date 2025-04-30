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Ahmet Ercan İstanbul’un Deprem Haritasını Paylaştı: İstanbul’un Depremde Güvenli ve Riskli Bölgeleri

Ahmet Ercan İstanbul’un Deprem Haritasını Paylaştı: İstanbul’un Depremde Güvenli ve Riskli Bölgeleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2025 - 13:06

İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor. Depreme dair her gün yeni bir açıklama yapılırken sözleriyle dikkat çeken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ercan, paylaşımına “Lacivert en dayanıklı yerler, sarı riskli yerler” notunu düştü.

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Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu son sarsıntılarla bir kez daha hatırlandı.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu son sarsıntılarla bir kez daha hatırlandı.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi 23 Nisan günü 6.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Beklenen büyük Marmara Depremi akıllara gelirken yaklaşık 1 haftadır artçı sarsıntıların ardı arkası da kesilmiyor. Büyük depremin ardından 1 haftalık süreçte 500'ü aşkın artçı meydana geldi. Deprem tartışmaları beraberinde gelirken yeni tartışmalar da doğdu. Uzmanlar beklenen Marmara depremi konusunda ikiye ayrıldı. Başta Şener Üşümezsoy olmak üzere pek çok deprem uzmanı İstanbul'da artık büyük depremin meydana gelmeyeceğini iddia ederken Naci Görür, Ahmet Ercan gibi isimler de tam tersi bir görüşü savunuyor. Prof. Dr. Naci Görür, 6.2 büyüklüğündeki depremin beklenen Marmara depremini öne çektiğini savunuyor. Prof. Dr. Ahmet Ercan ise büyük depremin 20-30 yıl sonra gerçekleşeceğini dile getiriyor. Deprem tartışmaları sürerken herkes depreme dayanıklı kentlerin inşa edilmesi konusunda hemfikir.

25 Nisan Cuma akşamı 4.3 büyüklüğündeki deprem paniği artırdı.

25 Nisan Cuma akşamı 4.3 büyüklüğündeki deprem paniği artırdı.

23 Nisan'da gerçekleşen depremin korkusu artçılar nedeniyle geçmezken 25 Nisan Cuma akşamı meydana 4.3 büyüklüğündeki deprem korkuyu bir kez daha artırdı. Bu artçı da uzmanları ikiye bölmeye yetti. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin İstanbul kolunda gerçekleştiğini ve bunun 'hoş olmayan artçı' olduğunu ifade ederken sabaha kadar fayları takip eden Ercan'dan bir açıklama daha geldi. Ercan, 'Gerilim İstanbul koluna atlamış ancak kırık boyunca dizilme yok(sağda). İvedi Büyük deprem kaygısı azalıyor' dedi.

Ahmet Ercan'ın açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Ahmet Ercan İstanbul'un deprem haritasını paylaştı.

Ahmet Ercan İstanbul'un deprem haritasını paylaştı.
twitter.com

Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Jeofizik harita; yerin deprem sırasında davranışını, ayrıca yapılaşma için dayanımını gösteren temel bilgileri yansıtır. Deprem sırasında yıkımların yüzde 65’i yerden, yüzde 35’i yapıdan gelen sorunlardan kaynaklanır. Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapıdır.

Lacivert: en dayanıklı, en güvenli yerler.

Yeşil: dayanıklı, güvenli yerler.

Sarı: dayanıksız, güvensiz yerler

Kahverengi: en dayanıksız, en güvensiz yerler.

( Görüntü İBB)

Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin.'

Bir paylaşım daha yapan Ercan, "Tek çare sağlam yerde sağlam yapıdır" dedi ve şöyle devam etti 👇

Bir paylaşım daha yapan Ercan, "Tek çare sağlam yerde sağlam yapıdır" dedi ve şöyle devam etti 👇
twitter.com

'İstanbul’da her an deprem olabilir açıklaması, bilimsel kanıtlardan yoksun, halkı, yatırımcıları korku ile endişeye sokan, JEOFİZİK bilimine aykırı bir sözdür.

İstanbul’da artık deprem olmayacak sözü de, yalın düşünen, çaresiz halkın gönlünü alıcı, JEOFİZİK bilimine aykırı bir sözdür.

Ekte, Jeofizik Yüksek Mühendisi Bülent Bayaslan’ın 2011’de çıkardığı Jeofizik gerilim dağılımına göre, Sivriada ile Şarköy arasında gerginlik yüklenmesi birikmektedir. Baskı 6 milyar giga tonu geçince iki yerden kırılmalar kesinkes beklenmelidir.

Tek çare sağlam yerde sağlam yapıdır. 

Bilimci olsalar bile söylemler sürekli Jeofizik kanıtlara göre yapılsa doğru olur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bu harita sürekli değişiyor.

futboltopu20

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