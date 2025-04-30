Ahmet Ercan İstanbul’un Deprem Haritasını Paylaştı: İstanbul’un Depremde Güvenli ve Riskli Bölgeleri

23 Nisan'da gerçekleşen depremin korkusu artçılar nedeniyle geçmezken 25 Nisan Cuma akşamı meydana 4.3 büyüklüğündeki deprem korkuyu bir kez daha artırdı. Bu artçı da uzmanları ikiye bölmeye yetti. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin İstanbul kolunda gerçekleştiğini ve bunun 'hoş olmayan artçı' olduğunu ifade ederken sabaha kadar fayları takip eden Ercan'dan bir açıklama daha geldi. Ercan, 'Gerilim İstanbul koluna atlamış ancak kırık boyunca dizilme yok(sağda). İvedi Büyük deprem kaygısı azalıyor' dedi.