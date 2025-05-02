Trafikte Radar Sistemiyle Aynı Anda 4 Araç Tespit Edilebilecek

Trafikte aşırı hızı önlemek adına yapılan radar uygulamaları bir adım ileriye taşınıyor. Zaman zaman sürpriz cezalarla karşılaşan ve yaptığı hızın farkında olmayan sürücüler artık daha dikkatli olmalı. Çünkü yeni geliştirilen sistemde radar aynı anda dört aracın da yaptığı ihlali tespit edebilecek.

Bu sistemde bazı yenilikler ilk kez denenecek. Bursa pilot bölge olurken tüm ülkede de kullanılmaya başlandı.

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