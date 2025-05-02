onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trafikte Radar Sistemiyle Aynı Anda 4 Araç Tespit Edilebilecek

Trafikte Radar Sistemiyle Aynı Anda 4 Araç Tespit Edilebilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2025 - 14:53

Trafikte aşırı hızı önlemek adına yapılan radar uygulamaları bir adım ileriye taşınıyor. Zaman zaman sürpriz cezalarla karşılaşan ve yaptığı hızın farkında olmayan sürücüler artık daha dikkatli olmalı. Çünkü yeni geliştirilen sistemde radar aynı anda dört aracın da yaptığı ihlali tespit edebilecek. 

Bu sistemde bazı yenilikler ilk kez denenecek. Bursa pilot bölge olurken tüm ülkede de kullanılmaya başlandı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bursa'dan başlayan uygulama ile radar sisteminde yenilik geldi

Bursa'dan başlayan uygulama ile radar sisteminde yenilik geldi

Türkiye’nin yerli radar teknolojisi MEDAR MTS, dört şeritli yollarda eş zamanlı olarak dört farklı aracın hızını ölçebilecek teknoloji geliştirdi. Gelişmiş donanım ve yazılım özellikleriyle dikkat çeken bu sistem, polis ve jandarma ekipleri tarafından özellikle şehir içi ve bölge trafik denetimlerinde etkin biçimde kullanılmaya başlandı.

Gece görüş sistemi de geliyor.

Gece görüş sistemi de geliyor.

Gece görüş özelliğiyle donatılan MEDAR MTS, yalnızca gündüz değil, gece ve olumsuz hava koşullarında da yüksek performansla çalışabiliyor. Yapay zekâ teknolojisiyle desteklenen bu yerli sistem, araçların plaka, marka, renk, cins ve hız bilgilerini analiz edebilme yeteneğine sahip. Her hız ihlali, anlık olarak hem fotoğraf hem de video ile belgelenerek kayıt altına alınıyor.

Sistemle entegre şekilde çalışıyor.

Sistemle entegre şekilde çalışıyor.

MEDAR MTS sayesinde hız ihlalleri artık rastlantısal olarak değil, tamamen sistematik ve anlık olarak tespit ediliyor. Yapay zekâ destekli bu gelişmiş radar sistemi, ihlal yapan araçların tüm bilgilerini PolNet ağı üzerinden doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne iletiyor. Böylece cezai işlemler gecikmeden, otomatik ve etkin bir şekilde başlatılabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
4
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın