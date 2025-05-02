CHP'li Adnan Beker Yeni Görüntülerle "Polis Yaraladı" İddialarını Yanıtladı
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in şoförü ile bir polis memuru arasında yaşanan olay, iktidara yakın medya organlarının 'Beker polisi ezdi' başlığıyla duyurmasının ardından büyük tartışma yarattı. Gelişmeler üzerine Adnan Beker, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanladı. Beker, olay anına ait yeni görüntüleri “İşte gerçekler” notuyla paylaşarak kamuoyuna farklı bir perspektif sundu.
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Adnan Beker'in polis yaraladığı iddia edilmişti.
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Adnan Beker sosyal medya hesabından "İşte gerçekler" diyerek paylaşım yaptı.
Beker sosyal medya hesabından video da paylaştı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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