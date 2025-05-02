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CHP'li Adnan Beker Yeni Görüntülerle "Polis Yaraladı" İddialarını Yanıtladı

CHP'li Adnan Beker Yeni Görüntülerle "Polis Yaraladı" İddialarını Yanıtladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2025 - 17:03

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in şoförü ile bir polis memuru arasında yaşanan olay, iktidara yakın medya organlarının 'Beker polisi ezdi' başlığıyla duyurmasının ardından büyük tartışma yarattı. Gelişmeler üzerine Adnan Beker, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanladı. Beker, olay anına ait yeni görüntüleri “İşte gerçekler” notuyla paylaşarak kamuoyuna farklı bir perspektif sundu.

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Adnan Beker'in polis yaraladığı iddia edilmişti.

Adnan Beker'in polis yaraladığı iddia edilmişti.

23 Nisan’da Ankara Altındağ'da yaşanan olayda, trafiğe kapalı alanda CHP’li Adnan Beker’in aracı polis tarafından durduruldu. Beker polisle konuşurken, şoförü İ.A. aracı hareket ettirdi ve önünde duran polis memuru aracı durdurmaya çalıştı. Olay sonrası polis rapor aldı; şoför hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan İ.A. adli kontrolle serbest bırakılırken, araçta bulunan Adnan Beker hakkında da Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu inceleme başlattı.

Adnan Beker sosyal medya hesabından "İşte gerçekler" diyerek paylaşım yaptı.

Adnan Beker sosyal medya hesabından "İşte gerçekler" diyerek paylaşım yaptı.

Beker, X hesabından '23 Nisan’da Partimizin programına katılmak üzere alana girerken, aracım 3 farklı polis kontrol noktasından geçerek ve bir zorluk yaşamadan alana yaklaşmıştı. Ankara Tren Garı’nın önünde aracım keyfi bir biçimde tekrar durduruldu.

Komiser ile yaşanan diyalogda aracımın geçemeyeceğini, ilgili alana park edebileceğimizi söyledikten sonra aracımı kullanan arkadaşım, komiserin isteği üzerine aracımı park etmeye çalışırken orada bulunan bir polis memuru, amirinin emrinin aksine kendini aracımın önüne attı.' dedi. 

Beker sosyal medya hesabından video da paylaştı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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