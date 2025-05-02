Trafikte Radar Sistemiyle Aynı Anda 4 Araç Tespit Edilebilecek
Trafikte aşırı hızı önlemek adına yapılan radar uygulamaları bir adım ileriye taşınıyor. Zaman zaman sürpriz cezalarla karşılaşan ve yaptığı hızın farkında olmayan sürücüler artık daha dikkatli olmalı. Çünkü yeni geliştirilen sistemde radar aynı anda dört aracın da yaptığı ihlali tespit edebilecek.
Bu sistemde bazı yenilikler ilk kez denenecek. Bursa pilot bölge olurken tüm ülkede de kullanılmaya başlandı.
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Bursa'dan başlayan uygulama ile radar sisteminde yenilik geldi
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Gece görüş sistemi de geliyor.
Sistemle entegre şekilde çalışıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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