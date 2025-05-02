CHP'li Adnan Beker Yeni Görüntülerle "Polis Yaraladı" İddialarını Yanıtladı

Beker, X hesabından '23 Nisan’da Partimizin programına katılmak üzere alana girerken, aracım 3 farklı polis kontrol noktasından geçerek ve bir zorluk yaşamadan alana yaklaşmıştı. Ankara Tren Garı’nın önünde aracım keyfi bir biçimde tekrar durduruldu.

Komiser ile yaşanan diyalogda aracımın geçemeyeceğini, ilgili alana park edebileceğimizi söyledikten sonra aracımı kullanan arkadaşım, komiserin isteği üzerine aracımı park etmeye çalışırken orada bulunan bir polis memuru, amirinin emrinin aksine kendini aracımın önüne attı.' dedi.