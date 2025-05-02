Yoğun Bakımda Tutulan 2 Yaşındaki Aren Bebeği Döven Caninin Savunması: “Biz İlişkiye Girerken Gelip Ağladı!”
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde sevgilisinin 2 yaşındaki oğlu A.K.'yi darbeden Süleyman Danış (24) tutuklandı. Danış, ilk ifadesinde; Satı Buse D. ile ilişki yaşadığı sırada A.K.'nin yanlarına gelip ağlamaya başladığını, bu nedenle öfkelenerek A.K.'ye birkaç kez vurduğunu, amacının dövmek olmadığını söyledi.
Anne Satı Buse D. İse alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D. (22), iddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen sevgilisi Süleyman Danış ile birlikte ilçeye bağlı Aşağı Mahalle'de yaşamaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anne Satı Buse ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İlk ifadesi ortaya çıktı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın